Las encuestas cierran en India después de la elección colosal de seis semanas.

Las enormes elecciones parlamentarias de la India llegaron a su fin el sábado después de más de seis semanas de votación en todo el país. Las estaciones de votación finales cerraron en la democracia más poblada del mundo a las 6 pm (1230 GMT), con resultados que no se esperan hasta el 4 de junio. Se espera que el primer ministro Narendra Modi gane un tercer mandato de cinco años en el cargo, con su partido nacionalista BJP esperando extender su mayoría parlamentaria. El político de 73 años sería el primer líder indio en ganar un tercer mandato desde el primer ministro inaugural Jawaharlal Nehru en la década de 1950. Más de 500 escaños estaban en juego en el Lok Sabha, la cámara baja del parlamento, con al menos 8,000 candidatos compitiendo. Alrededor de 970 millones de votantes eran elegibles para participar en las elecciones, celebradas en más de 1 millón de centros de votación en varias fases a partir de mediados de abril. Modi sigue siendo popular en India, y la campaña del BJP – que se traduce como Partido del Pueblo Indio – se centró fuertemente en su personalidad y carisma. La oposición política es relativamente débil y fragmentada. El líder de la oposición Rahul Gandhi del Partido del Congreso, que una vez dominó la política india después de la independencia del Reino Unido en 1947, ahora tiene el poder en solo tres de los 28 estados de la India. Bajo Modi, India ha pasado a ser la quinta potencia económica del mundo y también está desempeñando un papel político cada vez más importante como contrapeso a China. Modi ha invertido mucho en proyectos de infraestructura moderna, pero el crecimiento económico no se ha distribuido de manera uniforme. El desempleo sigue siendo alto y la pobreza generalizada, con muchos luchando por pagar las necesidades básicas. Según el Banco Mundial, el producto interno bruto per cápita es de alrededor de $2,000 al año. La gente hace cola fuera de un centro de votación durante la séptima y última fase de las elecciones al Lok Sabha. Shailesh Bhatnagar/ZUMA Press Wire/dpa