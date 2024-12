Las mejores escuelas primarias de Trafford según las tablas para el 2024

Alrededor del 95 por ciento de los alumnos de la Escuela Primaria Católica de San Vicente están logrando el estándar esperado en las pruebas.

Las otras escuelas primarias en los tres primeros lugares son la Escuela Primaria Park Road, en Altrincham, y la Escuela Primaria Brooklands, en Sale, donde más del 90 por ciento de los alumnos están logrando el estándar esperado en las pruebas. Todos los seis primeros lugares están en y alrededor de las ciudades de Altrincham y Sale antes de que aparezca alguna otra ciudad en Trafford.

El “estándar esperado” es una puntuación escalada de 100 o más y el “estándar más alto” es una puntuación escalada de 110 o más con la Escuela Primaria Católica de San Vicente en la parte superior para “estándar esperado” y “estándar más alto”.

La “escuela excepcional” tiene una calificación de Sobresaliente de Ofsted después de su primera inspección en más de una década durante el verano, con el equipo de inspección diciendo que tiene “un alto nivel de logro académico”.

No hay escuelas privadas en los datos del Departamento de Educación porque la mayoría de las escuelas privadas no hacen exámenes SATs.

TAMBIÉN LEER: Las mejores escuelas secundarias de Trafford según las tablas del 2024.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALCANZAN EL ESTÁNDAR ESPERADO (top 10)

1) Escuela Primaria Católica de San Vicente: 95 por ciento

2) Escuela Primaria Park Road: 93 por ciento

3) Escuela Primaria Brooklands: 92 por ciento

4) Escuela Primaria de Santa María CE: 89 por ciento

5) Escuela Primaria de Altrincham CE: 88 por ciento

6) Escuela Primaria de Bowdon CE: 88 por ciento

7) Escuela Primaria de Woodhouse: 87 por ciento

8) Escuela Primaria Davyhulme: 86 por ciento

9) Escuela Primaria Navigation: 82 por ciento

10) Escuela Primaria de San Hugo de Lincoln RC: 82 por ciento

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALCANZAN EL ESTÁNDAR SUPERIOR (top 10)

1) Escuela Primaria Católica de San Vicente: 43 por ciento

2) Escuela Primaria de Bowdon CE: 28 por ciento

3) Escuela Primaria Well Green: 28 por ciento

4) Escuela Primaria Bollin: 27 por ciento

5) Escuela Primaria Our Lady of the Rosary RC: 27 por ciento

6) Escuela Primaria Park Road: 27 por ciento

7) Escuela Primaria de Altrincham CE: 25 por ciento

8) Escuela Primaria Elmridge: 25 por ciento

9) Escuela Primaria Brooklands: 23 por ciento

10) Escuela Primaria Navigation: 23 por ciento

Para obtener información, vaya a www.compare-school-performance.service.gov.uk.

Este artículo es de Jack Tooth. Está disponible en [email protected].