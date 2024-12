Las búsquedas en Spotify devuelven vídeos explícitos después de que los sistemas de moderación no logran detectarlos.

“

Spotify tiene un problema de moderación en sus manos en este momento. Al buscar artistas populares en la plataforma de transmisión de música, a veces regresan videos y audio explícitos publicados por cuentas no moderadas. La situación recientemente salió a la luz cuando los usuarios comenzaron a informar el problema en las redes sociales y The Verge se comunicó con Spotify para obtener comentarios.

Esta no es la primera vez que algo así le sucede a Spotify. Sin embargo, instancias previas generalmente consistían en clips de audio explícitos. Las cuentas que publican estos clips aparentemente se han vuelto más audaces en los últimos meses y han comenzado a publicar videos en su lugar. La pestaña ‘Video’ en particular tiene múltiples ejemplos de contenido explícito que se carga en la plataforma.

Un representante de Spotify ha dicho que los ejemplos recientemente destacados han sido eliminados. Cómo estos videos lograron pasar los sistemas de moderación de contenido en primer lugar es un misterio. Habría pensado que estos sistemas serían mucho más efectivos ahora con la inteligencia artificial que los impulsa, pero aparentemente ese no es el caso.

Crédito de la imagen: PhoneArena

Spotify no es la única plataforma que sufre este tipo de comportamiento: YouTube ha tenido un problema similar durante mucho tiempo. Se ha descubierto que videos en YouTube dirigidos a niños contienen contenido terrible que no es adecuado para esas edades en lo más mínimo. Docenas de cuentas surgen en poco tiempo y publican cientos de estos videos para inundar los feeds de YouTube.

El problema de Spotify y YouTube también es un síntoma de un problema más grande en mi opinión: la falta de cuidado. Sí, ambas plataformas tienen sistemas para detectar contenido como este antes de cargarlo, pero a lo largo de los años he visto que las empresas se preocupan más por leyes de derechos de autor ridículas.

En particular, YouTube tiene un gran problema cuando se trata de esto. La publicidad que contiene contenido explícito corre libre en el sitio mientras que alguien tarareando una canción durante cinco segundos es suficiente para que su video reciba una advertencia por derechos de autor. Sus prioridades simplemente no están donde deberían estar.

Los ejemplos publicados por los usuarios en línea pueden haber sido eliminados, pero apostaría a que muchos más seguirán pronto. No sé qué obtienen estas cuentas al hacer esto, aparte de las vistas quizás, pero es poco probable que dejen de hacerlo pronto.

