Las oraciones de Ramadán en Jerusalén transcurren sin la violencia temida en medio de la guerra en Gaza.

JERUSALÉN (AP) — Las primeras oraciones del viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán transcurrieron sin violencia en la venerada mezquita de Al-Aqsa bajo estrictas restricciones israelíes, en medio de temores de que la continua guerra entre Israel y Hamas provocara enfrentamientos en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Los militantes de Hamas han instado a los palestinos a levantarse y desafiar las estrictas restricciones israelíes en la entrada al sitio. El grupo militante espera que un nuevo estallido de violencia ponga más presión sobre Israel y mejore su posición en las conversaciones en curso sobre un alto el fuego.

Pero no se produjo ninguna escalada después de las importantes oraciones del mediodía del viernes. Unos 80,000 fieles asistieron a las oraciones, la mayor afluencia desde que comenzó el Ramadán el lunes, según el Waqf, el organismo religioso musulmán con sede en Jordania que administra el sitio.

Casi todos los fieles se movieron pacíficamente por las sinuosas calles de la Ciudad Vieja y cruzaron las puertas del recinto custodiadas por policías israelíes armados.

En años anteriores, los enfrentamientos en el recinto durante el Ramadán han provocado importantes escaladas en el conflicto israelí-palestino, incluidos los ataques israelíes a la mezquita y los disparos de cohetes de Hamas, que desencadenaron una breve guerra entre Israel y Hamas en 2021.

El viernes también marcó la primera vez que los palestinos de Cisjordania ocupada pudieron viajar a Jerusalén desde que Hamas lanzó su ataque al sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1,200 personas y tomando alrededor de 250 como rehenes. La invasión de Gaza por parte de Israel en respuesta ha provocado la muerte de más de 31,000 personas, según el ministerio de salud de Gaza.

Pero el acceso de los palestinos de Cisjordania a la ciudad estaba limitado a hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 50 y niños menores de 10, y todos los visitantes debían regresar al territorio el mismo día. Israel también exigía que todos los visitantes obtuvieran un permiso especial a través de una aplicación móvil. En años anteriores, no había restricciones de edad para las mujeres y los ancianos no necesitaban solicitar un permiso en línea.

En el puesto de control de Qalandiya, que está entre Jerusalén y la ciudad de Ramallah en Cisjordania, The Associated Press habló con al menos tres hombres mayores que dijeron que se les negó el paso por no tener un permiso. Imad Jalalmah, de la ciudad de Jenin, dijo que no tenía conocimiento de que esta nueva restricción lo afectara.

“¿Cómo pudo pasar esto?” lamentó desde afuera del puesto de control “Viajé aproximadamente 150 kilómetros desde Jenin hasta aquí, y cuando finalmente llegué, se me negó el paso.”

En el puesto de control que separa Jerusalén de Belén, los fieles dijeron que había problemas similares.

“Muchas personas mayores de sesenta o setenta años no tienen teléfonos modernos,” dicho Khaled Thweib, de 57 años.