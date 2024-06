Las bebidas energéticas impulsan a los soldados de Ucrania y su economía.

En una mañana soleada, en lo profundo de los bosques del oeste de Ucrania donde la guerra apenas llega, 16,000 latas de una nueva bebida energética, Volia, salían de la línea de producción cada hora en la fábrica de bebidas Morshynska.

A varios cientos de millas al este, conduciendo hacia la primera línea, los enfriadores sudorosos en los minimercados y gasolineras están llenos de Volia y una variedad de otras bebidas energéticas: Burn, Monster, Non Stop, Hell, Pit Bull y, por supuesto, el veterano que abre los ojos de todos, Red Bull.

Para cuando se llega a las trincheras, donde miles de tropas están atrincheradas, tratando de sobrevivir, la supremacía es completa: los soldados ucranianos pasarán por alto el café, la Coca-Cola, incluso el agua, a favor del impulso líquido que necesitan para seguir adelante.

“Por la mañana, cuando me despierto, tomo una bebida energética. Cuando salgo de patrulla, tomo una bebida energética. Antes de un ataque, tomo una bebida energética”, dijo un soldado ucraniano que se identificó por su nombre en clave, Psycho, según el protocolo militar.

“Déjame explicarte algo como persona de reconocimiento”, continuó Psycho. “Cuando tienes que caminar tres, cuatro o siete kilómetros. Y llevas 40 kilogramos de equipo. Y estás cubierto de sudor. Y no has comido mucho ni dormido en tres días. Si no bebes esto, ¿de dónde sacarás la energía para ese último empuje?”

Ucrania está en medio de su momento más difícil desde los primeros meses de la invasión a gran escala de Rusia hace más de dos años, y sus fuerzas luchan ante los asaltos sostenidos en los 600 kilómetros de frente. Agotadas y exhaustas, las tropas de primera línea están enganchadas a una creciente constelación de bebidas energéticas altamente cafeinadas, algunas hechas especialmente para esta guerra.

Las ventas están aumentando. Las bebidas energéticas se han convertido en uno de los pocos puntos brillantes de la economía ucraniana. Nuevas variedades y sabores locos siguen apareciendo, como algodón de azúcar, cactus, e incluso cannabis, con nombres como Jungle, Boost y Stalker.

Ves las latas por todas partes. Metidas en chalecos antibalas. Golpeando mochilas con balas. En la parte trasera de los tanques. Latas vacías aplastadas apiladas en trincheras junto a rusos muertos.

Las empresas ucranianas comercializan estas bebidas para atraer a las tropas de primera línea y el espíritu de lucha que encarnan, dándoles etiquetas de camuflaje o lemas y nombres patrióticos como Volia, que significa, aproximadamente, libertad y voluntad.

“Queríamos un pedazo de la acción”, dijo Marco Tkachuk, el director ejecutivo de IDS Ucrania, el propietario de la planta embotelladora Morshynska y la marca Volia.

Morshynska es una empresa de agua, con sede a unas 45 millas al sur de la ciudad de Lviv. Hizo su marca hace años aprovechando los manantiales naturales en los Montes Cárpatos y empaquetando el agua en botellas de plástico de 1,5 litros que se han vuelto ubicuas en toda Ucrania.

Pero en 2022, el Sr. Tkachuk, junto con otros ejecutivos de bebidas ucranianos, se dieron cuenta de que algo significativo estaba sucediendo a medida que las tensiones de la guerra se cruzaban con la locura mundial de las bebidas energéticas.

La invasión de Rusia había trastornado todos los aspectos de la vida en Ucrania, intensificando la demanda de una dosis rápida de cafeína que no requería un café, agua hirviendo, una taza de café o una bolsa de té. Y no solo los soldados lo anhelaban.

“La necesidad elevada de fuentes de energía de la población civil surge de los constantes ataques con misiles, la ansiedad y la falta de sueño”, dijo Taras Matsypura, vicepresidente de Carlsberg Ucrania.

Y así, el año pasado, Carlsberg, un jugador internacional importante, también comenzó a fabricar una bebida energética en Ucrania, Battery.

El mercado, según el Sr. Matsypura, estaba “floreciendo”.

Incluso con la economía sufriendo y millones de ucranianos habiendo huido del país, la venta de bebidas energéticas en Ucrania ha aumentado casi un 50 por ciento desde el inicio de la guerra, según encuestas de la industria.

Los soldados individuales, sus unidades y los voluntarios civiles que llevan suministros a la primera línea están comprando camiones enteros. Algunos fabricantes de bebidas como IDS Ucrania lo proporcionan de forma gratuita. Y una cadena de suministro ucraniana ha entrado en acción para transportarlo.

Grandes camiones, camionetas, autos de soldados manchados de verde militar, motocicletas y bicicletas recorren un paisaje de edificios destrozados y puentes caídos para transportar cajas cientos de millas desde fábricas en el centro y oeste de Ucrania a trincheras en el este.

“Antes de la guerra, nadie lo estaba comprando a esta escala”, dijo Serhii Parakhin, un tendero. “Excepto los conductores de camiones”.

Las marcas más vendidas son las variedades ucranianas más baratas como Non Stop y Pit Bull, pero las importaciones como Red Bull (de Austria), Monster (de Estados Unidos) y Hell (de Hungría) también son populares.

Lo que distingue a una bebida energética de otras bebidas gaseosas es su alto nivel de cafeína, junto con aditivos como taurina (un aminoácido), B-12 (una vitamina) y extracto de guaraná (de una fruta amazónica). Todos se cree que aumentan los niveles de energía que decaen.

Muchas de estas bebidas contienen alrededor de 100 miligramos de cafeína por lata, aproximadamente lo mismo que una taza de café. Pero para el café necesitas agua caliente, y para eso necesitas encender un fuego o conectar algo a la electricidad, y cuando estás agazapado en una trinchera fangosa, no es fácil hacer esas cosas.

Por supuesto, existen preocupaciones de salud sobre consumir demasiada cafeína, que puede provocar manos temblorosas, presión arterial alta e problemas estomacales. Un estudio de 2018 de soldados estadounidenses encontró que el uso elevado de bebidas energéticas estaba “significativamente relacionado” con la depresión, la ansiedad, comportamientos agresivos y, paradójicamente, la fatiga.

Bacha, un sargento de infantería ucraniano, dijo que uno de sus soldados mayores, que tenía una afección cardíaca, murió el invierno pasado; la unidad se preguntaba si podía estar relacionado con su hábito de beber 10 latas al día. Bacha dijo que el hombre fue encontrado desplomado en el baño, con una bebida energética en la mano.

Psycho desestima los riesgos médicos. Antes de la guerra, dijo, era paramédico, fanático del fitness y campeón de taekwondo. En fotos de antes de la guerra, parecía una mezcla entre un modelo de ropa interior de Calvin Klein y Mister Universo. Ha sido decorado con varias medallas y recientemente resultó herido en la pierna.

“He estado bebiendo estos desde que tenía 14 años”, dijo. “No hay nada malo en ellos”.

IDS Ucrania, uno de los embotelladores más grandes de Europa del Este, dijo que donaba hasta 40,000 latas al mes al ejército de Ucrania. Los soldados han sido parte de su proceso desde el principio, comenzando con la etiqueta: un antiguo soldado ucraniano, un cosaco, mirando por encima de un bigote de manillar.

Cuando la compañía lanzó su producto el año pasado, pidió a las unidades militares que lo probaran. El Sr. Tkachuk explicó que su fórmula estaba elaborada un poco diferente: se basa en agua mineral y utiliza fructosa y glucosa en lugar de azúcar refinada regular. (“Dicen que el azúcar funciona mejor para el levantamiento, pero encontramos algunos ejemplos en China que usaban fructosa y glucosa”, dijo.)

A los soldados les gustó el sabor y el resultado fue una bebida que el Sr. Tkachuk concedió que no era necesariamente saludable, pero “más saludable”.

Algunos soldados dijeron que preferirían llevar bebidas energéticas a la batalla en lugar de pan. Otros dijeron que se habían convertido en moneda de primera línea.

“Las bebidas energéticas en el ejército no solo son una bebida sino también el regalo más popular”, dijo Anton Filatov, un crítico de cine convertido en soldado.

(Los rusos tienen sus favoritos, incluidos algunos empaquetados de manera patriótica con una estrella roja.)

En agosto pasado, Psycho recibió un pedazo de metralla a un milímetro sobre su ojo. Estaba desorientado, sangrando y en estado de shock.

“Arrastré de vuelta a una posición y encontré una lata de Burn”, dijo.

La tragó y dijo que se sintió mejor de inmediato.

“En la guerra estás tratando de valorar estas pequeñas cosas”, explicó Psycho. “Imagina. Solo una lata de Burn. Pero mi estado de ánimo estaba tan feliz”.

Oleksandra Mykolyshyn, Katya Lachina y Julie Creswell contribuyeron a la información.