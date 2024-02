Las fuerzas rusas están utilizando Starlink de Elon Musk en áreas ocupadas, afirma inteligencia del ejército de Ucrania.Las fuerzas rusas están utilizando Starlink de Elon Musk en áreas ocupadas, según informa la inteligencia del ejército de Ucrania.

La inteligencia militar ucraniana afirma que Rusia está utilizando terminales Starlink en Ucrania ocupada.

Dijo que confirmó el uso de Starlink interceptando comunicaciones de radio de una unidad rusa en Donetsk.

Starlink dice que no tiene tratos con el gobierno o el ejército de Rusia.

Ucrania, en una declaración, aseguró que Rusia está utilizando terminales Starlink en partes ocupadas de Ucrania.

La inteligencia ucraniana confirmó que Rusia está utilizando Starlink después de interceptar las comunicaciones de radio de la 83ª Brigada de Asalto de Rusia, que opera cerca de las localidades de Klishchiivka y Andriivka en la región de Donetsk.

Publicaron un clip de audio que, según ellos, mostraba el intercambio entre dos soldados.

Andrii Yusov, un representante del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo a medios locales que el uso de terminales Starlink por parte de Rusia, producidos por SpaceX de Elon Musk, estaba tomando una “naturaleza sistémica.”

Las terminales Starlink, que se conectan a los satélites de la compañía en órbita terrestre baja para proporcionar servicios de internet, fueron enviadas a Ucrania poco después de que Rusia comenzara su invasión. Han sido aclamadas como una herramienta importante que facilita las comunicaciones en el campo de batalla de Kyiv.

La confirmación de Ucrania se produce después de informes de medios esta semana que dijeron que las tropas ucranianas habían detectado el uso de las terminales por parte de Rusia hace varios meses.

La GUR de Ucrania no especificó cuántas terminales creía que tenía Rusia o cómo podrían haber sido obtenidas.

Starlink dijo en un comunicado el jueves que no hace negocios con el gobierno o el ejército de Rusia.

La declaración dijo que Starlink no está activo en Rusia y no ha vendido ni enviado equipos al país. Sin embargo, no mencionó el posible uso de Starlink en partes de Ucrania ocupadas por Rusia.

“Si SpaceX obtiene conocimiento de que una terminal Starlink está siendo utilizada por una parte sancionada o no autorizada, investigamos la reclamación y tomamos acciones para desactivar la terminal si se confirma”, dijo.

Sin embargo, las tropas rusas pueden estar ocultando su uso de Starlink a SpaceX enviando una señal de GPS falsa, dijo Bryan Clark, investigador principal del Hudson Institute, a Defense One.

Una antena Starlink cubierta con una red de camuflaje utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Donetsk, diciembre de 2022. NurPhoto / Getty

Musk inicialmente brindó todo su apoyo a Ucrania cuando Rusia invadió por primera vez, con SpaceX enviando “miles” de terminales Starlink al país, pero desde entonces la relación se ha enfriado.

Reveló que en 2022, negó la solicitud de Kyiv para activar Starlink cerca de Crimea anexada por Moscú, donde Ucrania estaba planeando un ataque con drones contra la armada rusa, porque hacerlo habría convertido a SpaceX “explícitamente cómplice en un acto de guerra importante.”

Lea el artículo original en Business Insider