Los negociadores globales concluyeron una sesión extendida de la conferencia de biodiversidad de las Naciones Unidas, la COP16, con compromisos clave sobre los fondos necesarios y las instituciones a través de las cuales se canalizarán los fondos para proteger la biodiversidad del mundo. Los países acordaron cómo contribuirían con $200 mil millones al año para 2030 que se comprometieron en principio en una reunión anterior en Montreal. El dinero incluye un plan para recaudar $20 mil millones anuales en financiamiento para la conservación de naciones en desarrollo para 2025, con ese número aumentando a $30 mil millones anualmente para 2030, y sobre los detalles del Marco Global de Biodiversidad, que tiene como objetivo colocar el 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados bajo protección para 2030. A principios de esta semana, los países también acordaron crear el Fondo Cali, que creará métodos para que las industrias que se benefician comercialmente de la biodiversidad contribuyan a su conservación. Noticias confiables y delicias diarias, directamente en tu bandeja de entrada. Descúbrelo: The Yodel es la fuente principal de noticias diarias, entretenimiento y noticias reconfortantes. Al concluir la reunión el miércoles en Roma, los participantes se pusieron de pie y aplaudieron los resultados. “El aplauso es para todos ustedes. Han hecho un trabajo increíble”, dijo la presidenta de la COP16, Susana Muhamad de Colombia. La exitosa conclusión de la COP16 es la primera reunión de las Naciones Unidas en muchos meses que termina de manera positiva, ya que varias reuniones en todo el último año relacionadas con la contaminación plástica global, el cambio climático y la reunión anterior sobre biodiversidad no lograron llegar a acuerdos o dejaron a muchos interesados descontentos con los resultados alcanzados. “Estos días de trabajo en Roma han demostrado el compromiso de las partes de avanzar en la implementación del Marco Global de Biodiversidad”, dijo Muhamad, quien también es exministra de Medio Ambiente de Colombia. Muhamad dijo que fue el esfuerzo colectivo de todos los interesados lo que resultó en que se acordaran las decisiones clave. “Solo trabajando juntos podemos hacer de la Paz con la Naturaleza una realidad”, dijo. La reunión de dos días abordó temas que quedaron sin resolver en discusiones anteriores celebradas en Cali, Colombia, a fines de 2024, centrándose en asegurar fondos para cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos en Montreal en 2022. Las reuniones en Cali terminaron sin quórum, ya que las conversaciones se extendieron y quedaron pocos delegados para garantizar que cualquier decisión tomada contara con el respaldo de todos los Estados miembros de la ONU. Linda Krueger, Directora de Política de Biodiversidad e Infraestructura en The Nature Conservancy, dijo que en Cali muchas partes sintieron que los fondos creados para apoyar la biodiversidad no cumplían con los objetivos originales que habían esperado. Pero en Roma, los negociadores pudieron ponerse de acuerdo en una “hoja de ruta” financiera que permitiría al organismo cumplir con sus obligaciones originales. “En un momento geopolítico complicado, este es un emocionante espectáculo de progreso y cooperación internacional por la naturaleza”, dijo. “Por muy tecnocráticos que puedan sonar, estos son los detalles que transformarán las ambiciones en papel en acciones tangibles de conservación en el terreno”. Oscar Soria, director ejecutivo de The Common Initiative, un grupo de expertos, dijo que la decisión de los negociadores de la ONU marcó “un paso positivo” hacia el financiamiento de los esfuerzos de biodiversidad, estableciendo objetivos claros y un proceso de revisión. “Sin embargo, la efectividad dependerá de la implementación de los compromisos, la disponibilidad de financiamiento y la voluntad política de los países para aumentar sus contribuciones”, agregó. A pesar de que los problemas clave relacionados con el financiamiento finalmente se resolvieron en la reunión extendida en Roma, las conversaciones de la COP16 en Colombia, que concluyeron en noviembre, produjeron varios acuerdos notables, incluido un acuerdo histórico que requería a las empresas que se benefician de los recursos genéticos naturales, como el desarrollo de medicamentos a partir de plantas de la selva tropical, que compartieran esos beneficios. También se logró un progreso hacia el fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los esfuerzos de conservación. Los científicos dicen que la biodiversidad es esencial para mantener ecosistemas equilibrados, proporcionar aire limpio, agua y alimentos, al mismo tiempo que apoya la resiliencia climática. También impulsa descubrimientos médicos, estabilidad económica y el bienestar de toda la vida en la Tierra. ___La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra las normas de AP para colaborar con fundaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiada en AP.org.