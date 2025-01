Las muertes por fentanilo en EE. UU. están disminuyendo. Pero no en esta reserva de Nuevo MéxicoPor Reuters

“

Por Andrew Hay

ALAMO, N.M. (Reuters) – – Ambrose Begay, un joven de veintiocho años, murió de una sobredosis de fentanilo bajo un árbol a 125 yardas de su casa en la reserva de Alamo Navajo en el sur de Nuevo México hace dos años.

Él forma parte de una generación de jóvenes nativos americanos que están perdiendo la vida por sobredosis de drogas en números crecientes, incluso cuando tales muertes disminuyen a nivel nacional.

El abuelo de Begay, Manuel Guerro, de 77 años, pasa por el lugar todos los días como enlace escolar, llevando a los estudiantes a clase y supervisando a aquellos que faltan regularmente.

En otros lugares, los dolientes han creado santuarios por las muertes por sobredosis y accidentes de vehículos en el paisaje árido y ondulado de una de las reservas más pobres del país.

Guerro decidió no atar una cinta al árbol por su nieto favorito, quien murió el 19 de octubre de 2022. No quería que el lugar le recordara la epidemia de drogas que asola su comunidad aislada de alrededor de 2,000 habitantes, la cual tiene una de las tasas de muerte por sobredosis más altas del país.

“Casi nos destruyó”, dijo Guerro, un músico, joyero y comediante cuyo trabajo está en el Museo Nacional del Indio Americano y la Biblioteca del Congreso, mientras estaba sentado afuera del centro comunitario de la reserva.

Ambrose le dijo a su abuelo que se sentía solo después de que su padre, padrastro, tías y amigos murieran durante la pandemia de COVID, dijo Guerro. En un esfuerzo por evitar que comprara drogas, Guerro solía seguirlo a las casas de los traficantes de la reserva, algunos de los cuales eran “personas mayores” y “personas respetadas”. Su nieto le dijo “abuelo, ellos van a venir y te van a matar”, recuerda Guerro.

A nivel nacional, las muertes por sobredosis disminuyeron un 21.7% a 89,740 personas en los 12 meses hasta agosto de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero la reserva de Alamo Navajo, al igual que otros grupos de nativos americanos y afroamericanos, han sido dejados de lado.

Las muertes por sobredosis en la reserva de Alamo no han disminuido en el último año, su tasa aumentó alrededor del 306% a 199 por cada 100,000 habitantes en 2024 – más de seis veces el promedio nacional – desde 50 por cada 100,000 habitantes en 2023, según datos preliminares del centro de salud de la reserva.

Revertir esa tendencia requerirá policías en la reserva, la cual actualmente no tiene ninguno, y centros de desintoxicación y rehabilitación más cercanos que atiendan a los nativos americanos, según veinticuatro miembros tribales y defensores con los que Reuters habló. A más largo plazo, la tribu necesita abordar necesidades básicas como agua corriente y seguridad alimentaria para el 56% de su población que vive en la pobreza, dijeron. La reserva está a 85 millas al suroeste de Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, a través de un camino de tierra a veces intransitable.

“PERDIENDO GENERACIONES”

En todo Estados Unidos, la distribución del medicamento de reversión de sobredosis naloxona y el tratamiento de adicciones más accesible se encuentran entre los factores que la administración de Biden citó como causa de la caída en las muertes por sobredosis.

Las promesas pre-electorales del presidente Donald Trump de detener el fentanilo en la cercana frontera mexicoamericana y reducir los precios de alimentos resuenan con los miembros tribales, muchos de los cuales se quejaron de la falta de recursos de la Comunidad Navajo controlada por los demócratas y del estado de Nuevo México. Entre una ráfaga de órdenes ejecutivas que Trump emitió en su primer día como presidente, una declaraba a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas.

Trump ganó la reserva y el condado circundante de Socorro por alrededor de tres puntos el 5 de noviembre, marcando la primera vez que la área apoyaba a un candidato presidencial republicano en 36 años, como parte de un cambio hacia la derecha en todo el país indígena.

En Alamo, el trabajador de apoyo entre pares Harold Peralta, de 54 años, intenta que los miembros tribales ingresen a centros de desintoxicación y rehabilitación, pero dice que muchos pasan días o semanas en instalaciones que consideran “cárceles”.

“Estamos perdiendo a las generaciones más jóvenes, andan perdidas por las drogas”, dijo Peralta, quien recuerda que una miembro tribal de veintitantos años se acercó a él en busca de tratamiento solo para morir días después por una sobredosis. “Sí tenemos algunos que se recuperan y eso es lo que me mantiene en movimiento.”

La reserva, a la cual el gobierno de EE. UU. trasladó a la tribu en 1907 después de que se escondieran en las montañas al sur, es un enclave una décima parte del tamaño de Rhode Island, a unas 100 millas al sureste de la vasta Nación Navajo.

Los Navajos de Alamo están bajo la jurisdicción de numerosas autoridades – su tribu, la Nación Navajo y los Estados Unidos, así como el condado de Socorro y el estado de Nuevo México. A veces tienen dificultades para recibir apoyo de cualquier lugar.

“Se ha convertido en una pesadilla, los recursos han luchado por llegar a esa comunidad. Estamos hablando de recursos de la Nación Navajo más grande y del estado”, dijo la representante al Congreso de Nuevo México Michelle Abeyta, cuyo distrito incluye Alamo.

Abeyta, de 41 años, miembro de la Nación Navajo que tomó posesión el 1 de enero, quiere llevar centros de tratamiento de drogas al área y proporcionar apoyo financiero a las personas que crían a los niños de familiares que sufren de adicción, como ella.

Luego está la aplicación de la ley.

Julie Guerro, prima de Manuel Guerro, recuerda cuando un traficante de drogas se presentó en su puerta en septiembre de 2023 y amenazó con matarla a ella y a su esposo, alegando que una aplicación de ubicación mostraba que su teléfono estaba en su casa. Ella dijo que no tenía ninguna conexión con el traficante.

Dijo que tardó seis horas en llegar un oficial de la Policía de la Nación Navajo desde la estación más cercana en Crownpoint, a unas 100 millas de distancia. El oficial no pudo arrestar al hombre porque no era nativo. El Departamento de Policía de la Nación Navajo no respondió a una solicitud de comentario.

Los residentes de Alamo neutralizaron al traficante y eventualmente lo arrestaron los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Socorro, dijo Guerro, de 51 años, gerente de casos de salud del centro de salud de Alamo.

“Nos va a eliminar a todos, nuestras generaciones están muriendo delante de nosotros”, dijo Guerro, quien ha intentado con poco éxito que sobrinas y sobrinos reciban tratamiento de suboxone, un medicamento utilizado para la dependencia de opioides.

En una casa de la reserva calentada por una estufa a leña rugiente, la madre de una adicta de 26 años describe cómo ella y sus hijos cierran con candado sus habitaciones y nevera. La madre, que no quiso ser identificada, dijo que intentan evitar que su hija robe para pagar fentanilo. Un paquete de carne molida compra una pastilla.

Tara Jaramillo, patóloga del lenguaje que no es miembro de la tribu, dice que los niños de la reserva recurren a las drogas para lidiar con el “trauma generacional” de la limpieza étnica del siglo XIX, las escuelas de internado indias, las muertes por COVID y las adicciones de los padres.

“Estos niños no tienen comida, pueden no tener agua corriente, pueden no sentirse seguros por la noche”, dijo.

Jaramillo, ex representante estatal demócrata que estudió en la reserva, fue derrotada en las elecciones del 5 de noviembre por la republicana Rebecca Dow, quien se postuló con promesas de asegurar la frontera entre EE. UU. y México.

“Las muertes, sobredosis y adicción por fentanilo han tocado la vida de cada familia con las que hablamos y los demócratas no han hecho nada al respecto”, dijo Dow, quien representa a un distrito que bordea la reserva.

UNA SOLUCIÓN

En la recepción de un Walmart en Taos, Nuevo México, el miembro tribal Myreon Apachito, de 31 años, trabaja como líder de equipo. Hizo siete meses de rehabilitación en Taos el año pasado por adicción a la heroína, metanfetamina y fentanilo.

Espera romper el ciclo de adicción de su familia. Sus padres, ambos ex alcohólicos, son una inspiración.

“Mi mamá dijo que la razón por la cual comenzó a beber fue el trauma transmitido por sus padres, y yo consumiendo drogas fue porque mis padres nunca estuvieron allí”, dijo Apachito, quien planea quedarse en Taos.

En Alamo, dijo que el fentanilo era fácil de conseguir de traficantes en lugares previamente establecidos en las rutas de tránsito de drogas por las Interestatales 25 y 40, hacia el este y norte de la reserva.

La última policía de tiempo completo de la reserva de Alamo, Cecil Abeyta, suegro de Michelle Abeyta, quien se retiró hace 12 años, ahora es miembro de su poderosa junta escolar. Intenta establecer un centro de desintoxicación y traer policías federales y navajos para detener a los traficantes.

“Tiene que haber una solución, no puede no haber una solución”, dijo Abeyta, de 64 años, quien reclutó recientemente a dos miembros tribales para entrenar como policías de la reserva.

