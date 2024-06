Las mejores ofertas del Día del Padre en AirPods, MacBooks, iPads, Altavoces Sonos y más.

El Día del Padre cae un domingo, el 16 de junio de este año, y a poco más de una semana antes de la fecha festiva estamos siguiendo descuentos destacados en productos de Apple y accesorios relacionados con Apple. Estas ventas incluyen AirPods, iPads, MacBooks, altavoces Sonos y otros productos que podrían ser buenos regalos para el Día del Padre.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Todas las ofertas mencionadas en este artículo ya han comenzado, y la mayoría de ellas durarán hasta el domingo, 16 de junio, a menos que se indique lo contrario. Con ocho días para el Día del Padre, la mayoría de los pedidos realizados hoy deberían llegar a tiempo para el 16.

Mejores Ofertas para el Día del Padre

AirPods

Las ofertas de AirPods son abundantes esta semana, perfectamente sincronizadas para cualquiera que quiera comprar un par para el Día del Padre. El descuento más raro es de $100 en los AirPods Max, pero también encontrarás grandes descuentos en los AirPods 2, AirPods 3 y AirPods Pro 2, todos en Amazon.

Apple Watch

Al igual que con los AirPods, estamos siguiendo descuentos en toda la línea de Apple Watch esta semana, incluyendo el Apple Watch SE, Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2. Estas ofertas las puedes encontrar todas en Amazon en esta ocasión, y aunque algunas combinaciones de colores y correas pueden estar retrasadas más allá del Día del Padre, la mayoría deberían llegar a tiempo para el 16.

iPad Air M2

Amazon tiene hasta $80 de descuento en el iPad Air M2 este fin de semana, desde $569.00 para el iPad Air de 128GB Wi-Fi de 11 pulgadas, rebajado desde $599.00. Estos modelos acaban de lanzarse el mes pasado e incluyen el chip M2, Touch ID, una pantalla Retina y más.

iPad Air M1

En Best Buy, puedes encontrar $200 de descuento en el iPad Air de generación anterior con chip M1 en todos los colores y configuraciones. Los precios comienzan en $399.99 para 64GB Wi-Fi, e incluyen tanto modelos Wi-Fi como celulares.

iPad Pro M2

Al igual que con el iPad Air M1, Best Buy también tiene grandes descuentos en la generación anterior del iPad Pro con chip M2 de hasta $500 de descuento en tablets seleccionadas. Encontrarás grandes rebajas en modelos de 11 y 12.9 pulgadas, con la mayoría de las ofertas centradas en modelos Wi-Fi.

MacBook Pro M3

En cuanto a las ofertas de MacBook, estamos siguiendo una colección de descuentos en el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M3 y M3 Pro en Best Buy y Amazon. Los compradores deben tener en cuenta que las ofertas de Best Buy requieren una membresía My Best Buy Plus/Total para ver los precios más bajos de todos los tiempos.

MacBook Air M3

Las ofertas en el MacBook Air M3 se centran principalmente en modelos de 13 pulgadas, tanto en Amazon como en Best Buy. Amazon tiene la mejor oferta en el modelo de entrada de 256GB, rebajado a solo $899.00 esta semana y $200 menos que el precio original.

MacBook Air M2

Al igual que con el MacBook Air M3, las ofertas en el modelo de generación anterior se centran en los tamaños de 13 pulgadas. Amazon tiene $170 de descuento en cada modelo en cada variante de color, comenzando en $829.00 para 256GB y subiendo a $1,029.00 para 512GB.

Sonos

Sonos comenzó su venta del Día del Padre la semana pasada, y todavía está en marcha este fin de semana. En esta venta, puedes encontrar grandes descuentos en equipos de audio para el cine en casa seleccionados. Esto incluye precios mínimos históricos en la barra de sonido Sonos Arc ($719), así como varios paquetes con descuento, todos los cuales son ofertas raras que no hemos rastreado desde principios de año.

Esta venta tiene un buen equilibrio entre productos individuales de Sonos y paquetes que deberían ayudar a mejorar tu configuración de cine en casa con diversas barras de sonido, subwoofers y altavoces. Entre los aspectos más destacados del evento se encuentran la Sonos Arc por $719 ($180 de descuento) y Sonos Sub Gen 3 por $639 ($160 de descuento), que rara vez se descuentan fuera de eventos festivos como este.

Accesorios de Carga

Amazon tiene este fin de semana una gran colección de descuentos de Anker, Eufy y Jackery, incluyendo una amplia gama de cargadores de pared, localizadores Bluetooth y otros accesorios USB-C. Algunas de estas ofertas requerirán que recortes un cupón en la página y luego vayas a la pantalla de pago antes de ver el precio final de la venta, y algunas requieren una membresía Prime.

