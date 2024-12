Las conversiones de Roth pueden de repente parecer una mala idea, pero aquí te explicamos por qué los jubilados aún las están considerando.

Cuando conviertes fondos de una IRA o 401(k) a una cuenta Roth, tienes que pagar impuestos sobre la renta. – Imágenes de Getty

Con las cuentas de inversión a punto de terminar un año muy bueno y las tasas impositivas actuales poco probables de cambiar por un tiempo, es difícil argumentar a favor de pagar impuestos ahora para convertir las IRA tradicionales y las 401(k) a cuentas Roth.

Sin embargo, una plataforma de asesoramiento financiero, Boldin, vio un aumento del 128% en el uso de su calculadora de conversión a Roth en 2024 en comparación con el año anterior.

Boldin, anteriormente conocida como NewRetirement, recibe opiniones de todo tipo de usuarios que ahorraron bien en cuentas diferidas de impuestos durante sus carreras laborales y ahora, al acercarse a la jubilación, ven los requisitos mínimos de distribución obligatoria como un problema.

“Les está empezando a caer la ficha”, dijo Steve Chen, director ejecutivo de Boldin. “La mayoría de nuestros usuarios son millonarios de 401(k) que tienen más de 50 años, y están empezando a darse cuenta de que no se trata solo de rendimientos, sino de dónde se encuentra tu dinero”.

Las distribuciones mínimas obligatorias son la versión del IRS de la gratificación retrasada. Puedes apartar dinero cada año que crece libre de impuestos en cuentas calificadas mientras trabajas, pero en algún momento debes empezar a pagar impuestos sobre ese dinero. En este momento, ese momento llega a los 73 años, pero en el 2033 se trasladará a los 75. Existe una fórmula que el gobierno aplica según tu edad y saldo de la cuenta para determinar cuánto debes sacar.

El problema para los millonarios de 401(k) que tienen más de 50 años (o menos) es que durante los 20 años aproximadamente antes de que tengan que empezar a sacar dinero, pueden acumular $4 millones con crecimiento compuesto, incluso a una tasa de crecimiento modesta. Eso significaría una RMD de al menos $150,000, que se considera ingreso imponible. Con la Seguridad Social y otras ganancias de inversión imponibles, junto con salarios, para aquellos que siguen trabajando a los 73 años, eso los llevará a los escalones fiscales más altos de los que podrían haber asumido. Además, es probable que terminen pagando recargos IRMAA en las primas de Medicare.

Si es probable que saques más de lo que se te exige de tus cuentas de jubilación calificadas cada año para gastos de subsistencia, generalmente no te enfadarán tus RMDs, y las conversiones a Roth no son para ti. Si te preocupa que tu nido de huevos no dure toda tu vida, entonces contemplar si pagar impuestos ahora o más tarde no vale la pena tu tiempo.

Las preocupaciones sobre los RMDs suelen ser solo para personas que tienen grandes saldos en cuentas diferidas de impuestos que más que cubrirán sus necesidades. La idea es que retires sistemáticamente grandes sumas de tus cuentas, conviertas ese dinero en una cuenta Roth y pagues los impuestos debidos con otros ahorros para que no reduzcas la cantidad que has apartado para crecimiento libre de impuestos en el futuro al pagar los impuestos con el retiro en sí. Lo que cuenta como grandes sumas podría ser cualquier cosa entre $25,000 y $200,000 cada año durante varios años, dijo Nicholas Yeomans, un planificador financiero certificado basado en Georgia.