Las barreras comerciales entre el Reino Unido y Canadá aumentarán ante la falta de acuerdo

(Bloomberg) — Las disposiciones que permiten al Reino Unido vender productos que contienen piezas de la Unión Europea a Canadá sin aranceles expirarán el lunes, después de que los dos países no lograron llegar a un acuerdo sobre extensiones.

Las autoridades del gobierno del Reino Unido están tratando de restar importancia al impacto en la industria británica, especialmente en los fabricantes de automóviles, pero un crítico lo llama “vergonzoso” para la política comercial posterior al Brexit del país que no haya podido lograr un acuerdo incluso con un aliado cercano.

La formación de lazos comerciales más estrechos con países fuera de la UE fue promocionada por los partidarios del Brexit, incluido el primer ministro Rishi Sunak, como un beneficio clave de abandonar el bloque. Pero hasta ahora, el Reino Unido solo ha firmado nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, y esos acuerdos han sido criticados tanto por parlamentarios como por agricultores.

El fracaso en asegurar una extensión de las disposiciones de reglas de origen con Canadá, incluso después de conversaciones de último minuto entre la Secretaria de Comercio del Reino Unido, Kemi Badenoch, y su contraparte canadiense, Mary Ng, al margen de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Abu Dabi a finales de febrero, subraya lo difícil que será para el Reino Unido aumentar su comercio libre de aranceles con mercados no pertenecientes a la UE.

También puede ser un indicio de profundas divisiones en el Partido Conservador gobernante, el cual se encuentra rezagado ante la oposición Laborista en las encuestas previas a unas elecciones generales esperadas a finales de este año, a medida que crece la discordia contra Sunak.

Aunque la UE sigue siendo el principal socio comercial del Reino Unido, y el Partido Laborista se ha comprometido a profundizar esa relación en un esfuerzo por impulsar la economía si gana las elecciones generales, los negociadores están descubriendo de primera mano que la proximidad del Reino Unido a la UE puede alejarlo de otros socios comerciales.

“Podemos tener aliados, pero todos tenemos intereses también”, dijo David Henig, director del Centro Europeo para la Economía Política Internacional. Agregó que había “mucha ingenuidad” en los círculos comerciales del gobierno en el momento del Brexit, y que era “vergonzoso” que el Reino Unido no hubiera podido llegar a un nuevo acuerdo comercial con Canadá.

La caducidad de las disposiciones de reglas de origen el lunes ocurre después de que las negociaciones sobre un mejorado y más amplio TLC entre el Reino Unido y Canadá fueran “pausadas” por Badenoch a principios de este año. En un momento de luchas internas en el Partido Conservador, la secretaria de comercio es considerada como una potencial sucesora de Sunak. Aunque ella ha tratado de distanciarse de los complots contra el primer ministro, Badenoch ha levantado cejas con una serie de intervenciones en redes sociales percibidas por algunos como menoscabadoras hacia él.

Una persona cercana a Badenoch dijo que tener una estrategia comercial independiente fuera de la UE significaba estar dispuesto a jugar duro, y que la secretaria de comercio estaba dispuesta a poner el pie abajo. Esta postura probablemente será bien recibida por la derecha del Partido Conservador, muchos de los cuales votaron a favor del Brexit con el fin de aumentar la soberanía del Reino Unido y que se mostrarían renuentes a renunciar al control a través de los acuerdos comerciales.

Varias personas con conocimiento del asunto dijeron que en los días previos a la pausa en las negociaciones, los funcionarios del Reino Unido estaban cada vez más reacios a abordar el acuerdo más amplio a medida que se centraban en obtener una extensión de las reglas de origen, las cuales eran una secuela de la pertenencia del Reino Unido a la UE.

Pero dos personas cercanas al equipo negociador de Canadá dijeron que el Reino Unido no estaba ofreciendo nada a cambio. Canadá quería una fecha límite firme en las reglas de origen para incentivar al Reino Unido a priorizar el acuerdo comercial más amplio. Los dos países tienen una sólida relación, pero eso no significa que Canadá pueda regalar cosas gratuitamente, dijo un funcionario canadiense que pidió no ser identificado dada la privacidad de las discusiones.

Las medidas de reglas de origen afectan a varias industrias, pero en el contexto del comercio entre el Reino Unido y Canadá son particularmente vitales para el sector de fabricación de automóviles del Reino Unido. Canadá fue el octavo mercado de exportación más grande para las empresas automotrices el año pasado, con exportaciones por un total de casi £700 millones ($883 millones).

Los exportadores que antes habrían podido comerciar sin aranceles bajo las disposiciones de reglas de origen ahora se verán afectados por un arancel del 6.1%, o alrededor de £3,000 por vehículo, según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles del Reino Unido.

“Las posibles responsabilidades arancelarias serán significativas”, dijo Mike Hawes, director ejecutivo de la SMMT, en una carta reciente al Comité Selecto de Negocios y Comercio del Parlamento.

El fracaso en las negociaciones se debió principalmente a la insistencia de Canadá en que el Reino Unido flexibilizara sus normativas de inocuidad alimentaria, según varias personas familiarizadas con el asunto.

El mercado agrícola y de procesamiento de alimentos de Canadá está orientado a la exportación hacia los EE. UU., donde prácticas como el lavado químico de canales y la inyección de hormonas en la carne de res y cerdo son habituales. En la UE, y el Reino Unido por virtud de su previa pertenencia al bloque, dichas prácticas están prohibidas.

Canadá esperaba que la necesidad del Reino Unido de extender las disposiciones de reglas de origen llevara a cierta flexibilidad en el lavado de canales, si no en la carne de res y cerdo tratados con hormonas. Pero según personas con conocimiento de la posición del Reino Unido, esta era una línea roja que el gobierno no estaba dispuesto a cruzar.

“La decisión de Canadá de no renovar estas reglas de origen aumentará el costo del comercio y perjudicará a las empresas en ambas partes del Atlántico”, dijo el Departamento de Negocios y Comercio. “El gobierno del Reino Unido sigue listo para colaborar con Canadá para encontrar una solución que beneficie a ambos países, pero no aceptaremos retroceder en los términos actuales.”

