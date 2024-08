Las preguntas clave para los investigadores

Siete personas han sido confirmadas muertas después de que el Bayesian se hundió frente a la costa de Palermo, Sicilia. Será mucho tiempo antes de que tengamos respuestas sobre cómo exactamente el yate con bandera del Reino Unido, el Bayesian, se hundió frente a la costa de Sicilia. El lujoso superyate transportaba a 22 personas cuando una fuerte tormenta que creó trombas marinas golpeó temprano en la mañana del lunes 19 de agosto. Siete cuerpos han sido recuperados de los restos del barco. A medida que las autoridades italianas continúan investigando las circunstancias en torno al incidente, ha habido especulaciones sobre qué salió mal, señalando al capitán, la tripulación y fallas en el yate en sí. Pero los expertos han dicho a la BBC que esto probablemente fue una ocurrencia de “cisne negro” del clima extremo y que no necesariamente hay culpables. Aquí están las preguntas clave que los investigadores estarán haciendo mientras investigan la tragedia. ¿Estaba la quilla levantada? ¿Y si es así, por qué? El papel de la quilla del barco será examinado de cerca por los investigadores. Una quilla es una parte grande y aleta del barco que sobresale de su base. El fondo de la quilla, que es la parte más baja del barco, contiene un peso enorme, el bulbo, que mantiene el barco estable. Cuando el viento empuja el barco hacia un lado, la quilla se eleva a través del agua hasta que, como en un balancín, el peso empuja el barco de nuevo a nivel. En un barco del tamaño del Bayesian, las quillas suelen estar diseñadas para ser retráctiles para que la embarcación pueda atracar en áreas menos profundas, como un puerto. Cuando la quilla está levantada, hace que el barco sea mucho menos estable. En este caso, los restos del Bayesian fueron encontrados a una profundidad de 50m (164 pies), lo que sugiere que no había razón para que la quilla necesitara ser retractada. Pero eso no significa que el capitán o la tripulación fueran culpables. “Incluso sin la quilla completamente fuera, el barco es estable y solo una gran entrada de agua podría haber causado el hundimiento”, dijo un portavoz de Italian Sea Group, que es propietario de la compañía que construyó el Bayesian, según el Telegraph. Los investigadores querrán saber si la quilla estaba “arriba, abajo o en algún lugar a medio camino”, dice Jean-Baptiste Souppez, miembro de la Real Institución de Arquitectos Navales y editor en jefe de la Revista de Tecnología de la Navegación. ¿Qué medidas tomó la tripulación? El Capitán del Bayesian, James Cutfield, supuestamente dijo a los medios italianos que no pudo prever la tormenta que azotó al Bayesian. Pero sabemos que el mal tiempo había sido pronosticado de antemano. Luca Mercalli, presidente de la Sociedad Meteorológica Italiana, dijo el martes que la tripulación debería haberse asegurado de que todos los huéspedes estuvieran despiertos y les hubieran asignado chalecos salvavidas, dada la mala previsión. Un superviviente dijo supuestamente al personal médico que el barco comenzó a hundirse solo dos minutos después de que ella se quedara dormida. El mal tiempo es una cosa, pero una tromba marina es algo completamente diferente. Y no es algo que la tripulación hubiera podido predecir. Un experto en el lugar en Sicilia dijo a la agencia de noticias Reuters que un foco temprano de la investigación sería si la tripulación del yate no había cerrado las escotillas de acceso antes de que el mal tiempo golpeara. Pero en un barco de este tamaño, solo las escotillas abiertas probablemente no habrían sido suficientes para hacer que el Bayesian se hundiera, dicen los expertos. También hay otros puntos de entrada para el agua alrededor del barco conocidos como “puntos de inundación descendente”, que están ahí para permitir la ventilación de la sala de máquinas, entre otras cosas. “Claramente habrá preguntas sobre la tripulación y qué sucedió y si estaban preparados”, dice el Sr. Souppez. “Pero creo que es importante recordar que el barco se hundió en cuestión de minutos, y por lo tanto en medio de la noche para la tripulación poder mantener con vida a tantas personas a bordo, desplegar las bengalas y actuar en el calor del momento es una tarea difícil”, dice. “Es muy difícil decir precisamente lo que sucedió aquí”, dijo el Dr. Paul Stott, miembro de la Real Institución de Arquitectos Navales. “Pero es poco probable que la tripulación pudiera haber reaccionado de alguna manera para salvar el yate frente a un evento climático tan repentino y catastrófico”. Abordada por BBC News, la policía italiana confirmó que había una investigación en curso, pero aún no se han presentado cargos. El capitán del yate, James Cutfield, sus ocho miembros de tripulación sobrevivientes y los pasajeros han sido interrogados por la Guardia Costera en nombre de los fiscales. En casos como este, es común que los funcionarios emprendan una amplia investigación – conocida como “hipótesis criminal”- que considera una serie de posibles cargos criminales. ¿Cómo se hundió el barco tan rápido? Un médico que trató a los sobrevivientes dijo que el barco “volcó en cuestión de minutos”. Una pregunta clave es cómo exactamente sucedió eso, y cómo sucedió tan rápido. “Para que el buque se hunda, especialmente a esa velocidad, se está considerando que el agua se abre paso dentro del buque en toda su longitud”, dice el Sr. Souppez. “Los barcos como este en realidad no están diseñados para estar un periodo de tiempo en 90 grados”, dice el Sr. Souppez. “Entonces, si el barco se encontró a 90 grados, entonces se esperaría que el agua entrara independientemente de si las escotillas estuvieran abiertas o no. Aunque obviamente aceleraría el proceso.” Algunos han especulado que una tromba marina que volaba sobre el Bayesian podría haber sido “colapsada” por el mástil, arrojando una gran cantidad de agua sobre el barco y haciéndolo hundirse rápidamente. ¿El clima causó un accidente extraño? Testigos han descrito haber visto una tromba marina formarse durante la tormenta antes del hundimiento del Bayesian. La mayoría está familiarizada con cómo son los tornados: son columnas rotativas de vientos destructivos que sobresalen desde la base de las nubes hasta el suelo. Según BBC Weather, las trombas marinas también son así, pero están sobre agua en lugar de tierra. Con la temperatura del mar aumentando debido al cambio climático, existe la preocupación de que puedan volverse más comunes. Según el Centro Internacional de Investigación de Trombas Marinas, hubo 18 trombas marinas confirmadas frente a la costa de Italia solo el 19 de agosto. Pero la probabilidad de que una golpee directamente a un barco, como se ha especulado que podría haber sucedido aquí, sigue siendo muy baja. “Creo que la conclusión será que incluso si ha habido problemas con la quilla o las escotillas abiertas, probablemente sigas viendo un accidente meteorológico inusual”, dice el Sr. Souppez. “Esto probablemente sea un diseño moderno y muy seguro que se haya encontrado con una condición meteorológica inusual para la que nada está diseñado”, dice el Sr. Stott.