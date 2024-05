Las ganancias de los bancos estadounidenses aumentan un 79.5% a medida que las grandes empresas se sacuden los costos de los bancos fallidos

“

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) – Las ganancias del sector bancario de EE. UU. aumentaron un 79.5% a $64.2 mil millones en el primer trimestre de 2024, impulsadas principalmente por los grandes bancos que no tuvieron que pagar miles de millones en tarifas especiales que se les ordenó pagar para recuperar los costos incurridos por fallas bancarias el año pasado.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos dijo que la mayor parte de las ganancias más altas se debió a que los bancos no realizaron ese pago, lo que redujo las ganancias del banco a fines de 2023. Las firmas también disfrutaron de aumentos en los ingresos no relacionados con intereses y menores gastos de provisiones también.

Específicamente, la FDIC dijo que los gastos no relacionados con intereses de los bancos cayeron $22.5 mil millones en el primer trimestre y fueron la causa principal del impulso en las ganancias. La disminución en los costos de la evaluación especial representó más de la mitad de esos gastos más bajos.

En general, la FDIC dijo que las métricas de calidad de activos siguieron siendo generalmente favorables, pero señaló un deterioro en las carteras de tarjetas de crédito y bienes raíces comerciales (CRE). En particular, la FDIC dijo que la tasa de no rendimiento para los préstamos CRE no ocupados por propietarios estaba ahora en 1.59%, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2013, impulsado principalmente por las carteras de oficinas en los grandes bancos.

“La industria bancaria continuó mostrando resistencia en el primer trimestre,” dijo el Presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, en una declaración, quien señaló que “el deterioro en ciertas carteras de préstamos… sigue siendo motivo de seguimiento.”

La FDIC también dijo que su “lista de bancos problemáticos” se expandió de 52 firmas a 63 en el primer trimestre, y los activos totales en esos bancos aumentaron a $82.1 mil millones. Actualmente, el 1.4% de los bancos totales se consideran “bancos problemáticos”, lo que la FDIC dijo que se encuentra dentro de su rango normal.

Los depósitos bancarios aumentaron por segundo trimestre consecutivo, subiendo un 1.1% o $190.7 mil millones. Los depósitos no asegurados estimados crecieron un 0.9%, marcando su primer aumento desde fines de 2021.

