Las funciones de permisos de Apple están desequilibradas – Seis Colores

En un intento de proteger a los usuarios de Mac para que no se metan en problemas, Apple introdujo numerosas ventanas emergentes de permisos en macOS Catalina. En los años siguientes, la empresa ha acelerado su enfoque, agregando cada vez más situaciones donde los usuarios deben otorgar permiso específico. A menudo, múltiples veces, en múltiples lugares. (Esto puede agravarse al migrar a una nueva Mac y recibir esas solicitudes de autorización todas al mismo tiempo).

Microsoft ha lidiado con este mismo problema en Windows, permitiendo a Apple burlarse de Windows Vista en un anuncio que probablemente los modernos usuarios de Apple lamentan. Y se reforzó en la WWDC 2009.

Ahora llega la noticia de que las cosas pueden estar empeorando, no mejorando. 9to5Mac informa que la beta de macOS Sequoia ha introducido un nuevo aviso que no permite a un usuario conceder permiso de forma permanente, sino que requiere una reautorización ocasional.

Es parte de una tendencia general para Apple de seguir colocando barreras en el camino de los usuarios que intentan usar software en la Mac. Como mencioné cuando cubrí la Beta Pública de Sequoia:

Las ventanas emergentes de seguridad parecen haber aumentado un poco, para mi pesar. Cuando intenté abrir una aplicación que Apple no notarizó, no pude forzar su apertura haciendo clic derecho y luego eligiendo Abrir, que era el procedimiento habitual. En su lugar, tuve que abrir la configuración de la aplicación, ir a la sección de Seguridad y hacer clic a través de un cuadro de diálogo de advertencia de que la aplicación en cuestión estaba “bloqueada para proteger su Mac”. Una vez que hice clic en Abrir de todos modos, pude abrir la aplicación, pero incluso entonces, me vi obligado a lidiar con otra alerta, y luego obligado (¡como administrador con privilegios completos!) a ingresar mi contraseña antes de que la aplicación se iniciara.

(Apple confirmó que esto es intencional en una nota para desarrolladores publicada el martes).

Durante la última década, Apple ha estado tratando de apretar las tuercas en la Mac para acercarla al nivel de seguridad ofrecido en iOS. Y en iOS, también ha restringido funciones de software, incluida una (sumamente molesta) función que te pregunta repetidamente si quieres seguir permitiendo que las aplicaciones rastreen tu ubicación.

