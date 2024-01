Las fuerzas rusas continúan la ofensiva a pesar de la disminución de ataques en el sector de Kupyansk.Las fuerzas rusas continúan ofensiva a pesar de disminución de ataques en sector de Kupyansk.

Las fuerzas de invasión rusas en el este de Ucrania continúan con las operaciones de asalto contra las posiciones ucranianas, aunque ha habido una ligera reducción en el número de ataques, dijo la Mayor Nadiya Zamryha, jefa del servicio de relaciones públicas de la 14ª Brigada Mecanizada Separada “Príncipe Romano el Grande”, el 10 de enero, en una entrevista con el canal de noticias ucraniano Espreso.

“Los invasores trabajan en oleadas, movilizando reservas”, explicó.

“Cuando los rusos sufren pérdidas, habiendo recibido su merecido, no recogen a sus muertos y heridos. Se retiran a sus posiciones, y durante varios días tenemos menos de diez ataques. Actualmente estamos en ese tipo de periodo.”

Las fuerzas rusas han sufrido pérdidas significativas en el sector de Kupyansk, especialmente en personal, agregó.

“El enemigo está tratando actualmente de reponer sus recursos humanos”, dijo la Mayor Zamryha.

“La mayoría de ellos son personas movilizadas que recientemente cumplían sus sentencias en prisión, y hay muchos de ellos. Esperamos que el número de ataques enemigos aumente pronto.”

La ofensiva rusa intensificada cerca de Kupyansk comenzó en el otoño de 2023, con asaltos diarios cerca de Synkivka con el objetivo de crear un trampolín para un avance posterior en Kupyansk, según lo indicado por el Comandante Oleksandr Syrskyi de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 4 de enero.

Artem Lysohor, jefe de la Administración Militar del Óblast de Lugansk, señaló el 7 de enero que las fuerzas rusas han concentrado ataques recientes en el eje de Kupyansk.

Syrskyi confirmó el 8 de enero que Rusia continúa con acciones ofensivas intensivas en un intento de llegar a Kupyansk, subrayando la situación persistentemente desafiante en la zona.

