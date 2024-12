Las protestas en Mozambique deben continuar por ‘2 a 3 meses’, dice el líder de la oposición

Las protestas que han llevado a semanas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Mozambique deben continuar durante “quizás dos o tres meses”, afirmó el líder de la oposición del país a la BBC.

Venâncio Mondlane ha estado instando a sus seguidores a protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales de octubre, en las que quedó en segundo lugar detrás del candidato del partido Frelimo que gobierna.

Las manifestaciones que han durado semanas han provocado enfrentamientos violentos con la policía y al menos 67 personas han muerto, según el grupo local de monitoreo Plataforma Decide.

Mondlane, quien ahora se encuentra escondido, dijo a la BBC que cree que la presión de las protestas podría obligar a Frelimo a negociar.

“Pero [ellos] necesitan continuar por más tiempo, quizás dos o tres meses, a este mismo ritmo”, continuó Mondlane.

“La combinación de contacto diplomático, protestas y presión internacional lo logrará.”

Dijo que “de ninguna manera” puede aceptar el resultado de las elecciones, en las que el candidato de Frelimo, Daniel Chapo, ganó con un abrumador 71% de los votos.

Mondlane, un pastor evangélico que se presentó como independiente después de separarse del principal partido de oposición Renamo, obtuvo solo el 20%.

La comisión electoral negó la acusación de Mondlane de que la votación estuvo amañada a favor de Frelimo, que ha estado en el poder desde la independencia hace 49 años.

Pero observadores internacionales de elecciones han dicho que las elecciones fueron defectuosas, señalando números manipulados y otras irregularidades durante el proceso de conteo.

Mondlane habló con la BBC a través de una videollamada desde una ubicación no revelada, diciendo que no podía revelar su paradero por razones de seguridad.

Desapareció de la vista pública el 20 de octubre, antes de que se divulgaran los resultados electorales, acusando a la policía de comportamiento amenazante poco después de que dos de sus asistentes fueran asesinados a tiros.

En un momento, Mondlane se escondía en Sudáfrica, donde dijo que fue objetivo de un intento de asesinato.

Sin embargo, Mondlane continúa animando a sus seguidores a través de las redes sociales.

“Lo que más me duele es no poder estar con la gente en las calles, participar en su lucha y en sus protestas, liderar estas manifestaciones. Esto me duele todos los días”, dijo.

Mondlane dijo que la respuesta de la policía a las manifestaciones ha sido “una profunda violación de los derechos humanos”.

Se han disparado balas de goma a los manifestantes en la capital, Maputo [AFP]

Como resultado del número de muertos por las manifestaciones, los depósitos de cadáveres en la capital, Maputo, se han llenado.

Un sepulturero en la ciudad le dijo a la BBC que el número de entierros en los que ha ayudado también ha aumentado.

“En días normales, realizamos entre seis y ocho entierros al día,” dijo Jorge Alfredo.

“Pero hoy, desde que el cementerio reabrió después de las manifestaciones, tuvimos problemas porque tuvimos que manejar el doble del número habitual de entierros.”

Hablando a la BBC el mes pasado, el comandante de la policía de Mozambique, Bernadino Raphael, culpó a los seguidores de Mondlane por las muertes.

“Están usando niños como escudos frente a ellos mientras permanecen atrás,” alegó.

El comandante agregó que en muchas instancias la policía no tuvo otra opción que defenderse de los manifestantes que habían desatado la violencia, incluida la muerte de seis agentes y el saqueo y quema de propiedades y vehículos.

Sin embargo, los manifestantes parecen decididos a continuar.

Recientemente, han respondido a algunas de las ideas más creativas de Mondlane para las manifestaciones, como golpear ollas y sartenes en interiores al mismo tiempo todas las noches y estacionar sus autos en las calles para bloquear el tráfico durante varias horas durante el día.

El partido gobernante está sintiendo la presión, cree Mondlane.

“Frelimo sabe que si estas protestas continúan, hay un gran riesgo de que el país se vuelva inviable,” dijo.

Después de que se anunciara el resultado el 24 de octubre, Chapo insistió en que él y Frelimo habían ganado en una contienda libre y justa, diciendo: “Somos un partido organizado que prepara sus victorias.”

¿Y si Frelimo no cede y en su lugar elige continuar con su mandato de cinco años? Mondlane cree que si el proceso electoral se reforma para que sea más transparente, entonces ganará las elecciones presidenciales de 2029.

“Porque la situación económica y social es tan mala, no hay forma de que este régimen logre mejorar la situación en los próximos cinco años,” dijo.

“Me atrevo a decir que ganaremos, sin lugar a dudas.”

