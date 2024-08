Las Mejores Conversaciones – The New York Times

Después de que mi vuelo reciente de Maine a Nueva York fue cancelado, me encontré con seis horas solo en un coche de alquiler. Consideré el progreso que podría hacer en el audiolibro de “Demon Copperhead”, pero rápidamente abandoné esa opción por varios episodios del podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”. Quería compañía. Si no podía pasar las horas charlando con un pasajero en el asiento de al lado, quería escuchar a otras personas llevándose bien.

La mayoría de los episodios del programa duran alrededor de una hora. Conan y sus ayudantes charlan un rato, antes de traer a un invitado famoso para una entrevista. El tono del podcast es animado, lleno de momentos cómicos y bromas amistosas. Es como un refresco gaseoso, divertido y extraño y lo suficientemente directo como para que puedas seguirlo mientras mantienes un ojo en el GPS mientras navegas por el tráfico alrededor de Worcester.

Escucho muchos podcasts de estilo conversacional: programas de entrevistas, discusiones en paneles y shows donde amigos se sientan y hablan de lo que sea. ¿Qué busco en estos podcasts? Cuando hay celebridades en la mezcla, está la emoción de echar un vistazo a la vida personal de una figura pública. Cuando se entrevista a un experto, espero aprender algo. Pero creo que lo que realmente busco es la conexión. Los shows que amo no son aquellos en los que un presentador lanza preguntas y un invitado diligente responde. Son aquellos en los que sientes que estás escuchando a personas reales acercándose, cada vez más, ya sea entre sí o hacia un destino conversacional del que no sabían que estaban dirigiéndose al principio.

Conan O’Brien ha estado teniendo conversaciones profesionalmente durante la mayor parte de su carrera. En sus programas nocturnos, las estrellas venían a promocionar sus últimos proyectos cinematográficos, y él añadía suficiente calidez, humor y rareza a su repartido para que los espectadores no les importara que les estuvieran haciendo publicidad. Su podcast se siente mucho más íntimo. No me engaño a mí mismo pensando que la dulce y cariñosa charla que Conan tuvo con Woody Harrelson y Ted Danson en “Conan O’Brien Needs a Friend” es idéntica a la que tendrían si no estuvieran creando entretenimiento para el consumo público. Pero en algún lugar fuera de Hartford, me encontré tan entretenido que dejé de hacer eso de seguir empujando el límite de velocidad un poco más, con la esperanza de poder restarle unos minutos a mi hora estimada de llegada. No me importaba cuánto tiempo tuviera que pasar; solo quería seguir escuchando y riendo.

Últimamente he estado realizando algo de audio de estilo conversacional con The Times, y eso me ha hecho escuchar los podcasts de manera diferente. Me ha hecho escuchar a otras personas de manera diferente. ¿Es lo que hace interesante una conversación en la que participar lo mismo que hace interesante una para escuchar? Mis conversaciones favoritas con amigos, las que me hacen sentir más conectado, son largas, digresivas, incluso repetitivas. Se extienden durante horas y a menudo no llegan a una conclusión coherente.

Pero tienen un ingrediente clave en común con los podcasts que amo: presencia. En las mejores conversaciones, ya sea entre tú y tu madre en una llamada telefónica maratónica o entre un presentador de chat profesional y su invitado dotado de comedia, todos están escuchando atentamente. Tienen curiosidad el uno por el otro, haciendo lo que mi amiga Aliza llama “preguntas generosas”. Reaccionan auténticamente en el momento sin un guion o una agenda. Permiten que la conversación suceda sin forzarla hacia ningún resultado predeterminado.

🎥 “It Ends With Us”: Incluso si crees que no has oído hablar de Colleen Hoover, probablemente has visto uno de sus libros si has entrado en una librería en los últimos años. Es increíblemente popular: en 2022, sus libros superaron la Biblia; tiene una base de fans dedicada (conocida como los CoHorts) estimulada por BookTok; y ahora, uno de sus libros se ha convertido en una película. Esta película, que protagoniza Blake Lively, trata sobre una florista llamada (improbablemente) Lily Bloom, que se muda a Boston y se enamora de un neurocirujano. Sea cual sea la opinión que tengas sobre Hoover, la película seguramente será un momento cultural.

RECETA DE LA SEMANA

Grilled Tofu

A medida que entramos en estas últimas semanas lánguidas del verano, es hora de preguntarte: ¿Has pasado suficiente tiempo en la parrilla? Si la respuesta es no, ¡no temas! El equipo de Wirecutter está aquí para ayudarte con su Desafío de Parrilla de Agosto, que comienza la próxima semana. Cada martes durante el resto del mes, recibirás un correo electrónico con nuestras recetas favoritas para la parrilla, junto con las recomendaciones de Wirecutter para el mejor equipo para la parrilla, y descuentos exclusivos. (Regístrate aquí). Mientras tanto, ¿por qué no preparar el tofu a la parrilla agridulce de Kay Chun? Esta sencilla receta consiste en remojar el tofu en un adobo caliente con jengibre, pimienta negra y salsa de soya, que es absorbido por el tofu en tres horas en lugar de durante la noche. Y si no tienes una parrilla, una sartén para parrilla o el horno funcionarán igual de bien.

Tradición: En las islas hawaianas, los artesanos han estado reviviendo la antigua práctica de convertir hojas de árboles en esteras.

Tasas de natalidad: Muchos estadounidenses eligen no tener hijos, y no es, dicen los expertos, por egoísmo.

El Ético: “¿Puedo pedirles a las mujeres heterosexuales que dejen de llamar a sus amigos sus ‘novias’?”

Café de celebridades: Nombres conocidos como Tom Hanks y The Weeknd están apostando fuerte por el café, vendiéndolo con sus propias etiquetas.

CONSEJOS DE WIRECUTTER

No dejes que el sudor dañe tus dispositivos tecnológicos

Si bien los dispositivos modernos como teléfonos inteligentes y auriculares están diseñados para resistir el desgaste diario, incluida la exposición a pequeñas cantidades de humedad, no son invencibles, especialmente cuando llega el verano y la vida se vuelve más sudorosa. La transpiración puede deteriorar tus dispositivos con el tiempo. Afortunadamente, hay medidas sencillas que puedes tomar para asegurarte de que tu sudor no cause ningún daño duradero. Los expertos de Wirecutter recomiendan limitar el contacto de tus dispositivos con tu piel, limpiarlos al menos una vez a la semana y mantener paquetes de gel de sílice donde guardas tus dispositivos, lo cual ayuda a absorber la humedad. Y no importa lo mojado que esté tu teléfono, no lo pongas en una bolsa de arroz. — Rose Maura Lorre

GUÍA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Sábado

Atletismo: Han pasado más de dos décadas desde que un estadounidense ostentó el título de la mujer más rápida del mundo. Sha’Carri Richardson, que se perdió los Juegos de Tokio después de dar positivo por marihuana, tiene una oportunidad de conseguir la corona hoy. Es una de las favoritas en los 100 metros.

Gimnasia: Simone Biles va en busca del oro en el salto de potro, un evento que ganó en los Juegos de Rio de Janeiro en 2016.

Natación: Katie Ledecky tiene otra oportunidad de hacer historia. Si gana los 800 metros libres, se convertirá solo en la segunda nadadora, junto con Michael Phelps, en ganar cuatro medallas de oro en el mismo evento.

Domingo

Tenis de mesa: Seguramente has jugado al tenis de mesa. Mira esta final, entre Truls Moregardh de Suecia y Fan Zhendong de China, para entender cuánto mejor son los olímpicos en esto que el resto de nosotros.

Atletismo: Si Richardson gana los 100 metros femeninos el sábado, la expectación será alta para que Noah Lyles complete la barrida estadounidense. Lyles también es uno de los favoritos en los 200 metros. El último hombre estadounidense en ganar ambos eventos fue Carl Lewis.

Tenis: La final masculina es una revancha de la final de Wimbledon del mes pasado, con Carlos Alcaraz, el fenómeno español de 21 años, enfrentando a Novak Djokovic.

