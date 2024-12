Las empresas que están siendo expulsadas de Stretford están cambiando su imagen.

Parece poco probable que Nigel Young continúe dirigiendo su negocio en el nuevo desarrollo del centro de la ciudad de Stretford una vez que esté completo.

El amante de la música de 55 años dice que no podrá pagar la renta anual a las tarifas que le han cotizado.

Es posible que termine en otro lugar, aunque para los fanáticos de The Smiths, ver su tienda Reel Around the Fountain Records en cualquier otro lugar que no sea Stretford Mall será un día bastante triste.

La historia cuenta que en la década de 1970, el centro comercial albergaba la discoteca El Patio.

La fuente a la que se hace referencia en la canción de The Smiths se refiere a la característica central de agua que había una vez en el Stretford Mall y la línea ‘Reel around the fountain, slap me on the patio’ está vinculada a El Patio.

“Amo los discos”, dijo Nigel. “Cuando se trata de eso, nunca seré rico, pero no me importa mientras pueda pagar las cuentas.

“Comencé a vender discos en el antiguo mercado porque me di cuenta de que era inempleable.”

Nigel admite que la afluencia de público y el comercio en el centro comercial han estado luchando desde que Kingsway [la carretera que corre junto al centro comercial] – ahora reabierta – estuvo parcialmente cerrada.

“Pensé que mejorarían una vez que la carretera se reabriese, pero la afluencia de público no ha vuelto. Creo que es porque la carretera estuvo cerrada durante tanto tiempo.”