Las mujeres jóvenes están empezando a dejar atrás a los hombres.

En el mundo desarrollado, las niñas y mujeres jóvenes han estado superando a los niños y hombres jóvenes en educación durante varias décadas, con proporciones mucho mayores asistiendo a la universidad que sus contrapartes masculinas.

Este fenómeno generalmente ha sido tratado más como algo para comentar que para actuar. Los múltiples ámbitos en los que las mujeres siguen en desventaja con respecto a los hombres han llevado comprensiblemente a los esfuerzos por lograr la igualdad de género a estar relacionados con el avance de las oportunidades y resultados de las mujeres. Los hombres siempre han tenido mejores resultados en el mercado laboral de todos modos, y si las mujeres superan a los hombres en educación, esto ayuda a reducir la ventaja masculina en general, o al menos así ha sido el pensamiento.

El problema con esta perspectiva es que en un número creciente de países, hemos pasado de una reducción en la brecha de resultados socioeconómicos a una nueva y creciente brecha en la dirección opuesta.

Menos valorado que la ampliación de la brecha educativa terciaria es el hecho de que en varios países ricos las mujeres jóvenes son ahora más propensas a estar trabajando que los hombres jóvenes. El Reino Unido se unió a este grupo en 2020, y la ventaja de las mujeres en la tasa de empleo entre los 20 y 24 años se ha ampliado a tres puntos porcentuales. El cruce aún no ha ocurrido en los Estados Unidos, pero el déficit en la tasa de empleo de las mujeres jóvenes ha disminuido de casi 10 puntos porcentuales en 2006 a un punto el año pasado.

Dicho de otra manera, el Reino Unido forma parte de una lista creciente de países donde las respuestas a “¿quién está haciendo la mayor parte del trabajo para criar a los niños?”, “¿quién se enfoca en obtener una buena educación?” y “bueno, ¿pero quién está trabajando para traer a casa un buen ingreso?” son todas: “Las mujeres”.

Si esto fuera simplemente un caso de avances de las mujeres, sería algo para celebrar; y esa parte de la historia ciertamente lo es; pero una minoría sustancial de hombres jóvenes está retrocediendo activamente, con un número creciente desvinculado cada vez más de la sociedad.

En el mundo desarrollado, la proporción de hombres jóvenes que ni están estudiando, ni trabajando, ni buscando empleo ha ido en aumento de manera constante durante décadas. En países como el Reino Unido, Francia, España y Canadá, ahora hay más hombres jóvenes que mujeres efectivamente fuera de la economía por primera vez en la historia. A diferencia de las mujeres jóvenes, estos hombres generalmente no están ocupados cuidando a otros miembros de la familia. Están a la deriva y es probable que sean quienes necesiten cuidados ellos mismos. Más del 80 por ciento de este grupo en el Reino Unido reporta problemas de salud a largo plazo.

Más llamativo aún, 2022 fue la primera vez que la mujer joven promedio en el Reino Unido tuvo un ingreso más alto que su homólogo masculino. Esto se debe en gran parte a que las mujeres tienen muchas más probabilidades de tener un título universitario y el salario de graduado que viene con él, pero también a las fortunas deterioradas de los hombres no graduados, que han pasado de ganar un 57 por ciento más que las mujeres no graduadas en 1991, a un 10 por ciento menos en 2022.

Es una historia similar en los Estados Unidos, donde las mujeres no graduadas y las personas de ambos sexos con educación universitaria han visto que sus ingresos se mantienen o aumentan, pero los hombres no graduados han caído en la distribución de ingresos.

Aunque la composición cambiante juega un papel aquí —los graduados no universitarios de hoy son un grupo muy diferente a los no graduados de hace 30 años— no puede explicar las trayectorias notablemente diferentes de los hombres y mujeres no graduados, que se deben más a la transición continua de una economía donde los trabajos que requieren habilidades manuales, sentimentales e intelectuales eran todos abundantes y relativamente remunerativos, a una donde dominan estos últimos.

Pero mientras el discurso y la política sigan enfocados en otras cosas, las repercusiones de estos cambios tectónicos se están desarrollando silenciosamente en todas partes que se mire.

Con trayectorias socioeconómicas que van en direcciones diferentes, una minoría creciente de hombres y mujeres jóvenes no ven las cosas de la misma manera. El apoyo de los hombres jóvenes a partidos populistas de derecha está en aumento, especialmente entre aquellos sin empleo y sin títulos universitarios. Es más probable que ocurran disturbios violentos con una creciente cantidad de hombres jóvenes con poco interés en la sociedad o en su futuro.

Y la formación de relaciones se está viendo afectada, ya que un número creciente de mujeres graduadas descubren una escasez de contrapartes socioeconómicos masculinos, y al mismo tiempo tienen menos necesidad que nunca de emparejarse con un hombre para obtener apoyo financiero.

Revertir la caída entre los hombres no graduados no será fácil, ni debe convertirse en un juego de suma cero con las mujeres jóvenes, pero es un desafío esencial para las décadas venideras y tendrá efectos secundarios positivos mucho más allá de los directamente afectados.

Metodología de comparación de ingresos

Para capturar el impacto tanto de los cambios en las ganancias de los hombres y mujeres jóvenes como de los cambios en el número de hombres y mujeres jóvenes trabajando, se calcularon los ingresos medianos utilizando la población completa de adultos jóvenes en lugar de solo aquellos empleados. Los ingresos incluyen salarios, beneficios/seguridad social y cualquier otra fuente de ingresos personal.