Las mejores características del Apple Watch para probar el primer día

Si acabas de abrir un nuevo Apple Watch en estas vacaciones, hay una variedad de consejos y trucos que pueden ayudarte a aprovechar al máximo tu nuevo wearable. Sigue leyendo para obtener orientación sobre nuestras funciones favoritas del Apple Watch para la salud, la actividad, la personalización y más.

Configuración de los anillos de actividad de tu Apple Watch

Para muchas personas, el Apple Watch es, ante todo, un wearable centrado en la forma física. La clave de esto son un grupo de anillos, cada uno representado por un color diferente: rojo para moverse, verde para hacer ejercicio y azul para estar de pie.

Por defecto, el anillo de ejercicio verde se cierra cuando registras 30 minutos de actividad intensa, el anillo azul de estar de pie se cierra cuando te mueves durante al menos un minuto de 12 horas diferentes, y el anillo rojo de moverse se cierra cuando alcanzas tu objetivo personal de calorías activas quemadas en un día.

Apple también incluye la capacidad de personalizar tus objetivos de ejercicio y estar de pie. Tal vez te estés recuperando de una lesión y 12 horas de estar de pie junto con 30 minutos de ejercicio sean demasiado para tu cuerpo. Las personas también han solicitado a Apple que integre días de descanso en el sistema de anillos del Apple Watch, y esta función al menos les brinda a los usuarios más control sobre sus objetivos.

Así es como puedes cambiar tus objetivos de movimiento, ejercicio y estar de pie en tu Apple Watch:

En tu Apple Watch, abre la aplicación Activity.

Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior y busca el botón “Cambiar objetivos”.

Usa los botones + o – para ajustar tus objetivos, o usa la Corona Digital.

Toca “OK” para confirmar tus cambios.

El anillo de ejercicio se puede disminuir o aumentar en intervalos de cinco, hasta un mínimo de 10 minutos o un máximo de 60 minutos. El objetivo de estar de pie se puede cambiar en intervalos de una sola hora, hasta un mínimo de seis horas o un máximo de 16 horas.

Además, puedes crear horarios personalizados en la aplicación Fitness para asegurarte de que estás viviendo un estilo de vida lo más saludable posible. Esto incluye la capacidad de programar días de descanso y pausar tus anillos de Apple Watch por completo.

Personalizando tu esfera de reloj

El punto central de tu Apple Watch es la esfera de reloj. En tu esfera de reloj, puedes agregar fragmentos de información conocidos como complicaciones, que incluyen cosas como el clima, datos de actividad, información sobre la frecuencia cardíaca y mucho más. La forma más fácil de crear una esfera de reloj de Apple es con la aplicación Apple Watch en el iPhone.

Puedes encontrar toda la biblioteca de esferas de reloj en la pestaña “Galería de esferas” de la aplicación, y a medida que las creas, puedes agregar esferas a tu colección personal. Una vez que creas múltiples esferas de reloj, puedes deslizarte entre ellas desde tu Apple Watch, lo que facilita ajustarlas sobre la marcha para diferentes escenarios.

Tienda de aplicaciones de Apple Watch

Puedes encontrar aplicaciones diseñadas específicamente para el Apple Watch en la App Store de watchOS. Simplemente presiona la corona digital en tu Apple Watch y busca el icono de la App Store. Aquí, podrás encontrar e instalar aplicaciones dedicadas para el Apple Watch sin usar en absoluto tu iPhone.

Compartiendo tu actividad

Una de las formas que me encanta mantenerme motivado con mi Apple Watch es compartiendo mis datos de actividad con amigos y familiares. Cuando haces esto, puedes ver cuándo tus amigos completan entrenamientos, cuánto progreso han hecho hacia sus objetivos y cuándo ganan nuevos premios.

Para compartir tus datos de actividad del Apple Watch con otros, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Fitness en tu iPhone.

Toca el ícono de compartir en la esquina inferior derecha.

Toca el botón “+” en la esquina superior.

Comienza a escribir un nombre, luego toca el nombre que deseas agregar. Si la otra persona tiene un Apple Watch, el nombre se volverá rojo.

Toca el botón de Enviar, luego espera a que tu amigo acepte tu solicitud de Actividad. Una vez que sea aceptada, recibirás una notificación en tu Apple Watch.

Esta es una de mis características favoritas del Apple Watch, además, incluso hay soporte para comenzar competiciones individuales semanales con tus amigos.

Configurar funciones de monitoreo de salud

El Apple Watch no solo es útil para rastrear deliberadamente tu progreso físico, sino también para monitorearlo pasivamente en segundo plano.

Detección de caídas

Una de estas características es la Detección de caídas, que utiliza el giroscopio y el acelerómetro para detectar si te has caído, y lo más importante, si te has caído y no puedes levantarte. Por defecto, la Detección de caídas está desactivada para usuarios menores de 65 años, pero puedes habilitarla manualmente con estos pasos:

Abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone.

Toca SOS de emergencia.

Busca el interruptor de Detección de caídas.

Apple advierte que los usuarios más activos físicamente pueden activar la Detección de caídas incluso cuando no te hayas caído. Esto se debe a la actividad de alto impacto y puede aparecer como una caída.

Toca Confirmar.

Corazón

En la aplicación Apple Watch en el iPhone, también puedes habilitar una serie de funciones que permitirán que tu Apple Watch te ayude a cuidar tu corazón. Simplemente abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone y busca la categoría de Corazón. En esta sección, puedes habilitar las siguientes funciones:

Instalar la aplicación ECG para tomar electrocardiogramas desde tu Apple Watch (Serie 4 y posterior).

Configurar Niveles y notificaciones de aptitud cardíaca, que son un fuerte indicador de tu salud general.

Notificaciones de ritmo cardíaco irregular para recibir una notificación cuando el Apple Watch identifique múltiples ritmos cardíacos que pueden ser fibrilación auricular.

Notificaciones de ritmo cardíaco alto para recibir una notificación cuando el Apple Watch detecte un ritmo cardíaco que aumenta a un cierto nivel mientras pareces inactivo.

Notificaciones de ritmo cardíaco bajo para recibir una notificación cuando el Apple Watch detecte un ritmo cardíaco que cae por debajo de 50 lpm durante 10 minutos.

Detección de choques

La Detección de choques está diseñada para detectar choques automovilísticos graves, como impactos frontales, impactos laterales y traseros, y volcaduras, que involucran sedanes, minivans, SUV, camionetas pickup y otros autos de pasajeros.

Cuando se detecta un choque automovilístico grave:

Tu Apple Watch suena y toca tu muñeca, y verifica contigo en la pantalla. Si solo tienes tu reloj, la pantalla muestra un deslizador de Llamada de emergencia. Si tienes un reloj con celular o tu reloj está conectado a Wi-Fi, puede llamar a servicios de emergencia.

Si tienes tu iPhone y Apple Watch, el deslizador de Llamada de emergencia aparece solo en tu reloj, y la llamada se conecta y el audio de la llamada se reproduce desde tu reloj.

Si puedes, puedes optar por llamar a los servicios de emergencia o descartar la alerta.

Si no puedes responder, tu dispositivo automáticamente llama a los servicios de emergencia después de un retraso de 20 segundos.

Si has agregado contactos de emergencia, tu dispositivo envía un mensaje para compartir tu ubicación y dejarles saber que has estado en un choque automovilístico grave.

Si has configurado tu ID médico, tu dispositivo muestra un deslizador de ID médico, para que los socorristas puedan acceder a tu información médica.

Controlar tus notificaciones

El Apple Watch hace que sea increíblemente fácil mantenerse al tanto de tus notificaciones. Cada vez que una aplicación envía una notificación push, recibirás un toque en la muñeca y escucharás un sonido. Sin embargo, para muchas personas, esto puede ser abrumador y innecesario.

Para gestionar las notificaciones en tu Apple Watch, abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone y elige la categoría de Notificaciones. Aquí, puedes ver una lista de aplicaciones y gestionar las notificaciones según sea necesario. Mi recomendación es limitar las notificaciones tanto como sea posible en tu Apple Watch, de lo contrario, podrías sentirte abrumado.

Echa un vistazo a Apple Fitness+

Apple Fitness+ ofrece acceso a una biblioteca de cientos de entrenamientos a pedido en categorías populares como correr, andar en bicicleta, HIIT, remar, yoga y más.

Apple Fitness+ cuenta con una integración profunda con el Apple Watch, mostrando datos en vivo de tu Apple Watch en la pantalla durante tu entrenamiento. Además, si recientemente obtuviste un nuevo Apple Watch, probablemente tengas tres meses de acceso gratuito al servicio.

Puedes encontrar Apple Fitness+ en la aplicación Fitness en tu iPhone o Apple TV. También está disponible en el iPad, y puedes descargarlo desde la App Store de iPadOS para comenzar.

Accesorios para el Apple Watch

Por último, es posible que estés buscando complementar tu nuevo Apple Watch con accesorios como bases de carga y correas de reloj. Aquí tienes algunos de nuestros favoritos.

Mejores bases de carga para Apple Watch:

Mejores correas de reloj Apple Watch:

