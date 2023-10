Las mejores fundas disponibles para comprar para el iPhone 15.

Nuestro resumen de los mejores estuches para iPhone 15 de 2023 ahora ha sido actualizado una vez más para abarcar las últimas incorporaciones de Apple, las cubiertas más destacadas del mercado. La lista de los mejores estuches para iPhone 15 de este año está encabezada por la última colección de Apple para aquellos que aman las opciones internas de la marca, incluyendo el nuevo tratamiento FineWoven que cubre tu dispositivo con un duradero microtejido junto a los modelos habituales transparentes y de silicona. Se unen a ellos los modelos de terceros tanto en el segmento más asequible como en el mercado de alta gama, incluyendo modelos de cuero MagSafe, construcciones respetuosas con el medio ambiente, diseños completamente transparentes para lucir el nuevo diseño del iPhone 15, y todo lo demás. Ya sea que estés buscando algo barato para asegurarte de proteger tu dispositivo en los primeros días antes de obtener tu estuche ideal, o de cualquier otra manera, este es el lugar donde encontrar todos los mejores estuches para iPhone 15 en una lista práctica. Esta colección se actualizará constantemente durante los próximos días, semanas, meses y más, a medida que más colecciones de 2023 salgan al mercado. Sigue leyendo para ver más de cerca los mejores estuches para iPhone 15 de este año que puedes comprar ahora mismo. La actualización n. ° 5 de los mejores estuches para iPhone 15: nuestra última ronda de actualizaciones de nuestra colección de los mejores estuches para iPhone 15 ya está lista. En esta ocasión, estamos agregando impresiones prácticas de la línea de estuches de Incipio, principalmente los nuevos modelos cru con un diseño decorado con cuero perforado y tratamientos de lona en varios colores, junto con los últimos modelos de UAG. Este último ofrece una estética militar blindada única para una protección de los dispositivos de Apple junto con la funcionalidad MagSafe integrada. En cuanto a los nuevos lanzamientos, la actualización de hoy está encabezada por el nuevo estuche Spigen Enzo para iPhone 15, que cuenta con una estructura de armadura a prueba de balas de Armarid con detalles de metal cortado con diamante alrededor de la matriz de la cámara y en los botones laterales. También vimos los nuevos diseños brillantes Enchanted de Casely, que ahora están exclusivamente con un descuento del 30% para los lectores de 9to5. Y asegúrate de echar un vistazo a la nueva colección de gadgets del millonario de $250,000 con versiones de platino y diamantes del iPhone 15 Pro Max, AirPods Max, Apple Watch Ultra 2, entre otros. Nuestra selección de los mejores estuches para iPhone 15 continuará siendo actualizada a lo largo de 2023 y más allá. Si aún no has encontrado el estuche ideal para el nuevo iPhone 15 de Apple, asegúrate de revisar regularmente las nuevas opciones que se agregan a nuestra colección. Y no te pierdas las mejores ofertas en accesorios para iPhone de todo tipo en 9to5Toys. Estuches para iPhone 15 de Apple: La colección de este año de cubiertas de Apple ha llegado con diseños nuevos y frescos para encabezar nuestra lista de los mejores estuches para iPhone 15. Muchas personas confían en las ofertas de primera mano, y la colección de este año ya está disponible en toda su fuerza. Podríamos decir que es más que un rumor que Apple está dejando de lado las ofertas de cuero, y ahora un textil FineWoven más respetuoso con el medio ambiente ocupa su lugar: los estuches Apple FineWoven para iPhone 15 ya están empezando a aparecer en Amazon junto con las billeteras MagSafe a juego. Apple describe el tratamiento FineWoven como un microtejido duradero con una “sensación suave similar a la gamuza… diseñado pensando en la Tierra”. Está hecho con un 68% de materiales reciclados postconsumo y “reduce significativamente las emisiones de carbono en comparación con el cuero”. Las ofertas de este año se desglosan de la siguiente manera: Actualización: Todos los nuevos estuches de iPhone 15 de Apple ya están disponibles para su compra en Amazon. Estuche de silicona para iPhone 15 por $49 Estuche transparente para iPhone 15 por $49 Estuche FineWoven para iPhone 15 por $59 Estuche de silicona Pro para iPhone 15 por $49 Estuche transparente Pro para iPhone 15 por $49 Estuche FineWoven Pro para iPhone 15 por $59 Estuche de silicona Pro Max para iPhone 15 por $49 Estuche transparente Pro Max para iPhone 15 por $49 Estuche FineWoven Pro Max Plus para iPhone 15 por $59 Estuche de silicona Plus para iPhone 15 por $49 Estuche transparente Plus para iPhone 15 por $49 Estuche FineWoven Plus para iPhone 15 por $59 Estuche de cuero Apple FineWoven con MagSafe por $59 Presentado: Totallee La línea de estuches para iPhone 15 de Totallee se encuentra entre las mejores opciones minimalistas y casi invisibles que encontrarás. Están disponibles en dos versiones: un estuche super delgado para aquellos a quienes no les gusta los estuches voluminosos y un estuche completamente transparente que muestra tu iPhone. Estuches súper delgados Totallee para iPhone 15 por $39 Estuches súper delgados Totallee para iPhone 15 Plus por $39 Estuches súper delgados Totallee para iPhone 15 Pro por $39 Estuches súper delgados Totallee para iPhone 15 Pro Max por $39 Estuches de agarre transparentes Totallee para iPhone 15 por $39 Estuches de agarre transparentes Totallee para iPhone 15 Plus por $39 Estuches de agarre transparentes Totallee para iPhone 15 Pro por $39 Estuches de agarre transparentes Totallee para iPhone 15 Pro Max por $39 Presentado: dbrand dbrand y su estuche Grip han regresado para proteger tu iPhone 15 con estilo a medida, junto con sus pieles intercambiables y protectores de pantalla de vidrio. Este año, dbrand también presenta su nuevo estuche Ghost transparente para mostrar tu nuevo iPhone 15 Pro y Pro X: la marca garantiza que no se pondrá amarillo durante toda la vida útil del dispositivo, y presenta los imanes más fuertes hasta ahora con solo 1,2 mm de grosor añadido a la experiencia de transporte. Presentado: SUPCASE e i-BLASON En Amazon, todos los estuches para iPhone 15 de SUPCASE están disponibles con un 15% de descuento para los lectores de 9to5Mac que utilicen el código 159TO5MAC al realizar el pago. La nueva edición para iPhone 15 del galardonado SUPCASE Unicorn Beetle PRO ya está disponible para su compra. Cuenta con una carcasa trasera y un marco delantero para crear un sello protector alrededor de los bordes, junto con biseles para proteger la matriz de la cámara y la pantalla. Otras características incluyen bordes texturizados, botones táctiles y una cubierta para el puerto para bloquear el polvo, la suciedad y la humedad. El UB Pro compatible con carga inalámbrica también incluye un protector de pantalla incorporado, un soporte con tres ángulos de visión únicos que también funciona como soporte para anillo, y un clip de cinturón giratorio gratuito. En el lado de i-Blason, presentamos el Ares Mag, un estuche de dos piezas hecho de TPU absorbe golpes y policarbonato inflexible con un protector de pantalla incorporado, bordes elevados y protección contra caídas de hasta 20 pies, junto con otra cubierta de puerto notable. Los nuevos colores de este año incluyen gris, azul marino, blanco, azul, rosa, amarillo y verde claro. Estuches Spigen iMac G3 para iPhone 15 Estuche Spigen iMac C1 MagFit para iPhone 15 Pro por $24 (antes $30) Usando el código helloagain20 Estuche Spigen iMac C1 MagFit para iPhone 15 Pro Max por $24 (antes $30) Usando el código helloagain20 Más detalles en 9to5Toys: El estuche translúcido MagSafe para iPhone 15 estilo iMac G3 de Spigen debuta hoy con un 20% de descuento Análisis práctico: probamos el estuche translúcido estilo iMac de Spigen para iPhone 15 con MagSafe Los mejores estuches para iPhone 15 de Spigen La colección de estuches de Spigen, que ofrece una buena relación calidad-precio, es una elección fácil para nuestro resumen de los mejores estuches para iPhone 15, y sus últimos modelos ya están disponibles desde $14 con envío gratuito para los miembros Prime. Ultra Hybrid MagFit desde $21 Estuche Mag Armor MagFit para iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max desde $20 Estuche Tough Armor MagFit para iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max desde $26 Estuche Optik Armor MagFit para iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro