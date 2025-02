Las Mejores Acciones para Invertir $50,000 en Este Momento.

Si de repente heredaste $50,000 y no tenías algún gasto a corto plazo que necesitara ser pagado, podrías estar inclinado a buscar algún lugar para invertirlo y quizás hacerlo crecer en algo más grande. $50,000 es mucho dinero para invertirlo todo en un solo lugar, por lo que una apuesta más segura sería distribuirlo en varias acciones. Estas acciones deben estar valoradas de manera atractiva con sólidas tasas de crecimiento que puedan superar a un índice de mercado importante como el S&P 500 en los próximos cinco a diez años. ¿Quieres que esos $50,000 aumenten su valor, verdad?

Si tienes $50,000 que no se necesita de inmediato, hay oportunidades por ahí para ayudar a que crezca. Por ejemplo, cierta volatilidad reciente en el sector tecnológico ha creado diversas oportunidades de compra. La tecnología está cambiando el mundo en el que vivimos, y invertir en compañías de calidad que están liderando el cambio es una sólida estrategia de inversión a largo plazo.

Veamos tres acciones tecnológicas en las que los inversores con un ingreso inesperado de $50,000 pueden considerar invertir ahora mismo, que están creciendo rápidamente y tienen valoraciones atractivas.

Las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) sufrieron un golpe a principios de este año después de que la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek presentara un modelo de software de IA que rivalizaba con competidores como ChatGPT, pero se producía por mucho menos costo y usando menos hardware que los modelos de los competidores. El costo real de construir el modelo (reportadamente menos de $6 millones) ha sido cuestionado, y no hay indicios de que las grandes empresas tecnológicas estén frenando sus gastos en infraestructura de IA. De hecho, todo indica que el gasto en infraestructura de IA solo aumentará este año.

Esto se puede ver en los crecientes presupuestos de gastos de capital (capex) de las grandes empresas tecnológicas hyperscale. Por ejemplo, Microsoft ha dicho que gastará $80 mil millones en la construcción de centros de datos este año. Normalmente, aproximadamente la mitad de ese gasto se destinaría a servidores. Por su parte, Meta Platforms ha aumentado su presupuesto de capex este año a entre $60 mil millones y $65 mil millones, frente a los $39.2 mil millones en 2024, mientras que Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) aumentará su capex a $75 mil millones desde $52.5 mil millones el año pasado.

Nvidia sigue siendo el jugador dominante en la provisión de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) para ayudar a potenciar el entrenamiento de modelos de IA y ejecutar inferencias, y como tal es la empresa mejor posicionada para beneficiarse de este aumento en el gasto de infraestructura de IA. Ha creado un amplio foso a través de su plataforma de software CUDA, que permite a los desarrolladores programar fácilmente sus chips para diversas tareas de IA.

Mientras tanto, la acción tiene un precio atractivo, cotizando a un ratio precio-ganancias (P/E) adelantado de menos de 23 veces las estimaciones de analistas para 2025 y un ratio precio/ganancias-crecimiento (PEG) de menos de 0.5, siendo los PEG ratios inferiores a 1 considerados subvaluados.

La caída después de la presentación de los resultados del cuarto trimestre de Alphabet el 4 de febrero abrió una buena oportunidad de compra en lo que ya era una de las acciones de tecnología de megacap más baratas. La compañía reportó resultados sólidos, con una fuerza particular en sus negocios de Búsqueda, YouTube y Google Cloud. Sin embargo, las limitaciones de capacidad llevaron a que su unidad de computación en la nube creciera ingresos solo un 30%, lo que estuvo por debajo de las expectativas.

Dicho esto, la compañía está gastando agresivamente para expandir su capacidad de computación en la nube, y el negocio ha visto un gran punto de inflexión en la rentabilidad, con el ingreso operativo de Google Cloud aumentando un 142% de $864 millones a $2.09 mil millones el último trimestre. Alphabet también ha desarrollado sus propios chips de IA personalizados llamados TPUs (tensor processing units) con la ayuda de Broadcom que pueden mejorar los tiempos de inferencia y ser más eficientes en costos. Esto debería ayudar a que la unidad siga mostrando una fuerte apalancamiento operativo, con ganancias que crecen más rápido que los ingresos.

Con Alphabet, los inversores obtienen cinco negocios líderes en el mercado con al menos tasas de ingresos anuales de al menos $30 mil millones cada uno (Búsqueda, YouTube con publicidad, Google Cloud, suscripciones y su red de anuncios de terceros), así como negocios emergentes como su unidad de robotaxis Waymo y computación cuántica. La compañía también ha invertido fuertemente en IA fuera de la computación en la nube con su modelo Gemini 2.0 líder, que planea incorporar en todos sus negocios.

La acción de Alphabet tiene un precio muy atractivo, cotizando solo a 21 veces las ganancias basadas en las estimaciones de analistas para 2025.

Un poco más alejado del radar, GitLab (NASDAQ: GTLB) opera una plataforma DevSecOps de rápido crecimiento que ayuda a los desarrolladores a crear software en un entorno seguro. La compañía es una gran beneficiaria de la IA, ya que los clientes claman por su complemento GitLab Duo impulsado por IA, que puede ayudar a un programador a completar una tarea de codificación ofreciendo sugerencias de codificación. Mientras tanto, su oferta GitLab Duo Workflow es un agente de IA autónomo que puede ayudar a planificar y priorizar tareas, así como ofrecer sugerencias de optimizaciones arquitectónicas e identificar de manera proactiva oportunidades de refactorización de código.

Las ofertas de IA de GitLab han ayudado a la compañía a crecer constantemente sus ingresos entre un 30% y un 40% en cada uno de los últimos seis trimestres. Ha visto crecer tanto el número de clientes, un aumento del 16% interanual en el tercer trimestre, como el gasto de los clientes existentes en su servicio. Esto se puede ver en su tasa de retención de ingresos netos muy alta del 124% el último trimestre, que es incluso más fuerte que el 120% de retención de ingresos netos que Palantir Technologies vio en el cuarto trimestre.

A pesar del sólido crecimiento de la compañía y de los altos márgenes brutos de casi el 90%, la acción ha estado operando de manera plana en el último año. Dado que GitLab es esencialmente una plataforma de software como servicio (SaaS), la mejor manera de valorar este tipo de compañía normalmente sería utilizando un múltiplo precio/venta (P/S), dada la alta margen y naturaleza recurrente de este negocio.

En este sentido, GitLab cotiza a 10 veces las estimaciones de ventas de analistas para 2025. Eso no es caro para una compañía que está creciendo sus ingresos entre un 30% y un 40%. En comparación, Palantir creció sus ingresos un 36% el último trimestre y cotiza a un múltiplo P/S de 52 veces las estimaciones de analistas para 2025, mientras que CrowdStrike, que aumentó sus ingresos un 29% el último trimestre, cotiza a un múltiplo P/S de más de 17.5 veces las estimaciones fiscales para 2026 (que terminan en enero de 2026).

GitLab es una de las acciones de alto crecimiento más baratas que hay y tiene una fuerte oportunidad continua frente a sí.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet y GitLab. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, CrowdStrike, GitLab, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

The Best Stocks to Invest $50,000 in Right Now fue publicado originalmente por The Motley Fool