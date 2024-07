Las encuestas en el Reino Unido apuntan a una gran victoria del Partido Laborista. El partido teme la complacencia de los votantes.

“

LONDRES — Ha habido una narrativa principal desde que el Primer Ministro conservador del Reino Unido, Rishi Sunak, convocó a elecciones generales en mayo — que el Partido Laborista opositor ganaría la votación con una victoria abrumadora.

Aunque las encuestas de votantes pueden haber diferido en escala y metodología, los resultados han apuntado en una dirección, mostrando que el Partido Laborista de centro-izquierda tiene una ventaja de alrededor de 20 puntos sobre los Conservadores. Se espera que el Laborismo gane alrededor del 40% de los votos, mientras que aproximadamente el 20% del apoyo se proyecta para los Torys, según un rastreador de encuestas de Sky News.

Reform UK, liderado por el acérrimo partidario del Brexit Nigel Farage, se ve con un 16% de los votos, después de erosionar el apoyo a los Torys, mientras que se proyecta que los Demócratas Liberales ganen alrededor del 11% y los Verdes con un 6%. Se predice que el Partido Nacional Escocés ganará el 2,9% de los votos.

Los candidatos y el líder laborista Keir Starmer han estado ansiosos por restar importancia al nivel de apoyo que tiene el partido, temiendo la complacencia del votante y la apariencia de “tenerlo en el bolsillo” — una postura que podría provocar apatía electoral y una menor participación de seguidores en las urnas, o una reacción adversa de secciones del electorado inclinadas hacia los Conservadores.

“El Partido Laborista quiere poder convencer a los votantes de que es absolutamente central que salgan a votar, porque de lo contrario los Tories ganarán, y los Tories están desesperados por que la gente piense que todavía tienen una oportunidad, y por lo tanto vale la pena presentarse,” dijo el principal experto en encuestas de Gran Bretaña, John Curtice, a CNBC.

Se han planteado signos de interrogación en el pasado sobre la precisión de las encuestas de votantes británicos, con proyecciones anteriores subestimando o sobreestimando el apoyo a varios partidos políticos. Los errores a menudo han surgido debido a una muestra inadecuada o de factores más difíciles de controlar, como que los votantes son “tímidos” al ser encuestados sobre qué partido pretendían apoyar.

Este año, sin embargo, los expertos tienden a estar de acuerdo en que las encuestas muestran tal cambio hacia el Laborismo que, incluso si la escala de apoyo estuviera equivocada, el resultado general sería el mismo: una victoria convincente del partido de oposición.

“Mi actitud es que una encuesta debería ser tomada pero no inhalada,” dijo Curtice irónicamente. “El punto es que no deberías buscar en ellas una precisión exacta, deberían darte una indicación razonable de la dirección de viaje.”

“Tiene la casualidad de que porque esta es una elección en la que aparentemente un partido está tan adelante, al igual que [lo estaba] en 1997, las encuestas podrían estar bastante equivocadas — pero nadie se dará cuenta,” señaló, refiriéndose al año en que el Partido Laborista ganó por amplio margen contra los Conservadores, poniendo fin al entonces gobierno de 18 años de este último.

¿”Spin” del Laborismo?

El propio Partido Laborista está comprensiblemente interesado en minimizar las encuestas, con un portavoz que le dijo a CNBC que el partido no comenta sobre proyecciones, “ya que varían y fluctúan.”

“En cambio, estamos trabajando arduamente para llevar nuestro mensaje de cambio a los votantes antes de la única encuesta que importa, el 4 de julio,” declaró el portavoz.

El lunes, Keir Starmer dijo que ningún voto debe darse por sentado, pidiendo a sus seguidores que continúen haciendo campaña hasta que cierren las urnas el jueves.

“La lucha por el cambio es para ustedes, pero el cambio solo sucederá si votan por él. Ese es el mensaje que debemos llevar a cada puerta en estas últimas horas y días hasta las 10 de la noche del jueves.”

“Nada debe darse por sentado, cada voto debe ser ganado. Las encuestas no predicen el futuro, tenemos que salir y trabajar,” dijo a los partidarios de la campaña en Hitchin.

Alastair Campbell, ex director de campañas y comunicaciones del Laborismo, uno de los principales estrategas detrás del cambio de imagen del partido en los años 90 como ‘New Labour’ antes de su monumental victoria electoral en 1997, le dijo a CNBC que duda de las encuestas actuales de votantes.

“Me preocupa mucho la forma en que están evolucionando los debates electorales en este momento, prácticamente todo en el debate en este momento son sobre estas encuestas de opinión,” le dijo a CNBC hace dos semanas.

“Aparte de algunos votos por correo, nadie ha votado aún. Y simplemente no creo ni por un segundo que los Conservadores vayan a ser prácticamente barridos, simplemente no lo creo,” dijo.

“Simplemente creo que algo está saliendo muy, muy mal con estas encuestas, podría estar completamente equivocado, y es verdad que el Laborismo ha estado consistentemente adelante. Pero desearía que, en nuestros períodos electorales, habláramos menos sobre encuestas y más sobre lo que los partidos están diciendo.”

El experto en encuestas Matt Beech, director del Centro de Política Británica en la Universidad de Hull, dijo que la postura de Campbell estaba diseñada para persuadir a los votantes inclinados hacia el Laborismo a emitir su voto.

“Quieren asegurarse de obtener la mayor mayoría posible. Todos son muy conscientes de [la antesala de las elecciones en] 1992 con el fenómeno de los ‘Tories tímidos,’ cuando las encuestas decían que ganaría Labour y no lo hicieron …. [Pero] en realidad no están tan preocupados por eso. Lo que quieren es tener un tsunami como el de 1997,” dijo Beech a CNBC.

Agregó, “Así que si sigues golpeando ese tambor [de que las encuestas no son correctas], le estás diciendo a los votantes inclinados hacia el Laborismo, ‘por favor voten.’ Pero no es que ‘realmente tememos que no vamos a ganar, vamos a ganar cómodamente. Pero queremos una mayoría que nos permita impulsar nuestra agenda y queremos que esta victoria signifique que estaremos aquí por dos mandatos.'”

