Las cervezas, vinos y licores sin alcohol que debes probar.

Aldi ha tenido su más grande Dry January hasta ahora, con ventas de bebidas sin alcohol en aumento. Sus ventas de Zerozecco han aumentado un 190% año tras año, con más de 200,000 copas vendidas solo en las primeras dos semanas de enero. Las latas recién lanzadas de Greyson’s Alcohol Free han volado de las estanterías a más de 100 por hora.

Así que, si estás buscando algo diferente para probar en la última semana de Dry January, o si has decidido dejar el alcohol a largo plazo, hay muchas opciones para humedecer tu garganta.

Algunas tienen un porcentaje de alcohol del 0, otras hasta 0.5. Si no estás bebiendo alcohol por razones religiosas o médicas, quédate con las que tengan 0 para estar del lado seguro.

Estas han sido mis bebidas ‘NoLo’ favoritas que he probado este Dry January.

Cervezas



Hay una versión baja o sin alcohol de prácticamente todas las marcas mayores de cerveza lager en el mercado, desde la maravillosamente crujiente Stella Artois hasta la fresca y limpia Corona y la refrescante Bud (que en realidad prefiero a su equivalente alcohólico), pero, hasta ahora, no se ha visto nada en el ámbito de las John Smiths, Bombardier o Boddingtons.

Mientras la gama de cervezas lager sin alcohol y pils e IPAs está expandiéndose a un ritmo increíble, puede ser un desafío encontrar una alternativa adecuada para las cervezas amargas y más oscuras.

Afortunadamente, hay varios stouts sin o con bajo contenido de alcohol muy impresionantes.

La Galactic Milk Stout de Big Drop tiene un final ahumado cortesía de algunas notas de café caliente, y su Reef Point está repleta de deliciosos sabores de malta satisfactorios.

La cerveza de chocolate y vainilla de la Brewery Nirvana tiene un impresionante acabado.

Para aquellos que prefieren sabores más intensos, la Lesser Evil Chocolate and Cherry stout de Mash Gang es una opción muy agradable.

Para aquellos que prefieren una cerveza amarga con más cuerpo como su bebida alcohólica favorita, las alternativas sin alcohol no son fáciles de encontrar.

La Best Amber Ale de Nirvana (£29 por 12) es probablemente lo más cercano a una pinta de cerveza amarga que obtendrás en el mundo sin alcohol, con un cálido sabor a caramelo y muy poco de la efervescencia de las cervezas lager y las IPAs.

También vale la pena mencionar la encantadora Hefweizen de Nirvana, que tiene todos los sabores fragantes y de trigo de cualquier cerveza de trigo tradicional alemana o austriaca.

Pero, ¿qué pasa con todas esas cervezas lager, pils e IPAs?

La buena noticia es que algunas de estas son prácticamente indistinguibles de sus contrapartes alcohólicas.

La Shorebreak de Firebrand Brewing Co (£2.70) está llena de un toque refrescante de lúpulo, y la Upside Dawn Pale Ale de Athletic Brewing Co es una bebida igualmente crujiente y animada, de la cual un buen trago helado del refrigerador proporcionará un pequeño escalofrío energizante.

La Point Five de Purity Brewing Co (£27.20 por 12) tiene una apariencia naranja cobrizo y una base de malta dulce. Con lúpulo y doble lúpulo seco con lúpulos orgánicos nelson sauvin, mosaic, citra y wakatu, tiene notas cítricas de pomelo y lima.

De manera similar, el Ghost Ship de Adnam’s (£26.99 por 24) es un bocado brillante y sabroso que está empezando a aparecer en más bares ahora.

Impossibrew (desde £2.49) ayuda a los bebedores a relajarse naturalmente, utilizando nootrópicos naturales y adaptógenos. Su cerveza lager y pils ganaron premios en los World Beer Awards y un Great Taste Award.

Vinos



Hoy en día, hay casi tantos vinos espumosos blancos sin o con bajo contenido de alcohol en los estantes como sus contrapartes regulares.

El vino espumoso sin alcohol de La Gioiosa (£6.50) ha sido creado por la familia Moretti Polegato, expertos en viticultura, en Treviso, en el corazón del país del Prosecco, durante generaciones. Es de un amarillo paja claro con burbujas finas e intensas y un aroma afrutado con claros toques de manzana dorada madura y ensalada de frutas exóticas. Lo bebimos como aperitivo, y funcionó bien como una bebida ligera y afrutada para empezar la noche.

De manera similar, el Vino Sauvignon Blanc Espumoso de Bajo Alcohol Extra Especial de ASDA, 0.5 (£4.00, actualmente en oferta por £3.50) es ligero y fácil de beber. Si una de las razones para abstenerse del alcohol en el mes más magro del año es ahorrar dinero, prueba este burbujeante de marca propia a un precio razonable, basado en un sauvignon blanc.

Nozeco Sparkling (£3.50, Tesco, Asda, Sainsbury’s, Ocado, Morrisons, Waitrose) es otra burbujeante y asequible bebida ligera y sin alcohol, dominada por flores blancas y uvas muscat blancas. Es una elección refrescante para disfrutar como aperitivo, perfecta para celebraciones.

En el otro extremo del espectro de precios, Bolle, 0.5% ABV cuesta £19.99 en Bolledrinks.com. Sus vinos espumosos fueron de los primeros en introducir la fermentación secundaria, y definitivamente se puede saborear. Los vinos capturan la esencia del vino tradicional, ofreciendo una opción sin alcohol que tiene una profunda y compleja riqueza. Ambos tienen muchas burbujas finas, con sabores de manzana crujiente, pera jugosa, cítricos chispeantes y un toque de mineralidad. No son baratos, pero son geniales como un regalo.

El Zonin Cuvee Zero 0% (£7.50 en Ocado) ha sido elaborado por una de las familias vinícolas más antiguas de Italia, a partir de Glera, la variedad de uva utilizada para hacer Prosecco. Es un espumoso seco sin alcohol con una mousse cremosa de pera y manzana verde, con ligeros cítricos y florales y un final largo que hace referencia a la sensación del alcohol.





Para los blancos no espumosos, el Pinot Grigio Zero Alcohol de Not Guilty NV (£5.49 de Virgin Wines) es una buena opción. Repleto de notas cítricas y de pera, funcionó bien con la comida, y aunque está en el extremo más ligero del espectro del vino, sería perfecto para servir muy frío en un día de verano.

Moderato (£13.99 por una botella individual, o £11.99 al comprar seis) se vende ahora en tiendas Majestic en todo el país, así como en línea. Creado para ser disfrutado con comida, viene en rojo y blanco, y ha sido desalcoholizado y mezclado, comenzando con un vino fermentado. El Colombard Cuvee Revolutionaire de Moderato fue realmente bueno servido muy frío con la cena, un acompañamiento fresco y refrescante para una comida.

Acertar con el vino tinto es complicado. Todos parecen ser más ligeros y carecer de la profundidad de un verdadero vino tinto. Pero Eisberg tiene la idea correcta con su Pinot Noir, 0%, que es jugoso y ligero, con sabores de grosella negra, cereza y especias dulces. Lo probamos con pasta, y fue fácil de beber y agradable.

Kombucha



La kombucha es una bebida fermentada hecha de té, azúcar y una cultura bacteriana llamada scoby. Puede que no suene muy apetitoso, pero es una gran alternativa al alcohol, y a diferencia de muchas bebidas, es realmente buena para ti, gracias a sus bacterias beneficiosas. Tiene un sabor adulto, y sabe un poco a alcohol, así que a menudo se sirve en su lugar.

El Sparkling English Blush NV de LA Brewery (£11.99 de Virgin Wines) se siente como una bebida de celebración, y viene lleno de ruibarbo fresco y sutiles hojas de fresa en la nariz, seguido de un estallido de dulzura melocotón en el paladar.

Prueba Dry (PPR £2.19 por lata individual o £23.95 por una caja de 12, de Counter Culture Amazon o Wise Bartender), la marca de kombucha de Bristol, ha lanzado esta bebida orgánica de kombucha ligera y naturalmente agria, llena de yuzu picante, esta explosión cítrica es perfecta para cualquiera que anhele algo fresco y refrescante. Es bueno ver que el 5% de todas las ventas de Try Dry van directamente a Alcohol Change UK para apoyar su trabajo vital para abordar el daño causado por el alcohol.

Espíritus



Aldi está dando a los compradores aún más razones para brindar (sin alcohol) con el lanzamiento de su gama de latas Greyson’s 0% en Pink Berries Lemonade y London Dry and Tonic (ambos a 79p). Las latas listas para beber ofrecen una alternativa conveniente y refrescante al alcohol, por un precio de ganga.

Existe un gran sentido de ocasión alrededor de ANON (£12 por 20cl o £20 por 70cl, de Anon) de espirituosos sin alcohol, con sabor a botánicos destilados que han sido filtrados para eliminar el alcohol.

El aperitivo agridulce llena el espacio en mi vida dejado por un negroni, con su mezcla de ajenjo amargo, vermut, extractos de naranja, genciana y quassia. El English Garden también es bueno, como un Pimms sin alcohol, perfecto para una tarde de verano besada por el sol en el jardín (puedo soñar).

De manera similar, CleanCo (£16) fundada en 2019 por el empresario Spencer Matthews, CleanCo incluye un Clean T (Tequila), Clean G (Gin), Clean G Rhubarb (Gin de Ruibarbo), Clean R (Ron) y Clean W (Whisky). Aunque no los confundirías con alcohol, todos funcionan bien en cócteles o con un mezclador, servidos en un vaso elegante y con mucho hielo.

Sea cual sea tu bebida, hay muchas opciones. Encontré tantas que me gustaron que no creo que vuelva al alcohol pronto. ¡Por un febrero seco y más allá!