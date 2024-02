Las advertencias de ataque aéreo son emitidas en varios óblast debido a los UAVs: explosiones en el óblast de Poltava.

El ejército ruso lanzó varios grupos de aviones no tripulados de ataque en el territorio de Ucrania durante la noche del 21 de febrero.

Fuente: Fuerza Aérea en Telegram; Philip Pronin, Jefe de la Administración Militar de la Región de Poltava

Detalles: En particular, a partir de las 21:32, los militares advirtieron de varios grupos de aviones no tripulados entre las regiones de Kirovogrado y Dnipropetrovsk, dirigiéndose hacia el norte/noreste; aviones no tripulados en el distrito de Pyatikhatky de la región de Dnipropetrovsk, dirigiéndose hacia el noreste; en el distrito de Novi Sanzhary de la región de Poltava, viajando hacia el norte (Poltava); en la frontera entre las regiones de Járkov, Sumy y Poltava, dirigiéndose hacia el noroeste; y en el área del embalse de Kamianske, dirigiéndose hacia el norte/noreste.

A las 21:53, la Fuerza Aérea aclaró que varios grupos de aviones no tripulados Shahed se estaban moviendo en los distritos del sur, central y norte de la región de Poltava, rumbo a la región de Sumy.

A las 22:54, el jefe de la Administración Militar de la región de Poltava dijo que los ocupantes rusos habían atacado la región de Poltava con varios grupos de aviones no tripulados. Se escucharon explosiones en el distrito de Myrhorod. Informes preliminares indican que no hubo víctimas ni daños.

¡Apóyanos o conviértete en nuestro patrón!