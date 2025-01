Las computadoras con Windows 11 pronto reconocerán los iPhones en el menú de inicio.

Desde el año pasado, los usuarios de Android con computadoras Windows 11 han podido probar una nueva función que les permite ver su teléfono directamente al lado del menú de inicio, donde pueden acceder fácilmente a mensajes de texto, llamadas y enviar archivos. También se podría hacer algo similar con iPhone, pero no desde el menú de inicio. En su lugar, tendrías que abrir la aplicación Phone Link en tu PC con Windows para hacerlo.

Más adelante este año (disponible en la versión de previsualización 4805 para aquellos en el programa Microsoft Insider) estará la capacidad de ver tu iPhone justo al lado del menú de inicio, al igual que los teléfonos Android. Podrás acceder a tus mensajes de texto y llamadas, ver el porcentaje de batería y enviar archivos directamente a tu iPhone.

Así como ocurre hoy al usar la aplicación Phone Link, hay algunas advertencias. Para conectar un teléfono Android solo necesitas estar en la misma red Wi-Fi (y tener instalada la aplicación Connect to Windows en él), pero los iPhones necesitan una PC con Windows 11 con Bluetooth LE.

Para teléfonos Android, Phone Link te permite ver y acceder a las últimas 2,000 imágenes en tu carrete de la cámara, y los mensajes pueden incluir imágenes. También puedes ver reflejos de las notificaciones de tu teléfono y hacer llamadas desde tu PC. Sin embargo, al usar un iPhone, Phone Link no soporta imágenes en absoluto (en mensajes u otros), ni mensajes de texto en grupo. Puedes ver avisos emergentes de notificaciones (pero no realmente actuar sobre ellas) y hacer llamadas. En otras palabras, Phone Link básicamente permite que tu PC con Windows 11 equipado con Bluetooth LE haga las mismas cosas que la conexión Bluetooth de tu coche puede hacer (si no tienes CarPlay).

Nada de esto está cambiando con la nueva versión. Lo nuevo es la capacidad de ver una pequeña ventana de iPhone justo al lado del menú de inicio que muestra la vida de la batería, la última actividad, mensajes y acceso rápido para compartir archivos. No es exactamente la “Reflejo de iPhone”, pero si no tienes una Mac, es la mejor opción disponible.

Para obtener más información, consulta la publicación del blog de Windows Insider que anuncia la función.