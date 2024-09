Las pruebas de ADN en Israel no son ilegales, pero hay restricciones legales sobre ellas.

Reclamo:

Es ilegal hacer una prueba de ADN en Israel.

Clasificación:

Clasificación: Falso

Contexto:

Aunque las pruebas genéticas no son ilegales en Israel, existen restricciones legales significativas que limitan el acceso a pruebas de ADN.

En agosto de 2024, se propagó un rumor en las redes sociales de que hacer una prueba de ADN en Israel era ilegal. Algunos usuarios de redes sociales afirmaron que esto se debía a que revelaría que muchos israelíes no eran étnicamente judíos o no tenían antepasados del Medio Oriente.

Un usuario de X, cuya publicación había acumulado más de 3,8 millones de visualizaciones en el momento de esta escritura, preguntó (archivado): “¿Por qué es ilegal hacer una prueba de ADN en ‘Israel’?”

Otro afirmó: “La prueba de ADN en Israel no solo es ilegal, sino que también es ilegal mostrar los resultados de una prueba de ADN o hablar al respecto si realizaste la prueba de ADN en cualquier otro lugar del mundo.”

La prueba de ADN en Israel no solo es ilegal, sino que también es ilegal mostrar los resultados de una prueba de ADN o hablar al respecto si realizaste la prueba de ADN en cualquier otro lugar del mundo pic.twitter.com/RKIyCut0B7

— Compton Jay (@ComptonMadeMe) 16 de enero de 2024

De manera similar, una publicación en Facebook de noviembre de 2023 decía: “¿Sabías que es ilegal para la gente en Israel hacer una prueba de ADN? ¿Por qué? Porque saben que no son los verdaderos judíos”, mientras que un mes después, un usuario de X escribió: “Los colonos israelíes son en su mayoría de Europa y sus antepasados nunca han pisado el Medio Oriente. Por eso no permiten las pruebas de ADN allí.”

Una publicación en Instagram sobre el tema hacía referencia a un artículo publicado por The Jerusalem Post con el título: “¿Quieres entender completamente la genealogía de tu familia? No sin una orden judicial.”

La afirmación circuló en otros lugares de X durante el último año y en TikTok.

En resumen, si bien Israel impone restricciones regulatorias significativas en las pruebas de ADN, especialmente las relacionadas con lazos familiares, la afirmación de que las pruebas de ADN son completamente ilegales en Israel es “Falsa.”

Nos comunicamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia de Israel para obtener comentarios, pero no habíamos recibido respuesta en el momento de la publicación.

Qué dice realmente la ley

La confusión proviene de la Ley de Información Genética de Israel (2000), que regula las pruebas genéticas para proteger la privacidad y prevenir el mal uso de los datos genéticos. La ley no prohíbe las pruebas de ADN de manera directa, pero impone regulaciones estrictas, especialmente en las pruebas que determinan relaciones familiares. Por ejemplo, las pruebas de paternidad en Israel solo pueden realizarse con una orden judicial. “Una prueba genética para lazos familiares […] no se realizará excepto por orden de un tribunal familiar,” establece la ley (la hemos traducido del hebreo). Esto es parte de un marco más amplio diseñado para proteger a las personas de que se utilicen sus información genética sin una supervisión adecuada.

Se puede encontrar más confirmación de que las pruebas genéticas no son ilegales en Israel, sino reguladas para propósitos médicos y preventivos específicos, en el sitio web del Ministerio de Salud de Israel. Una sección titulada “Recomendaciones para Pruebas Genéticas” describe pautas para pruebas de detección destinadas a identificar a parejas en riesgo de transmitir afecciones genéticas graves a sus hijos.

Legal pero altamente regulado

En 2019, The Times of Israel informó que el kit de pruebas de ADN de MyHeritage no estaba disponible en Israel, ya que el país “no permite la evaluación genética privada de la salud.” De manera similar, el sitio web de noticias Ynet informó en 2019: “En Israel está prohibida la venta de kits caseros para pruebas de ADN. Una de las principales compañías en este mercado es MyHeritage, una empresa israelí, pero un israelí que intenta pedir un kit casero a través de su sitio web no encontrará un precio o opciones de entrega. Este servicio está bloqueado para los israelíes.”

El Instituto Israelí de Democracia también informó que la venta de kits caseros para pruebas de ADN está prohibida en Israel, añadiendo que “bastantes israelíes logran eludir la prohibición.”

En 2019, el Ministerio de Salud de Israel confirmó a Ynet que era imposible realizar una prueba de ADN en Israel sin una orden judicial y que “la ley no permite la venta de dichos kits en Israel.” Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente sobre el uso de kits de ascendencia por simple curiosidad personal, y no por motivos de salud, el personal del Ministerio indicó que no reconocían este tipo de aplicación. También explicaron que, según la Ley de Información Genética, una prueba de ADN solo debe realizarse en un laboratorio genético reconocido y con licencia o en un instituto genético, y “algo así no puede existir en kits vendidos directamente al público.”

Razones detrás de las restricciones

El Ministerio de Salud resaltó preocupaciones sobre la confiabilidad e interpretación de los kits de pruebas de ADN, señalando que dichos kits “son ampliamente criticados por su grado de confiabilidad, interpretación de resultados y posibles repercusiones en las personas y sus familias.” Respecto a las pruebas genéticas para determinar lazos familiares, el ministerio enfatizó que la ley requiere una orden judicial para autorizar dichas pruebas, garantizando que la decisión se tome teniendo en cuenta “el mejor interés de todos los involucrados.” Los funcionarios también subrayaron las posibles consecuencias de realizar estas pruebas, especialmente en el contexto de la ley religiosa, donde los resultados podrían tener implicaciones significativas (énfasis nuestro):

Algunas de las consideraciones son por temor a daños graves en beneficio de menores o futuros hijos en la familia, debido a la posibilidad de ser etiquetados como b*st*rds que causarán daños a su idoneidad para casarse en Israel según la ley judía. También puede haber consecuencias perjudiciales en la ley religiosa de otras religiones. Además, se necesita un proceso que asegure un consentimiento informado para la prueba por parte de todos los sujetos, y la admisibilidad de los resultados en un procedimiento legal relevante (pensión alimenticia, herencia, etc.). Por lo tanto, está prohibido comercializar en Israel kits destinados para el autodiagnóstico genético, en cualquier asunto médico, así como para probar lazos familiares.

El Ministerio de Justicia de Israel le dijo a Ynet que “el temor aquí es que las personas descubrirán que son b*st*rds (que su madre no estaba casada con su padre biológico sino con otro hombre cuando nació MK) y esto podría causarles serios problemas en el rabinato.”

De manera similar, Jonathan J. Klinger, Adv. le dijo a Snopes por correo electrónico que una razón para las restricciones de las pruebas de ADN podría residir en la ley religiosa judía, ya que las pruebas genéticas que revelan relaciones no biológicas pueden tener serias consecuencias:

Si estuviera buscando una justificación, sería en realidad la b*stardía. Está ligado a la tradición judía de no revelar la b*stardía a menos que haya condiciones graves que lo requieran, porque según el judaísmo, un b*st*rd no puede casarse con nadie más que un b*st*rd durante varias generaciones:

(link a Wikipedia sobre la palabra Mamzer)

Klinger también señaló que el mercado de pruebas de ADN en el hogar ha evolucionado significativamente desde que se aprobó la ley en 2000:

Supongamos, sin embargo, que las afirmaciones de conspiración son ciertas. Entonces, ¿cómo sería efectivo esto? Cuando se promulgó la ley en 2000, no existían pruebas para encontrar ascendencia similar a las que tenemos hoy. La ley se creó para abordar la cuestión de los lazos familiares. Además, incluso si este no fuera el caso, ¿qué impediría a mi primo estadounidense hacerse una prueba de este tipo?

Pedido de kits de ADN desde el extranjero

Existía cierta ambigüedad en cuanto a si se podían comprar kits de pruebas de ADN en línea desde Israel y, de ser así, si tales acciones eran legalmente permitidas. Por ejemplo, el sitio web de 23andMe, un servicio de pruebas de ADN basadas en saliva, indicaba que enviaba kits de pruebas genéticas a Israel. Por el contrario, el sitio web de MyHeritage indicaba que sus pruebas de ADN no estaban disponibles para residentes de Israel, sin embargo, tampoco estaban disponibles en Francia, Irán, Libia, Sudán, Somalia, Corea del Norte, Líbano, Rusia y Siria.

Cuando se le preguntó sobre la legalidad de los kits de pruebas de ADN que se pueden comprar en línea, Klinger nos dijo:

Esto significa que cualquier servicio para inspeccionar lazos familiares basados en ADN no tiene licencia en Israel y puede considerarse ilegal y acarrear multas. No significa que lo que hace 23&Me u otras compañías sea ilegal, porque lo que hacen es enviar los kits de muestras a Israel, y el “delito” en sí mismo puede cometerse fuera de Israel, ya que pueden afirmar que la ley israelí no les aplica.

Supongo que estas compañías tienen su propio equipo legal que creó el ambiente legal adecuado para permitirlo o no permitirlo.

Cuando Ynet entrevistó a una compañía que envía kits de pruebas de ADN a Israel, afirmó que “siguen las leyes de importación y exportación” y “en este momento, la aduana no lo prohíbe, ya que no hay nada peligroso en dicha muestra, y espero que continúe de esa manera.”

No es la primera vez que investigamos una afirmación relacionada con pruebas genéticas. Por ejemplo, en mayo de 2024, investigamos si la empresa de pruebas genéticas 23andMe vendía datos de usuarios al gobierno chino. Además, en mayo de 2017, verificamos un rumor que afirmaba que Ancestry.com puede retener los derechos de su información genética si se registra en sus pruebas de ADN.

Fuentes:

Azoulay, Moran. “Revealed: Rabbinate Making Israelis Undergo Jewish DNA Test before Being Allowed to Marry.” Ynetnews, 11 de marzo de 2019. www.ynetnews.com, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5476939,00.html.

—. “Revealed: Rabbinate Making Israelis Undergo Jewish DNA Test before Being Allowed to Marry.” Ynetnews, 11 de marzo de 2019. www.ynetnews.com, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5476939,00.html.

Israeli High Court Allows DNA Testing to Prove Judaism – Israel News – Haaretz.Com. 6 de noviembre de 2022, https://web.archive.org/web/20221106051323/https://www.haaretz.com/israel-news/2020-01-24/ty-article/.premium/israeli-high-court-allows-dna-testing-to-prove-judaism/0000017f-e13b-d804-ad7f-f1fb85f90000.

PerryCook, Taija. “Did 23andMe Sell Genetic Data to Chinese Government?” Snopes, 16 de mayo de 2024, https://www.snopes.com//fact-check/23andme-selling-data-to-china/.

Zlotogora, Joël. “Genetics and Genomic Medicine in Israel.” Molecular Genetics & Genomic Medicine, vol. 2, núm. 2, marzo de 2014, pp. 85–94. PubMed Central, https://doi.org/10.1002/mgg3.73.

קריסטל, מירב. “מה המוצא האמיתי שלכם: הטרנד הגדול בארה”ב אסור למכירה בישראל.” Ynet, 30 de marzo de 2019. www.ynet.co.il, https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5486172,00.html.

—. “מה המוצא האמיתי שלכם: הטרנד הגדול בארה”ב אסור למכירה בישראל.” Ynet, 30 de marzo de 2019. www.ynet.co.il, https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5486172,00.html.

https://www.health.gov.il/English/Topics/Genetics/checks/Pages/GeneticTestingRecommendations.aspx. Accedido el 4 de septiembre de 2024.

https://www.health.gov.il/English/Topics/Genetics/checks/Pages/GeneticTestingRecommendations.aspx. Accedido el 4 de septiembre de 2024.