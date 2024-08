Las películas de Disney representan el 42% de la taquilla de verano de la industria.

“

“Alien: Romulus”, la última entrega de la franquicia de 45 años, abrió en primer lugar en la taquilla de América del Norte. El lanzamiento de 20th Century Studios recaudó un estimado de $41.5 millones en su primer fin de semana, donde se proyectó en 3,885 ubicaciones en EE. UU. y Canadá.

Incluyendo $66.7 millones de proyecciones internacionales en 49 mercados, “Alien: Romulus” ostentó un debut global de $108.2 millones. The Walt Disney Co., que es dueño de 20th Century Studios, ocupó los dos primeros lugares en las listas, con “Deadpool & Wolverine” de Marvel ahora en su cuarto fin de semana, ocupando el segundo lugar con $29 millones. La compañía ha sido responsable de aproximadamente el 42% de la taquilla de verano de la industria, incluyendo éxitos como “Inside Out 2” y “Kingdom of the Planet of the Apes.”

Agosto suele ser un mes lento para la industria cinematográfica, o, siendo menos caritativos, un cementerio de películas. Pero aunque el 2024 ha estado rezagado en general para la industria cinematográfica, una serie de éxitos recientes como “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us” ayudaron a crear un impulso que llevó a este fin de semana a finales de agosto a aumentar en más del 30% en comparación con el mismo fin de semana del año pasado. También subió más del 10% en comparación con agosto de 2019.

“El verano comenzó bastante sombrío, pero ahora está terminando muy fuerte,” dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Pensábamos que íbamos a sobrevolar agosto, pero ahora estamos avanzando a través de agosto hacia un número general de verano mucho mejor de lo que esperábamos para la taquilla.”

Fede Álvarez dirigió “Alien: Romulus,” ambientada alrededor de la época de “Alien” y “Aliens”, y reclutó un elenco de jóvenes veinteañeros para liderar el elenco, incluidos Cailee Spaeny, David Jonsson e Isabela Merced. La película de ciencia ficción se adentra en la propensión de Álvarez por todo lo relacionado con el horror, ya que es conocido por “Evil Dead” y “Don’t Breathe”, y abraza las raíces de terror de la franquicia.

Las críticas han sido un poco mixtas, pero en su mayoría positivas, con un 81% en Rotten Tomatoes. El público le dio una CinemaScore de B+.

El drama romántico “It Ends With Us” ocupó el tercer lugar con $24 millones, solo un 52% menos que en su exitoso estreno. La película de Sony protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, quien también dirigió, ha recaudado $97.8 millones hasta la fecha. Costó solo $25 millones producir.

La película fue adaptada de la exitosa novela de Colleen Hoover del mismo nombre que sigue a Lively como Lily Bloom, una mujer en una encrucijada cuando un amor pasado perturba su relación actual con Ryle Kincaid, interpretado por Baldoni.

Los rumores de drama entre bastidores en la película también continúan dominando las discusiones en redes sociales y titulares de tabloides, pero “Don’t Worry Darling” también nos enseñó que los chismes y charlas no siempre se traducen en taquilla.

“Twisters” ocupó el cuarto lugar en su quinto fin de semana con $9.8 millones de 3,483 cines. El lanzamiento de Universal ha recaudado más de $238.4 millones en el país.

Cerrando el top cinco se encontraba un relanzamiento: “Coraline,” que Fathom Events proyectó en más de 1,500 pantallas por su 15 aniversario con una recaudación de $11.3 millones en cuatro días y $8.6 millones de viernes a domingo. La película de animación stop-motion fue una adaptación de una novela de Neil Gaiman, escrita y dirigida por Henry Selick y marcó el primer lanzamiento de Laika. Estará en cines hasta el 22 de agosto.

“Borderlands,” la adaptación del videojuego protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Hart y Jamie Lee Curtis, recaudó $2.4 millones en su segundo fin de semana, llevando sus ganancias totales en taquilla a $13.5 millones en comparación con su presupuesto reportado de $120 millones.

Ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras finales del país se publicarán el lunes.

1. “Alien: Romulus,” $41.5 millones.

2. “Deadpool & Wolverine,” $29 millones.

3. “It Ends With Us,” $24 millones.

4. “Twisters,” $9.8 millones.

5. “Coraline,” $8.6 millones.

6. “Despicable Me 4,” $6 millones.

7. “Trap,” $3.4 millones.

8. “Inside Out 2,” $3.2 millones.

9. “Borderlands,” $2.4 millones.

10. “Stree 2,” $2.2 millones.

