Las Mejores Acciones para Invertir $50,000 en Este Momento

Las acciones tecnológicas han logrado una gran victoria en 2024, registrando las mejores actuaciones en el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average. Los mayores ganadores en cada uno fueron Palantir Technologies y Nvidia (NASDAQ: NVDA), respectivamente, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA). Los inversores están emocionados por el potencial de la tecnología para hacer que las empresas sean más eficientes e incluso producir productos revolucionarios.

Y la buena noticia es que el crecimiento de la IA puede estar lejos de acabar. Según las previsiones de los analistas, el mercado actual de $200 mil millones podría alcanzar los $1 billón para finales de la década. Esto significa que las acciones de IA deberían seguir ofreciendo crecimiento en el futuro, por lo que ahora es un buen momento para comprar. Por lo general, prefiero las acciones que no solo están presentes en la IA, sino que también tienen un historial comprobado de crecimiento que se extiende a otras áreas para no depender únicamente de una industria o especialidad.

Si tienes $50,000 para invertir en varias acciones, las cuatro acciones sobre las que hablo a continuación parecen ser compras fantásticas ahora. Y si no tienes $50,000, no hay motivo para preocuparse. También podrías adquirir estas acciones con una cantidad mucho menor. Si no has diversificado tu cartera en distintas industrias, querrás limitar la inversión en tecnología a una parte de los $50,000 y usar el resto para comprar acciones de calidad en otros sectores.

La diversificación es importante porque puede reducir el riesgo; si una industria o acción decepciona, otras podrían compensar. Bueno, es hora de descubrir estas acciones principales para comprar ahora.

Meta Platforms (NASDAQ: META) está invirtiendo fuertemente en IA, incluso convirtiéndola en la mayor área de inversión de 2024. Pero probablemente conozcas a esta empresa mejor por otra cosa: las aplicaciones de redes sociales.

Como propietaria de Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, Meta ha generado miles de millones de dólares en ingresos y beneficios con el tiempo gracias a su dominio en la industria. Esto se ha logrado a través de la publicidad, con los anunciantes acudiendo a Meta para alcanzarnos a nosotros, el público objetivo, ya que saben que nos encontrarán en estas populares aplicaciones.

Por lo tanto, Meta se ha establecido como un gigante de las redes sociales antes de centrarse en la IA. Sin embargo, ahora la IA podría ofrecer a la empresa la oportunidad de impulsar el crecimiento. Meta tiene como objetivo desarrollar asistentes de IA para adaptarse a todos sus usuarios, lo que potencialmente nos llevaría a pasar más tiempo en las aplicaciones y a los anunciantes a gastar más para alcanzarnos.

Hoy en día, las acciones de Meta son particularmente interesantes porque, con solo 27 veces las estimaciones de beneficios futuros, tienen un precio bastante razonable para una empresa con un sólido historial de ganancias y el potencial de entrar en una nueva era de gran crecimiento gracias a la IA.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) es similar a Meta en cuanto a su modelo de ingresos y su baja valoración actual. La empresa, propietaria del líder en búsquedas Google, obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad. Los anunciantes saben que pasamos mucho tiempo en Google, por lo que buscan alcanzarnos allí. Alphabet está utilizando la IA para mejorar la búsqueda y ayudar a sus anunciantes a crear campañas más dirigidas.

Alphabet también opera otro negocio que está mostrando un fuerte crecimiento: Google Cloud. Este año, Google Cloud alcanzó hitos de $10 mil millones en ingresos trimestrales y más de $1 mil millones en beneficio operativo trimestral, gracias a su amplia variedad de productos y servicios de IA para clientes de la nube.

Por tanto, para estos negocios sólidos, Alphabet parece una ganga en este momento, cotizando solo a 24 veces las estimaciones de beneficios futuros. (Es importante tener en cuenta que la empresa está atravesando un juicio por antimonopolio, pero eso no me detendría para comprar este líder de mercado ya que claramente hará todo lo posible para mantener su posición).

Amazon (NASDAQ: AMZN) es un usuario y vendedor de IA, algo que podría situarlo para una gran victoria con el tiempo. La empresa utiliza la IA para mejorar la eficiencia en su negocio de comercio electrónico, desde gestionar inventarios y entregas hasta ofrecer asistencia de compras a los clientes. A través de su negocio de computación en la nube Amazon Web Services (AWS), vende una amplia gama de productos y servicios de IA. De hecho, gracias a este enfoque en la IA, AWS alcanzó recientemente una tasa de ejecución de ingresos anualizados de $110 mil millones.

Antes del auge de la IA, Amazon ya había construido negocios líderes en comercio electrónico y computación en la nube, que han ayudado a la empresa a generar crecimiento en ganancias de miles de millones de dólares con el tiempo. En los últimos años, Amazon ha renovado su estructura de costes, un movimiento que, junto con la IA, podría impulsar el crecimiento en los próximos años.

Hoy en día, las acciones de Amazon cotizan a 44 veces las estimaciones de beneficios futuros. No es barato, pero es un precio razonable, considerando el historial de la empresa y las brillantes perspectivas futuras.

Nvidia a menudo se piensa como una empresa de IA, pero este diseñador de chips dependía en realidad de sus ventas al mercado de videojuegos mucho antes del auge de la IA. Y todavía es un jugador sólido en ese mercado, con ingresos de juegos que han aumentado un 15% a más de $3 mil millones en el último trimestre.

Dicho esto, los ingresos de centros de datos de $30 mil millones en el trimestre nos muestran que hoy en día, el cliente de IA está impulsando los ingresos en Nvidia. Teniendo en cuenta el compromiso de Nvidia con la innovación para mantenerse por delante y la previsión general del mercado de IA que mencioné anteriormente, no me importa que esta empresa en particular dependa tanto de la IA. Nvidia probablemente seguirá generando un crecimiento impresionante durante bastante tiempo.

En este momento, Nvidia está aumentando la producción de su nueva arquitectura Blackwell, una plataforma muy demandada que podría impulsar el crecimiento de los ingresos el próximo año y el rendimiento de las acciones, también. Nvidia también es altamente rentable en las ventas, con un margen bruto que supera el 70%. Esta fortaleza significa que incluso cotizando a 46 veces las estimaciones de beneficios futuros, Nvidia parece ser una de las principales acciones de IA para comprar ahora.

Las Mejores Acciones para Invertir $50,000 en Este Momento fue publicado originalmente por The Motley Fool