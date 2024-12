Las Águilas Marinas ganan importante partido como visitantes mientras que el declive de los Osos continúa.

Brady Henderson

Brady Henderson

ESPN

Brady Henderson es un reportero para NFL Nation en ESPN. Henderson cubre a los Seattle Seahawks. Se unió a ESPN en 2017 cubriendo al equipo para Seattle Sports 710-AM. Puedes seguirlo en Twitter @BradyHenderson.

Courtney Cronin

Courtney Cronin

Redactor de ESPN

Courtney Cronin se unió a ESPN en 2017, cubriendo originalmente a los Minnesota Vikings antes de pasar a los Chicago Bears en 2022. Courtney es un frecuente panelista en Around the Horn y presentadora de Best Week Ever en ESPN Radio. También co-conduce The Chicago Bears Podcast en ESPN 1000. Anteriormente trabajó en San Jose Mercury News como periodista deportivo multimedia.

26 de diciembre de 2024, 11:10 PM ET

CHICAGO — Los Seahawks no necesariamente necesitaban ganar el jueves por la noche para mantener vivas sus esperanzas de playoffs, y su ofensiva jugó así.

Fueron indisciplinados, sancionados por un par de penales de procedimiento, así como un castigo personal de DK Metcalf.

Fueron ineficaces, manejando solo 265 yardas y un par de goles de campo en su peor actuación ofensiva en más de un año.

Y en última instancia, los Seahawks fueron victoriosos gracias a su defensa, que fue tan feroz como la ofensiva fue olvidable. El resultado de 6-3 no estuvo decidido hasta que Riq Woolen interceptó el lanzamiento de desesperación de Caleb Williams, un final adecuado para un juego de lucha que fue dominado por la defensa de Mike Macdonald.

No debería haber sido tan reñido contra un equipo de osos con cuatro victorias que había perdido nueve juegos seguidos, pero la victoria de los Seahawks significa que no serán necesariamente eliminados de la contienda por los playoffs con una victoria de Los Angeles Rams el sábado sobre los Arizona Cardinals.

El único camino de los Seahawks a los playoffs es como campeones de la NFC Oeste, y la mejor posibilidad de que eso suceda es para que Los Angeles pierda el sábado y los Seahawks los venzan la próxima semana en el So-Fi Stadium, donde Geno Smith y la ofensiva de Seattle tendrán que ser mucho mejores que el jueves por la noche.

Esto es lo que hay que saber para ambos equipos:

Foto de Quinn Harris/Getty Images

Análisis del QB: Geno Smith fue decepcionante, completando 17 de 23 pases para 160 yardas sin un touchdown en una noche húmeda y de mediados de los 40 grados. No lanzó intercepciones, que ha sido su talón de Aquiles en 2024, pero estuvo a punto de ser interceptado en la zona roja en la primera serie ofensiva de Seattle. Una de las tres capturas que sufrió llegó en una jugada en la que debería haber soltado el balón pero lo retuvo mientras trataba de ganar tiempo, lo que resultó en un balón suelto que Seattle recuperó. Smith tiende a jugar mucho mejor bajo techo, así que no le importará pasar de Chicago al So-Fi Stadium el próximo fin de semana, donde tendrá en juego $6 millones en incentivos de contrato — y potencialmente un lugar en los playoffs también — contra los Rams.

Tendencia prometedora: Williams entró al jueves como el quarterback más golpeado en la NFL, y la profunda presión de pase de los Seahawks se aprovechó de ello. Presionaron a Williams en 10 de sus primeros 20 drops y mantuvieron la presión sobre él durante todo el juego. Seattle terminó con siete capturas de seis jugadores diferentes. Una vino de Uchenna Nwosu, su primera de una temporada plagada de lesiones.

Tendencia prometedora, Parte 2: Fue contra una defensa de carrera de osos por debajo del promedio, pero los Seahawks encontraron algo de éxito por tierra. Sus 53 yardas de carrera en la primera serie de gol de campo casi igualaron su total de 59 de la semana anterior. Terminaron con 122 yardas por tierra en 25 acarreos, con Zach Charbonnet (57 yardas en 15 intentos) liderando el camino después de que Seattle pusiera a Kenneth Walker III en IR. Los Seahawks no han corrido el balón tan a menudo o tan bien como Macdonald quiere esta temporada, lo que ha puesto un microscopio en el coordinador ofensivo de primer año Ryan Grubb. Pero el juego de carrera a veces fue uno de los pocos puntos brillantes de la ofensiva de Seattle frente a Chicago.

Jugada crucial: A finales del tercer cuarto, el ala cerrada Pharaoh Brown fue despojado por el esquinero Kyler Gordon, quien devolvió el balón para lo que inicialmente se dictaminó un touchdown. Eso habría dado a Chicago una ventaja de 10-6, pero los árbitros determinaron que Gordon estaba abajo por contacto, y la defensa de Seattle finalmente salvó a Brown al forzar un despeje. La captura de Nwosu por una pérdida de 14 yardas ayudó a detener la unidad. — Brady Henderson

Próximo juego: en Los Angeles Rams (TBA, 4 o 5 de enero)

Foto de Michael Reaves/Getty Images

Los comienzos lentos han sido un problema toda la temporada para los osos, con 20 puntos combinados en 16 primeros cuartos. Durante su entrevista pre-partido semanal en ESPN 1000, el gerente general de Chicago, Ryan Poles, dio su opinión sobre la raíz de esos problemas.

“Creo que se remonta al campo de entrenamiento”, dijo Poles. “Son algunas de las cosas que o bien no se trataron, no fueron lo suficientemente detalladas, sea lo que sea.”

La ofensiva de Chicago fue un desastre en una noche en la que el mariscal de campo Caleb Williams promedió 1.3 yardas aéreas por completación, su marca más baja de la temporada según ESPN Research. Detrás de una línea ofensiva que no contaba con el tackle izquierdo Braxton Jones, que fue colocado en la reserva de lesionados esta semana, y el guardia izquierdo Teven Jenkins, que fue descartado con una lesión en la pantorrilla, Williams tuvo dificultades. La ofensiva de los Bears convirtió el 33% de sus intentos de tercer down y lució sin brillo en siete unidades que terminaron en despejes.

Los Osos sumaron su décima derrota consecutiva contra Seattle y concluirán una temporada que estuvo muy por debajo de las expectativas en Green Bay en la Semana 18.

Describe el juego en dos palabras: Difícil de ver. Los Bears no pudieron encontrar tracción ofensivamente mientras promediaban 3.1 yardas por jugada. La mejor unidad de Chicago, que acumuló 67 yardas y consumió 7:47, resultó en un gol de campo después de que una penalización de holding al guardia izquierdo Jake Curhan anulara un touchdown de Caleb Williams a Rome Odunze. La defensa mantuvo las cosas cerca, pero este fue un partido feo el jueves por la noche para ambos equipos.

Tendencia preocupante: Caleb Williams ha sufrido muchos golpes esta temporada. Williams fue presionado implacablemente en los lanzamientos durante toda la noche, lo que llevó a que le capturaran siete veces. Eso lleva el total de capturas del mariscal a 67 esta temporada, el segundo más alto por un mariscal novato detrás solo del récord establecido por David Carr (76) en 2002.

Rendimiento más sorprendente: La defensa de los Bears registró tres capturas por primera vez desde que recibieron a Minnesota en la Semana 12. El ex ala defensiva de los Seahawks, Darrell Taylor, tuvo su primera captura desde la victoria de apertura de la temporada contra Tennessee, mientras que el tackle defensivo Byron Cowart logró su primera captura completa desde el 10 de diciembre de 2020. — Courtney Cronin

Próximo juego: en Green Bay Packers (TBA, Jan. 4 o 5)