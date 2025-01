Las cosas tienen que empeorar para mejorar.

“

Desbloquee el boletín de noticias de la Casa Blanca de forma gratuita

Su guía sobre lo que significa la elección presidencial de EE.UU. en 2024 para Washington y el mundo

Una vez conocí a una dulce pareja de ancianos en el oeste de Texas que todavía se sentían molesto con Jimmy Carter. ¿Su crimen? Aplicar el límite de velocidad de 55mph en las carreteras de la nación unos cuatro décadas antes.

La crítica al 39º presidente de EE.UU., fallecido el domingo, nunca fue solo un deporte conservador. También fue objeto de burla recurrente en Los Simpson. Esto fue duro con un hombre decente y a menudo visionario cuyas luchas gubernamentales —con la inflación, con Irán— estaban en gran medida fuera de su control. Por otro lado, sin esa ira, ese quiebre histórico de la paciencia pública a fines de los años 70, no habría existido el apetito correspondiente por nuevas ideas. Sin rabia, no hay Reagan.

Cada vez estoy más convencido de algo que podríamos llamar la Regla de Carter: las democracias ricas necesitan una crisis para cambiar. Es casi imposible vender a los votantes reformas drásticas hasta que su nación esté en problemas agudos. El tipo crónico no es suficiente. El reaganismo estaba a la venta antes de 1980, recuerden. Carter mismo fue algo así como un desregulador y pensador fresco en el cargo. Pero el electorado no estaba tan harto en esa etapa como para entretener una ruptura total con el consenso keynesiano de la posguerra. Tenía que haber más dolor. El paralelo con Gran Bretaña en el mismo período es espeluznante: un aire de malestar, un falso comienzo o dos en la reforma y luego una humillación galvanizante (el préstamo del FMI de 1976) que al fin persuade a los votantes a dar carta blanca a Thatcher. Las cosas tenían que empeorar para mejorar.

Comprender esto es comprender mucho sobre Europa contemporánea. Gran Bretaña y Alemania están atrapadas con modelos económicos defectuosos porque, al final, las cosas no están tan mal allí. El status quo es incómodo, pero no tan incómodo como los costos upfront del cambio. Y así, el mero recorte de beneficios para jubilados o exenciones de impuestos de sucesión provoca la ira pública. Ahora comparen esto con el sur de Europa. Gran parte del Mediterráneo se reformó hacia el crecimiento económico (España), la salud fiscal (Grecia) y el alto empleo (Portugal) precisamente por el cepo con la perdición que fue la crisis del euro cerca de 2010. Los argumentos esencialistas sobre el “carácter” del sur, sobre su ética de trabajo y demás, resultaron ser tonterías. Obligados a cambiar, lo hicieron.

Por supuesto, los líderes pueden y deben intentar desafiar la regla. Están obligados a actuar antes de que la situación de su nación se vuelva aguda. Pero, ¿no describe esto a Emmanuel Macron en los últimos años? Y miren su calvario. Si el presidente de Francia hubiera intentado aprobar su presupuesto controvertido en respuesta a un colapso de deuda soberana en lugar de evitarlo, habría tenido más audiencia. Si hubiera elevado la edad de jubilación estatal en medio de una crisis, y no para evitar una, las protestas no habrían sido tan intensas. No hay votos en la acción preventiva. Pocos de nosotros lo pensamos cuando instamos a los gobiernos a pensar a largo plazo, a arreglar los techos mientras brilla el sol, y así sucesivamente.

Una vez que ves la Regla de Carter en un lugar, comienzas a verla en todas partes. Ahora es evidente que Europa podría haberse desvinculado de la energía rusa hace mucho tiempo. Pero tomó una guerra para forzar el problema. India tuvo décadas para desechar el Raj de Licencias y otras rigideces gubernamentales. Pero tomó la angustia económica aguda de 1991 concentrar mentes. (Incluyendo la sublime de Manmohan Singh, el ministro de finanzas y después primer ministro que murió tres días antes que Carter.)

El problema con este argumento es que está muy relacionado con una especie de derrotismo estratégico: un deseo activo de que las cosas empeoren, para que puedan mejorar. Bueno, para ser claro, “quemarlo todo” es un lema inconcebible. En la mayoría de los casos, una crisis es solo una crisis, no un prólogo a la reforma. De lo contrario, Argentina habría puesto en orden su casa económica hace décadas. Pero si la crisis no es exactamente una condición suficiente para el cambio, sugiero que se ha convertido en una condición necesaria. Esto es aún más cierto en los países de altos ingresos, donde suficientes votantes tienen lo suficiente que perder que incluso pequeños ajustes al status quo son provocativos.

Y así, a Gran Bretaña. Si algún líder hoy debería estudiar la vida y los tiempos de Carter, es Sir Keir Starmer. El primer ministro tiene ideas útiles, como las tenía Carter. Al igual que con el discurso sobre la “malaise”, su pesimismo sobre la situación al menos muestra que entiende cuánto necesita cambiar. Pero tan pronto como pide a los votantes que soporten alguna pérdida o interrupción a corto plazo para un beneficio mayor, se encuentra solo. Como Carter, está atrapado en uno de esos bolsillos de la historia cuando el estómago nacional para el cambio está creciendo, pero no a tiempo para su administración. Y ¿por qué lo haría? El Brexit es un lastre para el crecimiento económico, pero no una catástrofe que forzaría una revisión inmediata. El NHS siempre coquetea con el abismo sin caer del todo. A medida que algunas áreas amenazan con empeorar (escuelas), algo más mejora para compensar (planificación). Las cosas están tolerablemente mal. Y eso no es lo suficientemente malo. Aquellos que piensan que Starmer es demasiado cauteloso podrían sobreestimar el papel de la agencia individual. Es el público el que decide cuándo está listo para hacer intercambios difíciles.

En política, al igual que en el matrimonio, hay un mundo de diferencia entre la insatisfacción y el punto de ruptura. Un programa político radical en EE.UU. en 1972 o 1976 habría muerto nacido de la prensa. Un poco después, se alineó exquisitamente con el estado de ánimo público. La tragedia de Carter fue una cuestión de tiempo, no de talento. Hoy en día, Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos en su tiempo, está a unos años de ese momento en la vida de las naciones cuando los votantes miran a su alrededor y finalmente dicen, “¡Basta!”.

[email protected]

“