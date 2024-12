“

Otro año está a punto de ser relegado al basurero de la historia, pero antes de que el reloj se agote, ¡echemos un vistazo a los peores comentarios de 2024!

Potenciadores de IA

Si sabes algo sobre el Macalope, sabías que esto iba a estar aquí.

Primero estuvo el coro de personas que decían “Apple va rezagada en IA” ¡Si las empresas están apresurando productos al mercado que no tienen un camino de ingresos discernible, que rutinariamente proporcionan resultados erróneos e incluso peligrosos y que se construyen sobre información robada, uno se pregunta si esto no es algo en lo que deberías estar “rezagado”. Quizás el próximo año escuchemos sobre cómo Apple está rezagada en construir el Nexo del Tormento.

Como si este taburete sin patas fuera un lugar lo suficientemente cuestionable para sentarse, tuvimos analistas que afirmaron que este milagro de la ciencia impulsaría un superciclo de teléfonos inteligentes, aumentando las ventas y ganancias para cualquier empresa que pudiera ofrecer esta tecnología que cambia vidas.

Eso no sucedió.

A pesar de todo, más de una empresa que desarrollaba un pin de IA recibió montones de dinero de capital de riesgo disparado hacia ellos desde un cañón de camisetas. ¿Y cómo resultó eso?

“El peor producto que he revisado… hasta ahora”

Solo meses después de la efervescencia de la publicidad, la gente se pregunta si la IA siquiera podrá mejorar en el futuro cercano. Resulta que el enfoque de “esperar y ver” podría haber sido el más inteligente. Sorpresa.

Aun así, hay algunos comentarios sobre IA en los que podemos estar de acuerdo. Varios ejecutivos de IA se quejaron este año de que no pueden hacer su producto a menos que tengan acceso gratuito a material protegido por derechos de autor. ¡Genial! ¡Estamos de acuerdo! ¡No harás tu producto y nosotros mantendremos nuestro material protegido por derechos de autor! Me alegra que hayamos tenido esta charla.

La propia IA

Hablando de malos comentarios y IA, ¿qué hay de los malos comentarios que la propia IA entregó en 2024?

El AI de Google, solo como ejemplo, sugirió que la gente comiera pegamento y rocas. Vale, ese es solo un ejemplo. Como contrapunto, cuando se le preguntó si se podía usar gasolina para cocinar espaguetis más rápido, su respuesta fue un enfático “¡No!”

Si solo se hubiera detenido ahí.

No, no puedes usar gasolina para cocinar espaguetis más rápido, pero sí puedes usar gasolina para hacer un plato picante de espaguetis.

¡No! ¡No, no puedes! Vale, el Macalope nunca ha bebido gasolina, pero está bastante seguro de que no va a convertir un plato en algo “más picante”.

Apple Intelligence tampoco fue inmune a tales vuelos de… no, no “fancy”… nada “fancy” acerca de poner gasolina en tus espaguetis. Eso es vida en una cabaña. ¿Qué tal “vuelos de charlatanería”?

“Apple Intelligence arruinó un resumen de notificación sobre Luigi Mangione, y la BBC no está contenta”

Sí, Apple Intelligence sugirió incorrectamente que el presunto asesino del CEO de United Healthcare se había suicidado.

Y aún así Tim Cook dice que le encantan los resúmenes.

Departamento de publicidad de Apple

El primer desacierto del departamento de publicidad de Apple de este año fue el famoso anuncio “Aplastar”. Tenía la intención de indicar todas las cosas geniales y creativas que puedes hacer con un iPad. El único problema fue que envió un mensaje confuso al literalmente aplastar todas esas cosas en una prensa hidráulica industrial gigante.

Metáforas. ¿Cómo funcionan?

Incluso Apple fue tan lejos como para pedir disculpas por eso.

Luego, apenas el mes pasado, Apple emitió varios anuncios de Apple Intelligence que mostraban a personas usando IA para compensar sus defectos de personalidad. Mensaje: “¿Eres un idiota? ¡Tenemos la solución para ti!”

Quizás habría sido buena idea pasar eso por otra revisión.

Departamento de Justicia de EE. UU.

Aunque el Macalope diría ciertamente que Apple podría beneficiarse de un poco de orientación legislativa sobre cómo llevar a cabo algunos de sus asuntos (tos App Store tos), la demanda contra la empresa presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en marzo se descalifica antes de corregirse. Criticar la supuesta dominación de Apple en la industria automotriz con CarPlay y luego atribuirse todos los éxitos de Apple porque tomó medidas contra Microsoft a principios de la década del 2000 son aparentemente cosas que se pueden escribir sin explotar por una acumulación mortal de no-ciencia. ¡Quién lo diría!

GM redobla la apuesta

Fue en 2023 cuando GM anunció que estaba evitando CarPlay, incluso llegando al punto de decir que era por razones “de seguridad”. Pero la compañía aparentemente todavía está intentando hacer lo que predica, lo que puede que no sea una metáfora. Algunas de sus acciones a veces te hacen pensar que realmente pueden estar comiendo pienso para perros o gatos, lo que sea que esté simplemente ahí cuando tienen hambre.

A pesar de perder a dos ejecutivos clave, incluido el antiguo jefe de Servicios en la Nube de Apple, Mike Abbott, y luego despedir a más de 1,000 ingenieros de software, GM dice que todo esto es parte de su gran plan de “audaces decisiones” para tener la experiencia del usuario.

Bueno, ya sabes lo que dicen. Lo rompiste…

Tim Sweeney

Por último, pero no menos importante, está el CEO de Epic, Tim Sweeney. Oh, no por algo que haya dicho sobre la lucha de su empresa con Apple por tratar de establecer su propia tienda de aplicaciones en iOS, aunque probablemente podríamos sacar una o dos joyas de ese lío, también.

No, su peor comentario del año es cuando se quejó del momento en que le robaron su MacBook y pudo ver dónde estaba gracias a Encuentra Mi.

Esta función es una tecnología de vigilancia súper espeluznante y no debería existir. Hace años, un niño robó una computadora portátil Mac de mi auto. Años después, estaba revisando Encuentra Mi y mostraba un mapa con la casa donde vivía el niño que robó mi Mac. ¿Cómo es posible, Apple? ¡¿Cómo se puede permitir eso?!

Se deja a criterio del lector si simplemente odia todo lo que Apple hace o si está tan ebrio de libertarismo que cuando alguien le roba su computadora portátil simplemente dice “¡He sido vencido en el mercado de conseguir cosas mientras se puede! ¡Bien hecho por él!”

Esos son los peores comentarios de 2024. ¡No puedo esperar a ver qué nos depara el 2025!

Creo.

