Las mejores escuelas secundarias de Trafford según las tablas

Todas las escuelas de gramática están sobre todas las escuelas no-gramáticas en los Objetivos de logro 8 y Progreso 8.

El Objetivo de logro 8 es una medida del desempeño de los alumnos en ocho materias incluyendo GCSE Inglés y GCSE Matemáticas – Altrincham Grammar School for Girls está en la parte superior de la tabla en esta métrica. El Progreso 8 es una medida de la progresión de los alumnos entre el Key Stage 2 y el Key Stage 4 en comparación con otros en una etapa similar al final de la escuela primaria – Altrincham Grammar School for Boys está en la parte superior de la tabla en esta métrica.

Según los datos del Departamento de Educación, la mejor escuela no-gramatical en ambas métricas es Wellington School en Timperley.

Es la misma historia para el porcentaje de alumnos con un cinco o más en GCSE Inglés y GCSE Matemáticas, que es casi del 100 por ciento en todas las escuelas de gramática, pero por debajo del 60 por ciento en todas las escuelas no-gramaticales.

El promedio local para el Distrito de Trafford está por encima del promedio nacional en todos los aspectos, aunque esto se debe en parte a la presencia de las escuelas selectivas que no están presentes en gran parte del país.

LOGRO 8 (excluyendo escuelas especiales)

1) Altrincham Grammar School for Girls: 81.6

2) Altrincham Grammar School for Boys: 79.9

3) Loreto Grammar School: 76.3

4) Urmston Grammar School: 75.9

5) Sale Grammar School: 75.4

6) Stretford Grammar School: 73.8

7) St Ambrose College: 73.7

8) Wellington School: 56.3

9) North Cestrian School: 55.0

10) Ashton on Mersey School: 50.5

11) Blessed Thomas Holford Catholic College: 50.5

12) Flixton Girls School: 49.2

13) Sale High School: 48.7

14) Altrincham College: 48.2

15) Stretford High School: 47.3

16) Wellacre Academy: 45.6

17) Broadoak School: 44.3

18) St Antony’s School: 43.3

19) Lostock High School: 38.4

PROGRESO 8 (excluyendo escuelas especiales)*

1) Altrincham Grammar School for Boys: 1.32

2) Loreto Grammar School: 1.07

3) St Ambrose College: 1.04

4) Altrincham Grammar School for Girls: 1.02

5) Urmston Grammar School: 0.88

6) Stretford Grammar School: 0.80

7) Sale Grammar School: 0.80

8) Wellington School: 0.56

9) North Cestrian School: 0.49

10) Blessed Thomas Holford Catholic College: 0.23

11) Stretford High School: 0.07

12) Ashton on Mersey School: 0.05

13) Flixton Girls School: 0.02

14) Altrincham College: -0.03

15) Sale High School: -0.14

16) St Antony’s School: -0.16

17) Wellacre Academy: -0.32

18) Broadoak School: -0.58

19) Lostock High School: -0.73

Para más información, visite www.compare-school-performance.service.gov.uk.

*0 es promedio, más de 0 es arriba del promedio y más de 0.5 es muy por encima del promedio.

Este artículo es de Jack Tooth.