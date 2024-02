Las promesas de Harris a Ucrania resultan más difíciles de cumplir debido a la resistencia del Partido Republicano.

Cuando la vicepresidenta Kamala Harris voló a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado, hizo una promesa inequívoca. “Estados Unidos”, dijo, “seguirá apoyando a Ucrania, y lo haremos todo el tiempo que sea necesario”. Cuando la Sra. Harris volvió al mismo foro y subió al mismo escenario la semana pasada, su mensaje sonaba similar pero con una diferencia importante. “Han dejado claro que Europa apoyará a Ucrania”, dijo a los líderes reunidos, “y dejaré claro que el presidente Joe Biden y yo apoyaremos a Ucrania”. No los Estados Unidos esta vez, sino ella y el Sr. Biden. Era una promesa personal que ella podía hacer en nombre de sí misma y de su presidente, pero no podía ser tan definitiva sobre su país. Para aquellos que buscaban pistas, era un cambio aparentemente sutil en la redacción que decía mucho. Ni el Sr. Biden ni la Sra. Harris pueden prometer con certeza que Estados Unidos realmente está en la lucha con Ucrania a largo plazo. Los republicanos de la Cámara están bloqueando $60 mil millones en ayuda de seguridad, incluso cuando las tropas ucranianas, con escasez de municiones y armas, han tenido que retirarse de la ciudad de Avdiivka. Y una elección a menos de nueve meses podría devolver a la presidencia al ex presidente Donald J. Trump, no amigo de Ucrania o la OTAN, pero admirador abierto del presidente Vladimir V. Putin de Rusia.

Please be more specific.