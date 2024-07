Las otras victorias de España.

“

Podrías sospechar que los snobs metropolitanos están a medio ver el fútbol de verano, con sus equipos casi nacionales, sus estándares desiguales. Podrías pensar que estaba en segundo plano mientras anhelábamos la excelencia globalizada del juego de club. Error. Me dolió tanto como al siguiente hombre cuando Gavin Southgate y los Dos Leones fallaron. Bien hecho, Francia.

Además, si hubo solo un rastro de falta de atención, permitió ver la historia más amplia. ¿Cuál es? Bueno, ¿no es el equipo de fútbol español el siglo XXI de esa nación en miniatura? La Roja tenía un título importante a su nombre a principios del milenio. Ahora tiene cinco: los frutos de una revolución en la formación que sigue avanzando. (Los trofeos no capturan el dominio intelectual de España en el deporte).

Este arco se alinea con el de la cocina española, que le gustaba lo suficiente en 2000 pero luego se movió a la vanguardia de la vanguardia, con Ferran Adrià como tropa más adelantada.

No hace mucho tiempo, Madrid era como Viena en su osificación. Podría ser ahora la ciudad más alabada de Europa después de Londres y París, y la mejor del mundo que no está en o cerca de la costa. ¿De qué proviene el auge allí? Incentivos fiscales regionales, hasta cierto punto, pero también una apertura a esos modernismos -arquitectónicos, gastronómicos- que suelen empezar a moverse en España litoral. Un artículo de 2019 en The Economist contrastaba la textura de la era espacial de partes de España urbana con las ciudades italianas “descascaradas”. No hubo necesidad de detenerse en Italia.

¿Cómo enfrentan el futuro los países pasados de su apogeo, algunos con vastos imperios perdidos? España ha sido la menos escrupulosa al hacerlo.

Si el tema aquí es lo ultramoderno, ¿cuáles son los costos? ¿Cómo podría una nación obtener una herida fea de su propia vanguardia? Sin duda, la oleada de inversión de una generación atrás dejó algunas locuras. No fueron solo trenes rápidos de nariz de delfín y maravillas de Frank Gehry. La deuda pública, no de manera no relacionada, es alta. Y el éxito resulta ser su propio castigo. España es demasiado atractiva para el resto del mundo, de ahí la propagación de grafitis antituristas como “antes esta era mi casa” y “a tomar por culo de aquí” (una frase que no puedo ubicar en mi Cervantes recopilado).

Aún así, el punto aquí no es la grandeza o no de España. Es la dirección del viaje frente a sus pares. De todas las antiguas potencias europeas, España sola ha tenido un buen siglo. Gran Bretaña, la mayor decadente, cuenta la crisis financiera de 2008 y un Brexit ahora impopular como los principales puntos de inflexión en un suave descenso en el mundo. El crecimiento italiano durante la mayor parte del tiempo desde 2000 es una línea más o menos plana. (Según una medida del FMI, España se volvió más rica en 2017.) Los alemanes vivían en la nación ejemplar del oeste hace una década y ahora, mientras el Nord Stream 2 se oxida en las profundidades bálticas, quizás son los más castigados del oeste. Francia, al menos, puede contar una historia de declive arrestado. Pero no de mucho más que eso.

Todos estos lugares enfrentan el mismo desafío: ¿cómo afrontan el futuro los países pasados de su apogeo, algunos con vastos y perdidos imperios? España ha sido la menos escrupulosa al hacerlo.

Los demás objetarán que comenzó desde una base más baja. España no se unió a la UE hasta 1986. Franco es un recuerdo vivo. No hay nada como estar protegido de la modernidad para agudizar el gusto por ella. Pero eso podría haber funcionado en sentido contrario. Sin práctica en estas cosas, la repentina ingestión de lo nuevo por una nación podría haber causado más drama (la Rusia de los 90 es la advertencia).

De cualquier manera, una Gran Bretaña estancada debería consultar a España para obtener lecciones. Y hacerlo significará superar un punto ciego histórico. En la serie de televisión de 13 episodios Civilisation de Kenneth Clark, el gran hombre, que no se dice de manera irónica, casi ignora la tierra de Velázquez y Goya, y esto a pesar de un entusiasmo general por informar a los espectadores de los esplendores de la Iglesia Católica. ¡Incluso Watteau recibe más tiempo en pantalla!

Esto es consistente con la orientación de la élite británica hacia Francia, Alemania e Italia como los tutores más adecuados. Tiene algo que ver con el prejuicio de clase, menos contra España en sí misma que contra los británicos que hacen de la Costa Blanca en lugar de la Provenza o Umbría el lugar de sus segundas vidas. Pero tendrá que desaparecer. En varios frentes, España es la potencia europea degradada de la cual Gran Bretaña podría aprender más. El próximo mes, tomo asiento para otra temporada en el estadio Emirates. El entrenador es vasco, por supuesto.

