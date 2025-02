Las personas están abandonando este servicio telefónico en masa, ¿pero estás sorprendido?

“

Google Voice, una vez un pilar para la comunicación simplificada, ahora enfrenta un éxodo constante. Su atractivo inicial radicaba en su simplicidad: un solo número para todos los dispositivos, una bendición en un momento en el que gestionar múltiples líneas telefónicas era complicado. Este servicio proporcionaba un centro centralizado para llamadas y mensajes, y su función de transcripción de mensajes de voz fue un avance significativo. Sin embargo, el panorama tecnológico evoluciona rápidamente, y Google Voice ha luchado por mantenerse al día. La falta de actualizaciones sólidas se ha convertido en un punto importante de controversia a medida que los usuarios observan que, mientras otras plataformas han integrado estándares de mensajería modernos, Google Voice permanece estancado. Esta disparidad no se trata solo de perderse las últimas tendencias; se traduce en limitaciones tangibles en las interacciones cotidianas. La ausencia de soporte RCS, por ejemplo, obstaculiza la capacidad de participar en conversaciones de texto más ricas. Características como los recibos de lectura y los indicadores de escritura, ahora comunes en otras aplicaciones de mensajería, están ausentes. Esta omisión en particular resulta desconcertante para los usuarios que son conscientes de cómo Google presionó incansablemente a Apple para que adoptara RCS en su aplicación Mensajes. Sin embargo, la compañía ha fallado hasta ahora en agregarlo a uno de sus propios servicios. Esto crea una sensación de desconexión, especialmente para los usuarios que dependen de estas características para una comunicación eficiente. La mensajería grupal, otra área donde Google Voice se queda corto, es crucial para muchos, y sus limitaciones son una fuente de frustración.

Google Voice carece de mensajería RCS. | Crédito de la imagen: Google Play Store

Más allá de características específicas, hay una preocupación más amplia sobre el futuro del servicio. La percepción de que Google Voice está descuidado plantea dudas sobre su confiabilidad. Casos de mensajes perdidos y problemas de sincronización erosionan la confianza del usuario, haciéndolos reacios a depender del servicio para comunicaciones críticas. Debe tenerse en cuenta que Google Voice no está basado en operadores y que ser una aplicación gratuita es un gran atractivo para aquellos que buscan un número de teléfono secundario que puedan dar para sus negocios o propósitos personales. Un usuario explicó perfectamente este escenario de la siguiente manera:

Abandonaría el barco si hubiera una alternativa comparable. No conozco servicios VoIP con RCS (aunque leí que Twillo tiene RCS comercial), así que no tengo ninguna esperanza a menos que sea basado en operadores.

— r/snovvman, usuario de Reddit

Sin embargo, para algunos, los inconvenientes son demasiado grandes para ignorar. Un usuario enumeró las siguientes razones en una publicación de Reddit:

Los más grandes son fuerzas externas con las que Google simplemente no puede mantenerse al día. La mensajería RCS es enorme si tienes personas que se envían fotos/videos, simplemente funciona especialmente con iPhone ahora que lo admite. Otra cosa es la autenticación de múltiples factores. Muchos bancos y otros servicios no aceptan servicios VOIP como un número real. Así que ahora me veo obligado a usar mi número de línea principal, lo que va en contra del propósito de usar Google Voice solo como mi número principal.

— r/youplaymenot, usuario de Reddit

La partida de muchos usuarios de Google Voice refleja una tendencia más amplia: la expectativa de una innovación y mejora constante en los servicios digitales. En un mundo donde la tecnología está en constante evolución, los servicios que no se adaptan corren el riesgo de volverse obsoletos. Las frustraciones expresadas por los usuarios de Google Voice resaltan la importancia de esto. Para muchos, la decisión de irse está motivada por el deseo de tener una experiencia de texto más confiable y rica en funciones.”