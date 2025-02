Las mejores sketches de Saturday Night Live, según las personas que los crearon.

“

Antes de ‘SNL50’, le preguntamos a Amy Poehler, Seth Meyers, Bill Hader y más cuál era el boceto que más les llegaba al corazón

Por Alan Siegel13 de febrero de 11:20 a. m. UTC • 33 min

¿Cuál es tu boceto favorito de Saturday Night Live? Ya sea “El vecindario del Sr. Robinson”, “Mary Katherine Gallagher” o “Más vacas de campana”, siempre hay uno que impacta más. ¡Las personas que han trabajado en el programa también tienen sus favoritos!

Con el SNL50: El Especial del Aniversario que se avecina este domingo por la noche en la NBC, es el momento perfecto para escuchar a los miembros del elenco y escritores pasados y presentes sobre su momento favorito al que fueron parte en 30 Rock. ¿Qué lo hizo memorable, qué lo hizo sorprendente y lo más importante, qué lo hizo gracioso?

No hay una fórmula mágica, pero los bocetos más trascendentales, los que referenciamos y citamos, incluso años después, a menudo comparten dos rasgos. Basta con preguntarle a Seth Meyers, el escritor principal del programa y presentador de “Weekend Update” durante una década. “Muchos de los grandes bocetos de SNL son a la vez obvios y sorprendentes”, dice. “Tienes que combinar los dos para que se eleve por encima de lo que, ya sabes, podría ser un boceto muy bueno”.

Pero lo que Meyers está hablando no ocurre por accidente. Mejorar algo es un proceso. Y a través de ese proceso es por lo que te llevaré, con la ayuda de personas que conocen cómo funciona mejor que nadie.

Fecha de emisión: 4 de mayo de 2013

Cuando Zach Galifianakis fue el anfitrión de SNL por tercera vez, Seth Meyers tuvo una idea que no era exactamente… obvia. Era un boceto dividido en dos partes. En la primera mitad, Galifianakis interpreta a un presentador de un programa de acceso público incómodo que da notas de postproducción a su productor durante la filmación. La segunda parte realmente incorpora esos cambios. Y también, Jon Hamm aparece.

A veces es desafiante cuando sabes que tienes un anfitrión que es bueno, pero te has quedado sin ideas. Porque luego es completamente tu culpa.

Recuerdo la primera vez que Zach fue anfitrión, hizo una broma de estar caminando al set de La Ley y el Orden. Se metió en el set de El Show de Hoy. Ya estaba más que dispuesto a arriesgarse con el formato de SNL.

Estaba jugando con la idea de que Zach fuera un presentador de un programa de entrevistas que simplemente estaba dando notas sobre postproducción. Se subió al barco muy rápido. Y, obviamente, cuando ves la primera mitad, es una idea buena, aunque bastante cruda. Así que escribí esa versión de un borrador, y se lo mostré a [el escritor] John Solomon. Y le dije: “¿Tiene algo esto?” Y John dijo, “Sí, no sé. Simplemente sigo queriendo ver cómo se ve después”. Y yo pensé, “Sí, está bien”. Y luego volví a mi escritorio porque no podía envolver mi cabeza en cómo se haría siquiera.

Recuerdo que Oz Rodriguez, que es un director muy bueno y ha hecho mucho trabajo de cortometraje en el programa a lo largo de los años —Matt & Oz y luego como Oz solo— le correspondía hacer todas las ediciones de postproducción. Pero solo teníamos 15 minutos de tiempo real para hacerlo. Así que hablé con él sobre la realidad de si se podría lograr, y él pensó que sí. El equipo, al estilo clásico de SNL, estaba tan emocionado por el reto. Nunca alguien dijo, “Bueno, no puedes hacer esto. Esto es estúpido”. Así que la diversión al escribirlo fue colocar las partes divertidas que serían gratificantes para el público ver, y cómo decirlo de una forma que lo haría lo suficientemente memorable para pagar 15 minutos más tarde.

Tuvimos el ensayo general, y todos nos sentimos bastante bien de que funcionara. En el ensayo, Oz básicamente decía, “Creo que podríamos hacerlo en esta cantidad de tiempo”. Y lo logró. Oz terminó la edición y se apresuró, y la vimos juntos. Fue muy divertido ver a un director jadear de la misma manera que el resto de nosotros siempre estábamos jadear. (Siento que podría seguir y seguir sobre Jon y lo disponible que está, pero creo que lo más agradable que podría decir de él es que se necesitó muy poca explicación a Jon antes de que apareciera para hacer esto.)

Will Forte apareció con la toma de riesgos implantada en su ADN. Necesitaba tener una base real de competencia antes de tener los ovarios para arriesgarse con un boceto como este. Y también, creo, tener a Lorne [Michaels] confiar en mí para ejecutarlo. Aunque, por supuesto, la ejecución fue más un lado técnico en el que no tenía nada que ver.

Nunca he escrito nada con una mejor recompensa. Fue como un “¡ta-dá!” cuando no te das cuenta de que has estado viendo un truco de magia.

Fecha de emisión: 18 de octubre de 2008

En el otoño de 2008, Amy Poehler estaba a nueve meses de embarazo. Su amiga Emily Spivey, escritora de SNL, también estaba esperando. Entonces, se unieron y lo mostraron en pantalla.

Esa canción, “No soy un ángel”, era solo una tontería de oficina que Emily Spivey y yo hacíamos. La tocábamos y simplemente nos reíamos de ella. Era solo una canción tan tonta, pero también nos encantaba. De alguna manera amamos a Gregg Allman. Siempre decimos: “Dios, queremos hacer un boceto sobre la canción”.

Hay algo de ese boceto que me encanta tanto porque fue nuestro último año. Es como si tuviéramos el síndrome de la “escuela superior”. Ambas estábamos embarazadas. Ambas estábamos de salida. Realmente no nos importaba mucho, de una manera buena.

Creo que es cómico hacer comedia física con tu propio vientre embarazado. Mi embarazo solo estaba en mi estómago, así que realmente parecía falso. Parecía que tenía una pelota de playa gigante debajo de mi camisa. Es como llevar un sombrero de sombrero gigante en cada escena—un tipo de sombrero grande que solo tienes que abordar. Ese boceto es un gran ejemplo, creo, de cuando comienzas a relajarte en el programa y simplemente intentar cosas estúpidas.

Es solo una mujer que recoge a chicos en un bar—es como un honky-tonk—pero resulta que está realmente, realmente lista para explotar. Josh Brolin fue el anfitrión y él simplemente está bien. Él realmente me está sintiendo. Tiene un bigote increíble. Puedo imaginar que una de las razones por las que se emitió es porque Josh Brolin probablemente luchó por él o le gustó. Hay un gran momento donde Josh Brolin dice: “¿Cuándo estás por nacer?” Yo digo: “Ayer”. Es como lo que Yellowstone desearía ser, ese boceto.

No sé si alguien haya hecho, en el espectáculo de todos modos, comedia física real con su propio vientre embarazado. Teníamos botellas de breakaway, y seguía pasando frente a las mesas de las personas y golpeando cosas. Es realmente divertido cuando estás embarazada. Estás tan acostumbrada a ocupar cierta cantidad de espacio, y luego realmente chocas con las cosas mucho.

La escena termina con un giro: en realidad es un comercial de una nueva fragancia “del antiguo y extraño Gregg Allman”. Allman es interpretado por Will Forte.

Seamos honestos, Forte tiene mucho de Allman en él. Emily recuerda que a Lorne le dio un ataque que Forte estaba oliéndome como Gregg Allman. No tengo ningún recuerdo de eso.

Ese fue el último espectáculo que hice antes de dar a luz. No lo sabía en ese momento. Pensé que tendría uno más porque tontamente pensé que mi hijo funcionaría con mi horario de SNL en lugar de que sea al revés. Pero ese fue el programa en el que Sarah Palin vino, y hice el rap de Sarah Palin. Ese fue un espectáculo muy divertido para mí.

Sé que había una ambulancia esperando en caso de que fuera al parto. He insistido en eso en cada proyecto desde entonces.

Mikey Day en “Beavis y Butt-Head”

Fecha de emisión: 13 de abril de 2024

Los compañeros de escritura Mikey Day y Streeter Seidell han visto mucha televisión en vivo. Y como saben por experiencia propia, la televisión en vivo puede ser impredecible. Como, por ejemplo, cuando alguien sentado en la multitud es lo suficientemente ridículo como para convertirse en una distracción. Day y Seidell pensaron que sería divertido colocar a alguien caricaturesco en el fondo de un evento serio. Literalmente. Y así fue como Beavis y Butt-Head aparecieron en una asamblea sobre el auge de la inteligencia artificial.

Siempre estaba basado en la idea de una transmisión en vivo y alguien que se veía distraído en el fondo de un evento por lo demás serio. En un momento, hablamos de los Rugrats, Chuckie y Tommy. En un momento, de He-Man, como con ese cabello. Pero solo pensamos, Beavis y Butt-Head, son tan locos. Tan pronto como comienzas a darles dimensión de la vida real, realmente te das cuenta: “Uau”. Se ven humanos extraños.

Nos encantó la idea, pero una vez se cortó en el ensayo general y otra vez se cortó porque no había suficiente espacio para el escenario o algo así, así que sentimos que era uno de esos destinados al fracaso. Y luego pensamos, “Si no podemos hacerlo con Ryan Gosling, entonces está destinado al fracaso y no podremos hacerlo. Nunca podremos hacerlo”. Cuando llegó Gosling, simplemente entendió completamente. Eso es lo increíble de Ryan. Es esta estrella de cine hermosa, pero al final del día, le gustan las cosas estúpidas.

La noche del miércoles después de seleccionar los bocetos, visitas a todos los departamentos como peinado, vestuario, maquillaje. Así que a Louie Zakarian, que hace todos los maquillajes, le preguntamos: “¿Cómo nos veremos como Beavis y Butt-Head?” Todo el mundo es tan bueno en sus trabajos allí. Louie simplemente dijo: “Creo que te pondría una nariz”. Y