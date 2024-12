Las ganancias de capital privado cayeron un 50% por debajo en 2024.

Private equity funds cashed out just half the value of investments they typically sell in 2024, the third consecutive year payouts to investors have fallen short because of a deal drought.

Simplemente regístrese en el Private equity myFT Digest, directamente en su bandeja de entrada.

Las casas de inversión suelen vender el 20 por ciento de sus inversiones en cualquier año dado, pero ejecutivos de la industria pronostican que los pagos en efectivo para el año serán aproximadamente la mitad de esa cifra.

Cambridge Associates, un asesor líder para grandes instituciones en sus inversiones en private equity, estimó que los fondos han dejado de pagar alrededor de $400 mil millones a sus inversionistas en los últimos tres años en comparación con los promedios históricos.

Los datos subrayan la creciente presión sobre las firmas para encontrar formas de devolver dinero a los inversores, incluyendo la salida de más inversiones en el año siguiente.

Las firmas han tenido dificultades para cerrar acuerdos a precios atractivos desde principios de 2022, cuando las tasas de interés en aumento provocaron que los costos de financiamiento se dispararan y las valoraciones corporativas cayeran.

Los expertos en fusiones y adquisiciones esperan que la actividad aumente en 2025, lo que potencialmente ayudaría a la industria a trabajar a través de lo que la consultora Bain & Co. ha llamado un “acumulación vertiginosa” de $3 billones en acuerdos antiguos que deben venderse en los próximos años.

Varias grandes ofertas públicas este año, incluyendo el gigante del transporte de alimentos Lineage Logistics, el especialista en equipos de aviación Standard Aero y el grupo de dermatología Galderma, han brindado a los ejecutivos de private equity la confianza para salir a bolsa, mientras que la elección de Donald Trump ha añadido exuberancia a Wall Street.

Pero Andrea Auerbach, jefe de inversiones privadas globales en Cambridge Associates, advirtió que los problemas de la industria podrían tomar años en resolverse.

“Hay una expectativa de que las ruedas del mercado de salidas comiencen a girar. Pero no se acaba en un año, tomará un par de años”, dijo Auerbach.

Las firmas de private equity han utilizado tácticas novedosas para devolver dinero a los inversores mientras las tenencias han resultado difíciles de vender.

Han utilizado cada vez más los llamados fondos de continuación, donde un fondo vende una participación en una o más empresas de su cartera a otro fondo que gestiona la firma, para ingeniar salidas.

Jefferies pronostica que habrá $58 mil millones en acuerdos de fondos de continuación en 2024, representando un récord del 14 por ciento de todas las salidas de private equity. Dichos fondos representaron solo el 5 por ciento de todas las salidas en el año de auge de 2021, encontró Jefferies.

Pero algunos inversores de private equity son escépticos de que la industria pueda vender activos a precios cercanos a las valoraciones actuales de los fondos.

“Se ha invertido una enorme cantidad de capital en suposiciones que ya no son válidas”, dijo un inversor importante de la industria al Financial Times.

Advirtieron que se cerraron más de $1 billón en adquisiciones en 2021, justo antes de que las tasas de interés subieran, y muchos acuerdos se mantienen en los libros de las firmas a valoraciones excesivamente optimistas.

Goldman Sachs señaló recientemente en un informe que las ventas de activos de private equity, que históricamente se habían realizado con una prima de al menos el 10 por ciento sobre las valoraciones internas de los fondos, en los últimos años se han realizado con descuentos del 10 al 15 por ciento.

“[El] capital privado en general sigue siendo sobrevalorado, lo que está llevando a esta situación donde los activos siguen atascados”, dijo Michael Brandmeyer de Goldman Sachs Asset Management en el informe.