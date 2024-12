Las inspiradoras historias científicas que llamaron la atención en 2024.

Solo quedan dos rinocerontes blancos del norte en el mundo, pero informamos sobre un avance en la fertilidad que ofrecía esperanza para salvar la especie.

Los científicos lograron el primer embarazo de rinoceronte por fertilización in vitro del mundo, transfiriendo con éxito un embrión de rinoceronte creado en laboratorio a una madre sustituta.

El procedimiento se llevó a cabo con rinocerontes blancos del sur, una subespecie estrechamente relacionada con los rinocerontes blancos del norte que todavía suman miles, y se tardaron 13 intentos en lograrlo.

La madre eventualmente murió de una infección, pero un examen post mortem reveló que el feto macho de 6,5 cm estaba desarrollándose bien y tenía un 95% de posibilidades de nacer con vida, mostrando que un embarazo viable a través de la fertilización in vitro de rinocerontes es posible.

Existen 30 preciosos embriones de rinoceronte blanco del norte y el siguiente paso es intentar la fertilización in vitro utilizando estos.