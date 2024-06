Las futuras europeas suben antes de indicadores clave de EE. UU.: Resumen de mercados.

“

(Bloomberg) — Los futuros de acciones europeas subieron ligeramente mientras los traders se posicionaban antes de los datos de inflación de EE. UU. de esta semana y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

La mayoría de los contratos del índice Euro Stoxx 50 subieron un 0,2%, incluso mientras la mayoría de las acciones asiáticas caían. Los bonos del Tesoro subieron ligeramente en Asia, mientras que el índice del dólar de Bloomberg avanzó por cuarto día consecutivo.

Las acciones europeas se desplomaron el lunes después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, convocara a una votación legislativa tras una aplastante derrota en las elecciones al Parlamento Europeo. Los inversores estarán atentos a los datos de empleo del Reino Unido el martes que podrían afectar la decisión de política del Banco de Inglaterra la próxima semana.

Las acciones chinas lideraron las pérdidas en Asia debido a la preocupación por el sector inmobiliario débil y la incierta perspectiva de crecimiento, con los índices en China continental y Hong Kong encaminándose hacia sus niveles de cierre más bajos desde abril. Las acciones vinculadas a los fabricantes de vehículos eléctricos cayeron antes de la decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles provisionales previstos para esta semana, mientras que las empresas relacionadas con el turismo cayeron debido a la decepcionante demanda de viajes durante las recientes festividades del Festival del Barco del Dragón.

“El índice Hang Seng sigue débil, con los participantes del mercado queriendo ver más evidencia de una tendencia de recuperación, pero los datos entrantes han sido más mixtos que tranquilizadores”, escribió Jun Rong Yeap, estratega de mercado en IG Asia Pte, en una nota para clientes. “Las miradas estarán puestas en los datos de inflación de China esta semana, donde un crecimiento positivo de los precios al consumidor podría estar en observación para reflejar alguna estabilización en la demanda doméstica”.

Decisión de la Fed

Las mesas de operaciones más prominentes de Wall Street, desde JPMorgan Chase & Co. hasta Citigroup Inc., están instando a los inversores a prepararse para una posible sacudida en el mercado de valores después de los datos de precios al consumidor de EE. UU. y la decisión de tasas de la Fed programada para el miércoles.

Se espera ampliamente que la Fed mantenga estables los costos de endeudamiento, pero hay menos certeza sobre las proyecciones de tasas de los funcionarios. Una pluralidad del 41% de los economistas espera que los responsables políticos señalen dos recortes en sus proyecciones “dot plot”, mientras que un número igual espera que las previsiones muestren solo uno o ningún recorte en absoluto.

“El juego de adivinanzas sobre las tasas de interés continúa”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley. “Incluso los números de inflación más amigables probablemente no empujarán a la Fed a actuar antes de septiembre”.

Los inversores también se están preparando para la decisión de política del Banco de Japón el viernes. Se espera que el BOJ discuta recortar las compras de bonos en la reunión, con algunos economistas prediciendo que el banco central también sentará las bases para subir las tasas el próximo mes.

En materia de materias primas, el petróleo mantuvo su mayor avance desde marzo antes de un informe de la OPEP que proporcionará una instantánea de la perspectiva del mercado. El oro retrocedió mientras los traders aguardan la reunión de la Fed de esta semana en busca de más pistas sobre cuándo podría cambiar a una política de relajación monetaria. El cobre cayó hacia el nivel más bajo en más de un mes mientras que los precios del mineral de hierro se desplomaron al nivel más bajo en dos meses.

Apple se desliza

El S&P 500 subió un 0,3% el lunes para cerrar en un nuevo máximo histórico, mientras que Nvidia Corp. comenzó a cotizar después de una división de acciones de 10 a 1.

Apple Inc. se hundió incluso después de presentar nuevas funciones de inteligencia artificial. Los proveedores de la compañía también cayeron después de que se considerara que la última plataforma de inteligencia artificial de Apple era decepcionante. El multimillonario Elon Musk dijo que prohibiría los dispositivos de Apple de sus empresas si el software de inteligencia artificial de OpenAI se integra a nivel del sistema operativo, calificando la asociación como un riesgo de seguridad.

Más del 60% de los encuestados en la última encuesta MLIV Pulse esperan que las acciones estadounidenses superen a los bonos del Tesoro en términos ajustados a la volatilidad el próximo mes. Esa lectura ha sido más alta solo tres veces en la historia de la encuesta, que se remonta a agosto de 2022.

En noticias corporativas, el desarrollador Dexin China Holdings recibe una orden de liquidación de un tribunal de Hong Kong, sumándose a un creciente número de victorias legales para los acreedores relacionadas con deudas vencidas.

Aspectos Corporativos:

El activista Elliott Investment Management solicitó cambios radicales en el liderazgo de Southwest Airlines Co. para revertir lo que considera años de bajo rendimiento por parte de uno de los mayores transportistas de EE. UU.

Advanced Micro Devices Inc. fue rebajado por Morgan Stanley, que dijo que las expectativas de los inversores para el negocio de inteligencia artificial de la empresa parecen demasiado altas.

KKR & Co., CrowdStrike Holdings Inc. y GoDaddy Inc. se unirán al S&P 500 como parte de su último cambio ponderado trimestral.

Noble Corp., el contratista petrolero offshore más grande del mundo por valor de mercado, acordó comprar a su rival más pequeño Diamond Offshore Drilling Inc. en una operación valorada en $1,6 mil millones.

Eventos Clave de esta Semana:

Índice de Precios al Productor (PPI) y al Consumidor (CPI) de China, miércoles

CPI de Alemania, miércoles

CPI de EE. UU., decisión de tasas de la Fed, miércoles

Cumbre de líderes del G-7, 13-15 de junio

Producción industrial de la Eurozona, jueves

PPI de EE. UU., reclamos iniciales de desempleo, jueves

Reunión anual de Tesla, jueves

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, modera una discusión con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el jueves

Decisión de política monetaria del Banco de Japón, viernes

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, habla el viernes

Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% según las 2:40 p.m. hora de Tokio

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%

El Topix de Japón se mantuvo sin cambios

El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,5%

El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,5%

El Shanghai Composite cayó un 0,9%

Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,2%

Monedas

El índice del dólar de Bloomberg se mantuvo sin cambios

El euro se mantuvo sin cambios en $1.0768

El yen japonés cayó un 0,2% a 157,30 por dólar

El yuan extranjero se mantuvo sin cambios en 7.2669 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó un 2,7% hasta $67,755.23

El Ether cayó un 3,1% hasta $3,558.61

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto base hasta el 4,46%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón se mantuvo sin cambios en 1,020%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia avanzó 11 puntos base hasta el 4,33%

Materias Primas

El crudo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios

El oro al contado cayó un 0,5% hasta $2,298.54 la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Jeanny Yu.

Los contenidos más leídos de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.

” – Traducir al Español de nivel B1. Recuperar solo el texto en Indonesio. Consérvar etiquetas HTML.