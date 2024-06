Las elecciones europeas comienzan con una carrera reñida en los Países Bajos.

Los votantes holandeses han comenzado cuatro días de votación en toda la Unión Europea, con encuestas de salida que sugieren una carrera ajustada entre una alianza izquierda-verde y el partido del populista anti-islam Geert Wilders. Aunque se espera ampliamente que los partidos de derecha y extrema derecha obtengan grandes ganancias en muchos de los 27 estados miembros de la UE, esto parece haberse confirmado en los Países Bajos, en cierta medida. Aunque la alianza Verde-Trabajo está lista para llevarse más escaños en el Parlamento Europeo según la encuesta de salida, el Partido de la Libertad de Wilders está en camino de obtener grandes ganancias. Sin embargo, no ha repetido la victoria abrumadora de las elecciones generales de noviembre pasado. Según la ley europea, los resultados finales no se publican hasta que todos los países han votado, tarde el domingo por la noche. Algunos 373 millones de europeos son elegibles para votar en la segunda mayor elección democrática del mundo después de la India. El próximo Parlamento Europeo tendrá 720 escaños, con cada país teniendo escaños proporcionales a su población. Alemania tendrá 96, Francia 81 e Italia 76, mientras que los Países Bajos tienen 31. La encuesta de salida holandesa será observada de cerca en toda Europa en busca de tendencias potenciales que surgirán en otros lugares del continente, aunque muchos votantes tienden a votar sobre temas nacionales al menos tanto como sobre política europea. Irlanda, Malta y la República Checa votan el viernes, y el resto de la UE vota durante el fin de semana. Se espera ampliamente un giro hacia la derecha en estas elecciones, con partidos de extrema derecha en busca de la victoria en Francia, Bélgica, Austria e Italia. Sus opositores probablemente se alegrarán del rendimiento de la alianza Verde/Trabajo en la encuesta de salida del jueves por la noche. El partido de Geert Wilders lideró las elecciones nacionales holandesas el pasado noviembre, y ha asegurado un acuerdo de coalición con otros tres partidos, a pesar de que no será primer ministro. Cualquier cambio sustancial hacia la derecha en la composición del Parlamento Europeo podría afectar las políticas de la UE sobre cambio climático, agricultura y potencialmente defensa. Según la encuesta de Ipsos I&O de 20-30,000 votantes holandeses en 35 colegios electorales, la alianza de centro-izquierda holandesa bajo el ex Comisionado Europeo Frans Timmermans está en camino de ganar ocho escaños, uno más que el Partido de la Libertad de Wilders. Sin embargo, el margen de error es tal que la carrera es demasiado reñida para llamarla. Se estima que la participación fue de casi el 47%, un aumento de cinco puntos respecto a hace cinco años. Antes de la votación, se había hablado de fatiga electoral después de meses de discusiones sobre la formación de un nuevo gobierno. Wilders dijo que estaba encantado con el “buen resultado”. Era solo una encuesta de salida, pero estaba claro que el Partido de la Libertad era el gran ganador, dijo, ya que su partido tenía solo un escaño en el saliente Parlamento Europeo. Otro partido de extrema derecha, que ha estado en declive durante meses, está en camino de perder sus cuatro escaños. La encuesta de salida es una indicación de la polarización que ha experimentado el voto holandés, con un partido proeuropeo a favor de políticas de cambio climático en cabeza, seguido de cerca por Wilders, quien quiere menos Europa y promete un gobierno con “la política de asilo más fuerte jamás vista”. Sin embargo, los comentaristas señalaron que se estima que dos tercios de los votos fueron recogidos por partidos pro-UE, muchos de ellos centristas o liberales. La migración y el asilo fueron el factor más importante para los votantes holandeses, según Ipsos, y es probable que se refleje en gran parte del resto de Europa. Los votantes a los que entrevistó la BBC en una variedad de colegios electorales en La Haya el jueves hablaron sobre seguridad, así como sobre las guerras en Gaza y Ucrania. Muchos dijeron que una UE más fuerte era esencial frente a la inseguridad global. Mientras que una cuarta parte de los votantes holandeses dijo estar motivada por la política europea, el 21% dijo que era política nacional y el 48% dijo que era una combinación de ambos.