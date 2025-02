Las estatuas robadas de Camboya regresan a un museo desbordante

Las cuatro alas cavernosas del museo nacional de Camboya están tan llenas de objetos que los visitantes deben tener cuidado con sus codos mientras pasean entre los aproximadamente 1.400 en exhibición. El edificio centenario en el centro de Phnom Penh se está quedando sin espacio en parte porque coleccionistas e instituciones extranjeras han devuelto alrededor de 300 artefactos robados en los últimos seis años. En una tarde reciente, estatuas devueltas del tamaño de refrigeradores se refugiaban bajo los aleros del tejado de color rojo sangre del patio en su embalaje de espuma. “Espacio”, dijo el director, Chhay Visoth, durante una entrevista en el patio cuando se le preguntó qué está en la cima de su larga lista de deseos. Se planea una expansión y una renovación, pero no está claro quién pagaría las actualizaciones, cómo se administraría el dinero o cómo el museo planea manejar su política interna. También está el desafío de diseñar galerías para visitantes camboyanos que ven sus estatuas no como obras de arte, sino como divinidades que sostienen las almas de sus ancestros. Para ellos, el museo es más un templo. “Vienen a ver a los dioses, o a ser vistos por los dioses”, dijo Huot Samnang, director del departamento de antigüedades de Camboya. Estaba de pie en un laboratorio de conservación cerca de las galerías donde los especialistas estaban retirando adhesivo de la base de una estatua acostada en un palet de madera. Los restos de su caja de embalaje azul, sellada en el Metropolitan Museum de Arte en Nueva York semanas antes, estaban dispersos en una repisa cercana, clavos sobresaliendo del contrachapado. El museo nacional de Camboya ha recorrido un largo camino desde que fue cerrado y descuidado durante el régimen genocida de los Jemeres Rojos a finales de la década de 1970. Los murciélagos que alguna vez vivieron en sus vigas ya no están ahí, una reparación ruidosa del techo está completa, y las agujas ornamentadas del techo tienen una capa fresca de pintura blanca. Pero expertos extranjeros en arte jemer dijeron en entrevistas que el museo podría hacer un mejor trabajo contando la historia de Camboya. Esto incluye el auge y la caída del Imperio Jemer que construyó Angkor Wat, y el saqueo de artefactos camboyanos que alcanzó su punto máximo en la década de 1990. En una tarde de otoño, los visitantes no habrían sabido que varias estatuas del siglo X en una galería representan una escena de batalla del Mahabharata, un épico indio, o que una fue donada al Met en pedazos, años después de ser contrabandeada de un templo de la selva. Fue una de dos estatuas similares que el Met devolvió a Camboya en 2013. Otro punto que no se transmitió fue que Douglas A.J. Latchford, un comerciante de arte que murió en 2020, fue acusado de organizar muchos de los robos. En 2019, fiscal…