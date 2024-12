Las declaraciones de Yves y Hyeju de LOONA en medio de protestas tras la fallida votación de destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon.

El Presidente Yoon Suk Yeol emitió una disculpa pública el jueves tras las críticas generalizadas por su polémica declaración de ley marcial a principios de este mes. “Lamento mucho haber causado ansiedad entre nuestros ciudadanos”, declaró Yoon durante un discurso televisado. Sus comentarios llegan mientras continúan las protestas a nivel nacional, alimentadas por la indignación pública por lo que muchos ven como una erosión de la democracia.

La reacción contra Yoon se intensificó después de que su gobierno intentara justificar la declaración de ley marcial como una medida para mantener la estabilidad frente a los disturbios civiles. Los opositores argumentan que fue una respuesta desproporcionada, que violó las libertades de los surcoreanos.

A pesar del creciente descontento, la votación de destitución en la Asamblea Nacional no tuvo éxito, dejando a Yoon en el cargo por el momento. La moción estrechamente derrotada ha hecho poco para calmar la ira pública, con manifestantes reuniéndose en las principales ciudades, exigiendo su renuncia.

Entre los que se unen al movimiento se encuentran prominentes celebridades surcoreanas, incluidas miembros del popular grupo de chicas LOONA. Yves, una integrante del grupo, expresó su solidaridad con los manifestantes en una declaración emotiva:

“Estoy pensando cada día en formas en que puedo ayudar, incluso desde lejos… Hace frío, así que todos, tengan cuidado de no resfriarse. ¡Muchas gracias!”

Su compañera de banda, Hyeju, llevó su activismo un paso más allá al asistir a una protesta y compartir una foto del evento en redes sociales. En su pie de foto, abordó posibles críticas por su participación:

“Algunas personas podrían sentirse incómodas de que esté expresando mi opinión al respecto, pero soy ciudadana de este país antes que ídolo, así que creo que es lo correcto. ¡Seamos fuertes!!!!”

Hyeju

El apoyo de figuras destacadas como Yves y Hyeju ha energizado a los manifestantes más jóvenes, muchos de los cuales ven a las ídolas como un reflejo de sus propios valores.

