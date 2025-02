Las Ofertas Imperdibles del Día Pokémon que Estamos Comprando Hoy Incluyen Squishmallows a $12 y Sets de Bloques de Construcción desde $9

Si compras un producto o servicio revisado de manera independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, SheKnows puede recibir una comisión de afiliado.

Día Feliz de Pokémon para todos! En caso de que no lo sepas, el Día de Pokémon se celebra el 27 de febrero, que es el aniversario de los primeros lanzamientos de videojuegos en Japón. Mientras hay muchas maneras de celebrar el día, desde ver el anime hasta disfrazarse de tu personaje favorito, una de nuestras formas favoritas de celebrar es aprovechando todas las mejores ofertas de Pokémon que están sucediendo en este momento.

Más de SheKnows

Ofertas principales de hoy

Ya sea que hayas estado observando algunos de los videojuegos más recientes o hayas estado muriendo por tener en tus manos un Pokémon Squishmallow ultra adorable, hoy es EL día para comprar. Muchos minoristas están ofreciendo grandes descuentos en videojuegos de Pokémon, cartas de intercambio (como este set exclusivo de Target con Charizard), peluches, figuras de acción, ropa y más. Muchos de estos días solo duran hoy y solamente hoy.

¿Te preguntas qué vale la pena comprar realmente? Buscamos amplia y detenidamente todas las mejores ofertas del Día de Pokémon 2025 que hay por ahí. Mira las debajo. Como recordatorio rápido, muchas de estas ofertas son prácticamente ventas flash solo para el Día de Pokémon, así que asegúrate de conseguir lo que quieras antes de que las ofertas terminen.

Mejores Ventas de Pokémon Día 2025: Grandes Squishmallows Desde Solo $12

MEJOR OFERTA DE DÍA DE POKÉMON 2025

Peluche Squishmallows Pokémon Eevee 20″

$42 $60 30% de descuento

Compra en hot topic

Si estás buscando obtener un descuento en Squishmallows de Pokémon durante el Día de Pokémon, Hot Topic es el lugar para comprar. Mientras muchos minoristas en línea venden Squishmallows de Pokémon, no muchos tienen rebajas. Pero en este momento, incluso puedes encontrar algunas de sus opciones más nuevas como este Eevee grande de 20 pulgadas con un 20% de descuento. ¡Tomaríamos esta oferta de inmediato! Después de todo, ¡tantos compradores de Hot Topic lo están haciendo por lo que parece!

—

Please let me know if you need more examples.