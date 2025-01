Las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y el Canal de Panamá enfrentan escepticismo republicano.

Legisladores republicanos están rascándose la cabeza sobre las ambiciones del Presidente electo Trump de tomar control de Groenlandia y el Canal de Panamá, grandes planes que el próximo comandante en jefe puso de vuelta sobre la mesa durante el receso de Navidad y Año Nuevo.

Los senadores y miembros de la Cámara GOP ven la posibilidad de que Estados Unidos tome control de Groenlandia como particularmente extravagante, pero están nerviosos de confrontar a Trump.

La idea de que Estados Unidos vuelva a tener control directo sobre el Canal de Panamá también parece improbable, pero algunos legisladores republicanos dicen que Estados Unidos tiene un interés vital en la seguridad nacional en proteger la neutralidad del canal.

Además advierten que China está tratando de expandir su influencia en Centro y Sudamérica, que quizás sea por eso que Trump lanzó la idea poco antes de Navidad de recuperar el control del canal.

Pero los republicanos de alto rango en el Capitolio no ven un camino para que Trump adquiera Groenlandia o el Canal de Panamá y señalan que no ha habido una discusión seria sobre esas ideas en Washington desde que Trump dejó la Casa Blanca hace cuatro años.

“No creo que esté a la venta”, dijo el representante Michael McCaul (R-Texas), ex presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, sobre Groenlandia, riendo.

McCaul dijo que China tiene presencia en ambos extremos del Canal de Panamá, pero no ve un camino para que Estados Unidos lo recupere.

“Probablemente se refiera un poco a eso, pero no estoy seguro legalmente de cómo se puede comprar eso, si eso es de lo que está hablando”, dijo.

McCaul se rió cuando le preguntaron si Trump consideraría una posible invasión militar de Groenlandia o Panamá, respondiendo: “No lo creo.”

“Creo que está hablando libremente. Le encantaría tener Groenlandia. Parece que realmente le gusta mucho Groenlandia”, dijo de Trump.

“Creo que cree que Jimmy Carter —que Dios lo tenga en la gloria— la vendió por un dólar y eso no fue un buen trato”, dijo sobre el Canal de Panamá. “Renunciamos a mucho.”

McCaul dijo que los legisladores deberían prepararse para que Trump lance grandes ideas de política exterior improvisadas, algo que ya está causando agitación en el Capitolio.

“Vas a ver mucho más. Así es Trump. Tratas de desentrañar qué es realidad, qué no lo es”, dijo.

El senador John Cornyn (R-Texas) se rió cuando le preguntaron sobre los deseos territoriales de Trump sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Notó que Estados Unidos tiene una historia de expansión territorial, aunque no se está discutiendo en serio fuera de la cuenta de redes sociales de Trump.

“Estados Unidos no siempre ha sido 50 estados. Hemos adquirido Alaska y las Islas Hawai y incluso Texas en 1845, así que no he escuchado ninguna discusión real fuera de lo que dijo el Presidente Trump”, dijo Cornyn.

Cornyn, mostrando el debido respeto al presidente electo, dijo que está “dispuesto a escuchar” lo que Trump tiene en mente pero no pareció esperar que pronto se enviaría una propuesta detallada al Congreso.

Un senador republicano bromeó que Groenlandia está lista para ser tomada porque no tiene un ejército permanente de ninguna consecuencia.

“Me pregunto de dónde van a sacar su ejército y su marina”, bromeó el senador.

Trump sorprendió a la élite política el mes pasado cuando publicó en redes sociales que “los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker (R-Miss.), ofreció una pizca de subestimación al describir las ambiciones de Trump de tomar control de Groenlandia y el Canal de Panamá.

“Creo que estaba hablando de forma aspiracional”, dijo sobre el presidente electo.

El senador Rick Scott (R-Fla.), un firme aliado de Trump y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el presidente electo se toma en serio tomar control de Groenlandia.

“Creo que se lo toma en serio, y creo que se lo toma en serio respecto al Canal de Panamá”, dijo.

Pero Scott reconoció que no sabía cómo Trump convencería a Dinamarca y Panamá de comprar su visión. Groenlandia es un territorio de Dinamarca, y sus ciudadanos también son ciudadanos de Dinamarca.

Algunos legisladores del GOP dicen que ven las declaraciones de Trump sobre la expansión territorial como una postura de “negociación” que podría mejorar la diplomacia futura.

Pero Dinamarca, Groenlandia y Panamá no parecen divertidos con la táctica.

El gobierno danés anunció el mes pasado que aumentaría el gasto en defensa para Groenlandia en al menos $1.5 mil millones en respuesta a los comentarios de Trump.

El Congreso aprobó el mes pasado un proyecto de ley de defensa anual que autoriza $895 mil millones en gasto militar para 2025.

Los demócratas no encontraron gracioso para nada los globos de ensayo de Trump. Argumentaron que las propuestas podrían dañar las alianzas de Estados Unidos y socavar la estabilidad internacional.

“Me resulta difícil tomar en serio sus comentarios amenazantes de intentar reclamar el Canal de Panamá y adquirir Groenlandia”, dijo el senador Chris Coons (D-Del.), miembro senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Una de las cosas que había olvidado de la Administración Trump anterior era cuán frecuentemente el presidente electo tenía una tendencia a lanzar cosas realmente serias como simples tweets o puntos de conversación o globos de ensayo.

“Está claro por sus respuestas que ni Panamá ni Dinamarca y Groenlandia reciben favorablemente esas propuestas y estos son aliados importantes. Creo que deberíamos trabajar para encontrar formas de asociarnos con ellos, no para crear divisiones innecesarias con ellos”, dijo.

El primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, quiere que su país establezca su independencia de Dinamarca, y rechazó las declaraciones de Trump, declarando que su país no está en venta.

“Groenlandia es nuestra. No estamos en venta y nunca estaremos en venta. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad”, dijo.

El senador Chris Van Hollen (D-Md.), miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, advirtió: “La política exterior no es un juego de bienes raíces.”

“Se trata del uso efectivo del poder estadounidense, y no es un uso efectivo del poder estadounidense amenazar a estos países para efectivamente arrebatarles su territorio”, dijo.

Enlace de origen.