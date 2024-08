Las escolares de la India lideran una revolución ciclista silenciosa.

Las niñas del pueblo caminan con bicicletas que recibieron de su escuela en Bengala Occidental.Nibha Kumari, residente de Bihar, estado más pobre de India, recuerda cómo una bicicleta transformó su vida cuando tenía 15 años. Durante dos años, seis días a la semana, pedaleaba dos horas diarias de ida y vuelta desde su casa a la escuela y clases de apoyo, utilizando una bicicleta proporcionada por el gobierno estatal. “Si no hubiera tenido una bicicleta, no creo que hubiera podido terminar la escuela secundaria. Cambió mi vida”, dice Nibha, ahora con 27 años. Hija de un agricultor del distrito de Begusarai, Nibha fue enviada a vivir con su tía a 10km de distancia para asistir a una escuela primaria cercana. La movilidad era un desafío para las niñas y el transporte público era poco confiable. Cuando Nibha regresó a casa para la escuela secundaria, se montó en una bicicleta, navegando por los caminos rurales para seguir con su educación. Las niñas han ganado mucha confianza después de comenzar a usar bicicletas para ir a la escuela y clases de apoyo. Cada vez más van a la escuela ahora. La mayoría de ellas tienen bicicletas gratuitas”, dice Bhuvaneshwari Kumari, una trabajadora de salud en Begusarai. Diversos estados de la India están regalando bicicletas gratuitas a las niñas en edad escolar para aumentar la inscripción femenina. “Tiene razón. Un nuevo estudio revisado por expertos publicado en la revista ScienceDirect revela información sorprendente sobre los niños en edad escolar y el ciclismo en la India rural. El estudio de Srishti Agrawal, Adit Seth y Rahul Goel encontró que el aumento más notable en el ciclismo en India ocurrió entre las niñas rurales, aumentando más de dos veces del 4,5% en 2007 al 11% en 2017, reduciendo la brecha de género en la actividad. “Esto es una revolución silenciosa. Lo llamamos revolución porque los niveles de ciclismo aumentaron entre las niñas en un país que tiene altos niveles de desigualdad de género en términos de movilidad femenina fuera del hogar, en general, y para el ciclismo, en particular”, dice la Sra. Agrawal.Los sistemas estatales de distribución de bicicletas gratuitas desde 2004 se han centrado en las niñas, que tenían mayores tasas de abandono escolar que los niños debido a las tareas del hogar y largas caminatas agotadoras. Este enfoque no es único en la India: evidencia de países como Colombia, Kenia, Malaui y Zimbabue también muestra que las bicicletas aumentan efectivamente la inscripción y retención escolar de las niñas. Pero la escala aquí es incomparable. Los tres investigadores – del Instituto Indio de Tecnología de Delhi y del Instituto de Estudios de Gestión Narsee Monjee de Mumbai – analizaron los modos de transporte para niños en edad escolar de 5 a 17 años de una encuesta educativa nacional, examinaron la efectividad de los programas estatales que proporcionan bicicletas gratuitas a los estudiantes y probaron su influencia en la tasa de ciclismo. A nivel nacional, encontraron que el porcentaje de todos los estudiantes que van en bicicleta a la escuela aumentó del 6,6% en 2007 al 11,2% en 2017. El ciclismo a la escuela en las áreas rurales se duplicó en la última década, mientras que en las áreas urbanas se mantuvo estable. Las carreteras de las ciudades indias son notoriamente inseguras, con poco ciclismo urbano a la escuela relacionado con la baja seguridad del tráfico y más autos en la carretera. La revolución del ciclismo en la India es más importante en los pueblos, con estados como Bihar, Bengala Occidental, Assam y Chhattisgarh liderando el crecimiento. Estos estados tienen poblaciones comparables a algunos de los países europeos más grandes. El ciclismo era más común para distancias más largas en áreas rurales que en áreas urbanas, según encontró el estudio. La India comenzó a informar sobre el comportamiento del ciclismo por primera vez solo en el último Censo en 2011. Solo el 20% de los que viajan al trabajo fuera del hogar reportaron el ciclismo como su principal medio de transporte. Pero las personas en los pueblos usaban más la bicicleta (21%) que en las ciudades (17%). Además, más hombres que trabajan (21,7%) que sus colegas femeninas (4,7%) iban al trabajo en bicicleta. “En comparación con entornos internacionales, este nivel de brecha de género en el ciclismo está entre los más altos del mundo”, dice la Sra. Agrawal. En Bihar rural, casi ninguna niña iba en bicicleta a la escuela en 2007, este nivel aumentó a más del 13% en una década. La sufragista estadounidense Susan B Anthony dijo famosamente que la bicicleta “ha hecho más por emancipar a las mujeres que cualquier otra cosa en el mundo. Les da a las mujeres una sensación de libertad y autosuficiencia”. Los investigadores se preguntan si las mujeres ciclan menos a medida que envejecen debido a la disminución de las oportunidades laborales y la deserción de la fuerza laboral. Nibha dejó de andar en bicicleta después de casarse y mudarse al hogar de sus suegros. Aunque aún viaja fuera de casa mientras se entrena para convertirse en maestra, cuando le preguntan sobre su viaje, simplemente dice: “Ya no necesito la bicicleta”.