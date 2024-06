Las mejores recomendaciones de analistas del jueves en Wall Street como Nvidia y Tesla

“

Aquí están las principales recomendaciones en Wall Street el jueves: Deutsche Bank reanuda a Nike como compra Deutsche Bank reanudó la cobertura de la acción y dice que es optimista. “Creemos que NKE está tomando medidas audaces para transformar su negocio y embarcarse en un ciclo de innovación de varios años que debería ofrecer una aceleración en las tendencias de ingresos y ganancias de cuota de mercado.” Bank of America reitera Broadcom como compra Bank of America dijo después de los resultados de la empresa que tiene “potencial para unirse al club de los trillonarios.” “Broadcom (AVGO) reportó una superación del 4% en las ventas del segundo trimestre fiscal, aumentó su perspectiva de ingresos para el año fiscal 2024 en $1bn a $51bn, y anunció un split de 10:1.” Citi agrega a Coca-Cola y Royal Caribbean a la lista de enfoque Citi dijo que estaba actualizando su lista de ideas de convicción y añadió a Coca-Cola y Royal Caribbean, entre otros. “Actualizamos nuestras ideas de mayor convicción. Dentro de ellas destacamos los principales puntos de diferenciación y los próximos catalizadores. Añadiendo: EVRG, KO, RCL y TEAM. Eliminando: FHN, WMT.” Oppenheimer nombra a Ulta como una selección principal Oppenheimer dijo que las acciones de Ulta son demasiado atractivas para ignorar. “Un escenario de riesgo/recompensa convincente respalda nuestra adición al ranking de selecciones principales.” Jefferies reitera a Microsoft como una selección principal Jefferies dijo en una nota destacada que Microsoft es una “selección principal en IA que va por el oro en IA, no por la plata.” “Si bien MSFT no puede comentar sobre los anuncios de IA de otras compañías, sigue entusiasmado con su asociación con OpenAI para proporcionar servicios en la nube. Destacamos que MSFT probablemente se beneficiará de este acuerdo dada su acuerdo de reparto de beneficios con OpenAI y su posición como proveedor de nube de OpenAI.” Oppenheimer reitera Nvidia como rendimiento superior Oppenheimer dijo que se mantiene en su calificación de rendimiento superior tras una reunión con la dirección de la empresa. “Vemos a NVDA como la mejor posicionada en IA, beneficiándose de su solución de hardware, redes y software completos en IA. Mantenemos la calificación de Rendimiento Superior y un objetivo de $150.” Bernstein reitera a Meta como rendimiento superior Bernstein dijo en una nota alcista/bajista que mantiene su calificación de rendimiento superior en Meta. “Nos gusta tanto para hoy como para mañana. Mantenemos la calificación de Rendimiento Superior. PT $565.” Goldman Sachs inicia a Chipotle y Starbucks como compras Goldman dijo en su inicio de cobertura de Chipotle y Starbucks que las empresas son convincentes. “Estamos menos preocupados por una disminución en el gasto en restaurantes o en la participación en el gasto en PCE dada una perspectiva de gasto aún saludable y cambios en el comportamiento más duraderos después de la pandemia.” Morgan Stanley inicia a Goodyear Tire como peso igual Morgan Stanley dijo en su inicio de cobertura de la acción que “los márgenes y los retornos de efectivo siguen siendo bajos”. “Goodyear busca transformar el negocio mediante la autogestión, la venta de activos y el enriquecimiento del precio/mezcla.” Wolfe actualiza a 3M a rendimiento superior desde igual rendimiento Wolfe dijo en su actualización de la acción que su valoración está “profundamente descontada”. “El nuevo CEO Bill Brown aporta ‘la materia adecuada’ a 3M, lo que nos da más confianza en las perspectivas de EPS a medio plazo.” Morgan Stanley reitera a Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Adobe como sobrepeso Morgan Stanley nombró varias acciones tecnológicas que dice que están bien posicionadas para la IA. “GOOGL, MSFT, AMZN, META y ADBE destacan como líderes hasta ahora.” Morgan Stanley reitera a Colgate-Palmolive como una selección principal Morgan Stanley dijo que ve una “inflexión en las mascotas en el horizonte” para Colgate. “Reiteramos OW con una inflexión en la parte superior/rentabilidad de las mascotas por delante.” Wells Fargo reitera a Roblox como sobrepeso Wells elevó su precio objetivo de la acción a $41 por acción desde $37 y dice que se mantiene con la acción. “La posición competitiva de Roblox sigue siendo fuerte, poco probable de ser desafiada por Fortnite a corto plazo.” Stephens actualiza a Par Technology a sobrepeso desde igual peso Stephens dijo que la empresa de soluciones de hardware y software tiene “una visión clara de la rentabilidad”. “Estamos actualizando las acciones de PAR a OW/Vol. desde EW/Vol. y elevando nuestro precio objetivo a $60 desde $46.” Barclays rebaja a NextEra Energy Partners a infraponderar desde igual peso La firma dice que ve demasiados catalizadores negativos para la acción. “Si bien NEP tiene muchas ventajas debido a su proximidad a NEE (el mayor desarrollador de energía renovable del mundo), la capacidad de crecimiento de la empresa depende en gran medida de adquisiciones intensivas en capital de NEER [NextEra Energy Resources]. Wedbush reitera a Tesla como rendimiento superior Wedbush dijo que se mantiene con la calificación de rendimiento superior tras una publicación de Elon Musk sobre X que su paquete de remuneración ha sido aprobado. “Es un momento de abrir el champán para Musk y los accionistas de Tesla, ya que basado en la publicación de X de Elon durante la noche, el paquete de Comp 2018 y la incorporación en Texas han sido abrumadoramente aprobados.” Bank of America reitera a Boeing como neutral Bank of America elevó su precio objetivo de la acción a $200 por acción desde $180 pero dice que se mantiene con su calificación neutral. “Por un lado, la empresa ha desmitificado en cierta medida las expectativas de 2024 después del anuncio a finales de mayo sobre la quema de flujo de efectivo libre. Boeing sigue estando en una posición única para el robusto entorno de demanda de tráfico aéreo, con la ventaja que crea la duplicidad. Sin embargo, por otro lado, la recuperación de las operaciones podría llevar tiempo y existen incertidumbres en el futuro cercano.”

