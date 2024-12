Las dos mayores economías de la UE están lidiando con la incertidumbre política.

Las noticias

Los pesos pesados de la Unión Europea, Francia y Alemania, están lidiando con desafíos políticos, con el primero golpeado por una rebaja en la calificación crediticia y el segundo por una votación de confianza gubernamental.

Los líderes franceses han tenido dificultades para aprobar un presupuesto frente a la oposición de extrema derecha, con un tercer primer ministro en un año recogiendo los restos de las elecciones anticipadas de verano del presidente Emmanuel Macron que vieron cómo los partidos centristas y moderados perdían un gran apoyo.

Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz perdió una votación de confianza el lunes, allanando el camino para las elecciones de febrero que probablemente lo verán ser destituido del poder. Los veredictos sobre su gobierno hasta ahora no han sido muy bonitos: “No fue tan malo”, fue lo mejor que pudo encontrar Die Zeit.

SEÑALES El nuevo primer ministro de Francia tiene los mismos problemas que el antiguo primer ministerio Fuentes: Le Monde, The Guardian, Politico

El panorama político de Francia está definido por la discordia, con Le Monde argumentando que ahora es el momento de “ponerse al mando”. El presidente Emmanuel Macron, que está luchando por mantenerse en el poder, ha nombrado al centrista François Bayrou como su tercer primer ministro del año, pero todos los problemas continúan: la extrema derecha está en ascenso, los centristas han perdido mucho terreno político y el gobierno está en un punto muerto. A pesar de todo, Marine Le Pen y su extrema derecha del Rally Nacional, responsables de derrocar al último gobierno, podrían cambiar de opinión: después de reunirse con Bayrou, Le Pen dijo que se sentía “escuchada” por el nuevo líder.

Francia, Alemania están atrapadas en problemas económicos Fuentes: ING, Euronews

Alemania estuvo a punto de caer en recesión este verano, mientras que Francia tiene el mayor déficit entre las economías de la Eurozona, por lo que tal vez no sea sorprendente que las discrepancias sobre sus respectivos presupuestos hayan empujado a sus gobiernos hacia el colapso. Con Alemania incapaz de celebrar elecciones hasta febrero y Francia hasta junio de 2025, ambos países han generado un “vacío político” en Europa, escribió Euronews. El liderazgo inestable también podría obstaculizar el esfuerzo del bloque para abordar la competitividad tambaleante y la amenaza de aranceles comerciales tanto de China como de EE. UU., y la agresión rusa en sus fronteras.