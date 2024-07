Las quejas por viajes aéreos se han disparado a casi 100,000

“

El viaje en avión se volvió más miserable el año pasado, si el número de quejas de los consumidores presentadas al gobierno de los Estados Unidos es alguna medida.

El Departamento de Transporte dijo el viernes que recibió casi 97,000 quejas en 2023, un aumento de aproximadamente 86,000 el año anterior. El departamento dijo que hubo tantas quejas que tomó hasta julio para revisar los archivos y compilar las cifras.

Esa es la mayor cantidad de quejas de consumidores sobre aerolíneas desde 2020, cuando las aerolíneas tardaron en dar reembolsos a los clientes después de que la pandemia de coronavirus cerrara los viajes aéreos.

El aumento de quejas se produjo incluso cuando las aerolíneas cancelaron muchos menos vuelos en los Estados Unidos: 116,700, o 1.2% del total, el año pasado, en comparación con aproximadamente 210,500, o 2.3%, en 2022, según datos de FlightAware. Sin embargo, los retrasos se mantuvieron obstinadamente altos el año pasado, en alrededor del 21% de todos los vuelos.

Hasta ahora este año, las cancelaciones siguen siendo relativamente bajas: alrededor del 1.3% de todos los vuelos, pero los retrasos siguen siendo alrededor del 21%.

Más de dos tercios de todas las quejas el año pasado trataron sobre aerolíneas de los Estados Unidos, pero una cuarta parte cubrió aerolíneas extranjeras. La mayoría del resto era sobre agentes de viajes y operadores turísticos.

Las quejas sobre el trato a los pasajeros con discapacidades aumentaron en más de una cuarta parte en comparación con 2022. Las quejas por discriminación, aunque en número pequeño, también aumentaron bruscamente. La mayoría eran sobre raza u origen nacional.

Las aerolíneas reciben muchas más quejas de viajeros que no saben cómo o no se molestan en quejarse ante el gobierno, pero las compañías no publican esos números.

El Departamento de Transporte está modernizando su sistema de recepción de quejas, lo que según la agencia ayudará a hacer un mejor trabajo supervisando la industria de las aerolíneas. Sin embargo, el departamento ahora publica los números de quejas muchos meses después. No emitió cifras para la segunda mitad de 2023 hasta el viernes.

Suscríbete al boletín Fortune Next to Lead para obtener estrategias semanales sobre cómo llegar a la oficina principal. Regístrate gratis.”