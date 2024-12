Las palabras del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter por Reuters

"

, 2024 (Reuters) – El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter ha fallecido a los 100 años. Aquí hay algunas de sus citas:

"No puedo negar que soy un mejor ex presidente que presidente."

– Entrevista de 2005 con reporteros

"La amenaza es casi invisible de formas ordinarias. Es una crisis de confianza. Es una crisis que ataca al corazón, el alma y el espíritu de nuestra voluntad nacional. Podemos ver esta crisis en la creciente duda sobre el significado de nuestras propias vidas y en la pérdida de una unidad de propósito para nuestra nación.

"La erosión de nuestra confianza en el futuro está amenazando con destruir el tejido social y político de Estados Unidos.

– Un discurso televisado de 1979 sobre lo que estaba mal con América; se conoció como el discurso de "desaliento" de Carter)

"América no inventó los derechos humanos. En cierto sentido, es al revés. Los derechos humanos inventaron a América."

– Discurso de despedida presidencial de Carter del 14 de enero de 1981

"He mirado a muchas mujeres con lujuria. He cometido adulterio en mi corazón muchas veces. Dios sabe que lo haré y me perdona."

– Entrevista de 1976 con la revista Playboy

"Una función simple y adecuada del gobierno es simplemente hacer fácil para nosotros hacer el bien y difícil para nosotros hacer lo mal."

– Discurso de Carter aceptando la nominación presidencial demócrata en 1976

"La guerra a veces puede ser un mal necesario. Pero no importa lo necesario que sea, siempre es un mal, nunca un bien. No aprenderemos a vivir juntos en paz matando a los hijos de los demás."

– Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz de Carter en 2002

* “Creo que bajo Trump el gobierno es peor de lo que ha sido antes. Esta es la primera vez que recuerdo que la verdad es ignorada, los aliados son deliberadamente molestados, China, Europa, México y Canadá se ven perjudicados económicamente y tienen que hacernos daño en respuesta, los estadounidenses ven el futuro peor que el presente y los inmigrantes son tratados cruelmente.”

– Carter en una entrevista de 2018 con Salon

